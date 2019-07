Seks frække ferietips

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Signes frække ferietips --

Ferie.

Alene ordet er nok til at få skuldrene ned og lysten op. Sommerferien, hvor vi lader op og mærker efter og genopdager nuet og nydelsen, er landet. Og så får vi tid og lyst til det der sex.

Og det betyder så også, at der er plads til at afprøve et par ting, som normalt ikke er på det erotiske program.

Vi har fundet seks frække feriesex-fif, som du kan lade dig inspirere af.

Turen

Du begynder allerede på turen til sommerhuset eller solferien sydpå. Der er ingen grund til at vente med at fokusere på erotikken.

Derfor trækker du din partner ud på rastepladsens, togets eller færgens toilet, hvor du giver et dybt kys og et hurtigt blæs. Og ja, mænd kan også give kvinder oralsex uden at forvente noget til gengæld...

Er du modig, kan du gøre det samme i flyet. Her er risikoen for at blive opdaget dog temmelig stor, så du kan nøjes med at gøre det i lufthavnen.

Stedet

Dine unger er alle steder og er oppe til sent, og du føler, at der slet ikke er tid og rum til sex med kæresten. Men vi har et newsflash til dig: Børn kan sagtens klare sig uden de voksnes konstante helikopter-overvågning - faktisk har børn brug for fred fra de voksne og alle deres råd og formaninger og ideer og påbud og forbud og igangsættelser.

Så lad ungerne lege, og smut ind i soveværelset, og giv den gas. Og hvis du er bange for, at de skal høre dig, kan det i sig selv være frækt at holde lidt igen. Det gør det hele lidt mere forbudt og dermed uartigt.

Skov og strand

Jaja, man skal ikke ligge og knalde lige ved siden af den tyske børnefamilie. Men der er ofte mulighed for at finde mere afsides beliggende steder på stranden og i skoven. Vær obs på sand i maskineriet og på myrer, fluer, myg, flåter og nysgerrige forbipasserende.

Holder du ferien i Danmark, kan du gå ind på sexidetfri.dk og tjekke deres kort over egnede steder for fri sex i det fri.

OBS: Selv om det virker fristende, så knald hverken i pool eller hav, for vand er et virkeligt dårligt glidemiddel og giver risiko for infektioner.

Svedigt I

Måske rammer hedebølgen massivt på din ferie, og det kan godt lægge en dæmper på udskejelserne, når man kampsveder og klistrer til kæresten ved den mindste berøring. Missionæren danner hurtigt en pøl af sved mellem hendes bryster, og mens nogle nyder denne glidende, dyriske fornemmelse, har andre det stramt med sved i store mængder.

Til sidstnævnte har vi dette tip, som indebærer mindst mulig kropskontakt - men hvor I stadig har mulighed for den vigtige øjenkontakt:

Hun lægger sig på ryggen. Han knæler mellem hendes ben. Han taget fat i hendes fødder og sætter fodsålerne mod hinanden og presser benene mod kvindens bryst. Så han han fri adgang til de ædlere dele uden unødigt klistrende kropskontakt.

Svedigt II

Er du omvendt typen, som netop nyder, hvordan kroppene glider mod hinanden, glinsende af sved, kan du prøve at give din kæreste en erotisk kropsmassage - med kroppen. Og heldigvis kan du også bare bruge en massageolie, hvis det passer bedre, eller vejret er dårligt.

Læg dig på din partner, som først ligger på maven. Gnid hele din krop mod ham, lad ham mærke din bløde bryster og mave mod baglår, balder, ryg og nakke - vend ham så om og gentag fra lår til ansigt.

Hvis du er mand, så lad hende mærke din bløde hud og forhåbentligt hårdere muskler og din tiltagende erektion.

Trusseløs

Turen i supermarkedet, på restauranten eller bare ned på stranden er helt den samme, hvis kvinden glemmer at tage trusser på under kjolen.

Nok er det kun hende, der ved det - med mindre kjolen er gennemsigtig eller kort - men det er et dejligt uforpligtende forspil. Og når hun så fortæller ham det eller lige fører hans hånd op under kjolen for at gøre ham obs på den trusseløse situation, er det givet, at fantasierne og lysterne får noget at arbejde med.

Det er også praktisk, hvis der åbner sig en mulighed for en quickie.

