Seks grunde til at kvinder er utro

Føler du dig ensom i dit forhold, overset og ikke tilfredsstillet i sengen?

Så overvejer du utroskab eller har måske allerede været utro, for ifølge psykologen Robert Weiss er det nogle årsagerne til, at kvinder er utro.

Men hvad er utroskab? Weiss har en enkel og favnende definition:

Utroskab er, når du bryder tilliden i relationen ved at have dybe hemmeligheder for kæresten.

For netop brud på tilliden, sviget, løgnen, at blive ført bag lyset, er det mest sårende ved utroskab. Og således er følelsen af svigt dobbelt: Den faktiske utroskab OG den efterfølgende løgn omkring det. Det er ikke bare det, du siger, det er også løgnen i sig selv….

Hver enkelt par skal selv finde de konkrete rammer under den paraply. Er netflirt utroskab, eller er det kun decideret samleje etc?

Her er Robert Weiss’ grunde til, at kvinder er utro:

Overset

Hun føler sig ignoreret, ikke værdsat og overset. Hun har de,t som om hun mere er barnepige, husholderske, skaffedyr end kvinde og kæreste. Hun søger derfor at få sin kvindelighed bekræftet uden for forholdet, hun ønsker at blive værdsat for, hvem hun er og ikke for hvilke services hun yder i hjemmet

Savner intimitet

Kvinde kan føle sig værdsat og dybt forbundet med sin partner via intimt samvær. Og her taler vi ikke om sex, men om samtale, sjove og spændende oplevelser, at skabe et hjem sammen, fælles sociale arrangementer. Hvis hun ikke mærker den samhørighed med sin kæreste, kan hun finde på at søge den andetsteds.

Overvældet af andre behov

Også en kvinde, der elsker sin mand og deres fælles liv, kan finde på at være utro. Den kan skyldes, at hun ikke føler, hun får støtte, hun hele tiden skal agere primær omsorgsperson for alle andre og tage vare på andres behov. Hun kan søge uden for parforholdet at få den omsorg, hvor hun får sine egne behov sat i fokus.

Ensomhed

Ja, også i et forhold, hvor hun bor sammen med sin kæreste, kan kvinden føle sig ensom. Det kan skyldes et utal af ting, dels nogle af de ovenstående, men også fx at partneren arbejder meget eller at han er følelsesmæssigt distanceret. Hun kan søge uden for parforholdet for fylde det hul af ensomhed, som fylder hendes bryst.

Store forventninger

Kvinden har store og urealistiske forventninger til, hvad parforholdet og kæreste skal kunne levere og gøre for hende. Hun føler, at kæresten skal opfylde alle hendes behov til alle tider. Og da det ikke sker, søger hun andre stedet for at få dem opfyldt.

Utilfredsstillende sex

Hun får simpelthen for lidt eller forkert sex derhjemme. Hendes behov bliver ikke mødt, hun nyder ikke sin sexliv på den måde, hun ønsker. Hun savner den intimitet, som et velfungerende sexliv giver hende. Hun prøver at finde det med en anden mand.

Ofte er kvinden i utroskabssituationen ikke selv bevidst om årsagerne. Det er ikke undskyldninger, men forklaringer, som du kan reflektere over og måske handle på. Som kvinde kan du spejle dig i årsagerne, så du derefter kan tage problemerne op i parforholdet. Og er du mand, så kan overveje, om du er medskyldig i, at din kæreste føler disse ting.

