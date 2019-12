Seks gode vaner, som lykkelige par har til fælles

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Er du en god kæreste? Se listen! --

Hvad gør de der lykkelige par, som år efter år stadig elsker hinanden? Har de bare været heldige, eller kan de noget særligt, som vi andre kan lære noget af?

Ja, det kan de faktisk, fortæller parterapeuter, som herunder løfter sløret for de lykkelig pars hemmeligheder.

1. Stempler ind - hver dag

Du har jo sagt, du elsker hende, og du har kigget ham i øjnene denne uge - men har du virkelig stemplet ind - i dag?

Selv på travle, stressede dage sørger de lykkelige par for at søge samhørighed, om det så bare er for et par minutter.

Det kan være det tætte, varme kram, eller at du bare lytter opmærksomt og nærværende, når din kæreste læsser af. Kærlige ord og ros virker også.

- Følelsesmæssig samhørighed er lim i et parforhold. Over tid bygger disse små udvekslinger en følelse af tillid og intimitet, som holder disse par sammen og glade, forklarer parterapeut Jennifer Marsh.

2. Samtale

Den danske parterapeut Frej Prahl fortæller, hvordan ti minutters nærværende samtale hver dag er guld værd i et hvilket som helst forhold.

- Sæt et stopur på fem minutter. Nu er det først den enes tur til at fortælle, hvordan dagen har været. I hele fem minutter.

- Lytterens opgave er ret enkel: At lytte. Ingen kommentarer. Intet andet end nærvær. Det er ikke sikkert, at taleren kan fylde alle fem minutter ud, men så er der bare stilhed, indtil uret ringer. Herefter bytter I.

- Lytteren skal ikke stille uddybende spørgsmål eller lignende. Det eneste, som forventes, er, at der bliver lyttet. Uden indvendinger eller lignende.

3. Siger undskyld

Selv i de blideste, mest kærlige og konfliktfrie forhold træder man hinanden over tæerne og sårer hinanden, bevidst og ubevidst.

Alligevel er 'undskyld' et svært ord at tage i sin mund, mener psykologen Ryan Howes.

- Det kræver modenhed og ydmyghed at erkende sin rolle i kærestens smerte, mens det er essentielt for det langvarige forhold.

Og det er ikke nok at sige ‘undskyld, jeg er ked af, at du er ked af det.’ En god undskyldning udtrykker empati, tager ansvar for egne fejl og viser, at du prøver at ændre den adfærd fremadrettet.

4. Bærer ikke nag

Hvis en ægte undskyldning er alfa, så er det at kunne tilgive og ikke bære nag omega i den store parforholdsligning.

Den lille eller store forurettethed, du føler, når kæresten har fucket up, kan forpeste dit forhold med vrede og bitterhed, hvis du ikke slipper den.

Du skal med andre ord ikke hive alle din kærestes tidligere ugerninger op af skuffen, når I diskuterer.

- De sunde par giver udtryk for, hvad de føler, når de er blevet såret, de gør, hvad de kan for, at de ikke skal ske igen, de accepterer undskyldningen, og så arbejder de hårdt på at give slip og leve i nuet, forklarer psykolog Janet Brito.

5. De små ting

Den daglige ‘jeg elsker dig på’ sms, en lille erklæring, hvor du fortæller, hvor glad du er for, at din kæreste tog opvasken i går/gav dig en ordentlig rusketur:

De lykkelige par viser, at de tænker på hinanden. Og bare en ‘jeg tænker på dig’-sms kan varme, mener terapeut Juan Olmo.

6. Taler om det

Hos det lykkelige par er der plads til alle samtaler, både den overfladiske om hvad er der sket i dag, det sjove, kærlige drilleri, og den dybe, eksistentielle samtale og den svære om problemer i og uden for forholdet.

Især de svære, konfliktfyldte samtaler er nødvendige at tage. Dels får de forhåbentligt løst problemerne, eller i hvert fald belyst dem, dels kan de give yderligere samhørighed.

- Par, der bliver sammen, tager de ubehagelige samtaler, hvor de deler svære følelser. Når de føler, at deres udtryk for bekymringer ses og høres, styrkes deres bånd, og de bliver mere modstandsdygtige, siger Chappel Marsh.

I den forbindelse gør man også en indsats for at se tingene fra kærestens perspektiv, ligesom en diskussion ikke skal handle om at vinde, men om at finde en forståelse og en fælles løsning.

