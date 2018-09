Seks sexspørgsmål du burde stille din kæreste

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Dette gør den gode elskerinde --

Når man lige har mødt hinanden, virker det akavet at spørge ind til kærestens lyster og grænser. Men det kan være nødvendigt for at komme det rigtige sted hed.

Og når man har været kærester et stykke tid, kan det blive helt uomgængeligt at få sat ord på disse ting. Ellers risikerer man, at sexlivet dør, fordi den ene (eller begge) ikke er tilfreds med tingenes tilstand.

En sjov og givende måde at få gjort det på, er simpelthen at stille kæresten disse spørgsmål. De vil sætte gang i en samtale, hvor både dine og dine kæreste seksuelle og følelsesmæssige behov kommer i fokus. Til stor gavn for både sex- og samliv.

Åben og ærlig kommunikation vil også være med til at rydde de misforståelser og forkerte forestillinger, som I har fået bygget op, af vejen.

Det forklarer sexolog og podcaster Emily Morse, som sætter fokus det problem, at de fleste forventer, at sex med kæresten altid skal være fantastisk - og det endda uden at man har vekslet et ord om behov og lyster. Hun lægger hun med en banal, men alligevel vigtig konstatering:

- Din kæreste kan ikke læse dine tanker, og du kan heller ikke læse din kærestes. Så den eneste måde, man kan få, hvad man har brug for, er ved at tale om det. Og bare selve det at tale om det, fører næsten uundgåeligt til bedre sex, siger Morse og erklærer, at kommunikation er lubrikation, samtaler får simpelthen sexlivet til at glide bedre.

Alt fra samtykke til sårbarhed kan dækkes ind i de sexsamtaler, som følger disse spørgsmål:

Hvad tænder du på?

Dette enkle spørgsmål er et godt sted at begynde samtalen, der skal forbedre jeres sexliv:

Ligesom du ikke laver middag til nogen, uden at du har lidt viden om, hvorvidt personen er vegetar eller ikke spiser skaldyr, så burde man ikke hoppe på hovedet i seng med nogen uden at have et overordnet billede af, hvad personen tænder på.

At få vide hvad der tænder din partner, hjælper dig i sengen, men det giver også mulighed for, at du kan få sat ord på, hvad der tænder dig - og således kan I finde ud af, om der er områder, I kan mødes. Og så kan I i fællesskab udvikle jeres egen sexmenu.

Gør din elsker bedre

Hvad er samtykke for dig?

Bevares, en samtale om samtykke lyder ikke særligt sexet. Men det er vigtigt på flere planer. Dels lærer du, hvad din partners signaler er, verbale såvel som non-verbale, så du ved, om dine initiativer i sengen er gode eller dårlige. Dels kan I så begge føle jer trygge i visheden om, at der nok skal blive givet udtryk for, om noget er go eller no go. Og at der blive lyttet til det.

Hvordan vil du røres?

En ting er de overordnede lyster og grænser, noget andet og lidt lettere at tale om, er simpelthen at tale om, hvordan man kan lide at blive kærtegnet. Det kan endda også være frækt i sig selv, når I så samtidig går på opdagelse på hinandens kroppe.

Kan du lide, jeg kærtegner dig her på denne her måde? giver mulighed for at finde kendte og ukendte erogene zoner, som I kan forbyde jer i. Samtidig får du også klart at vide, hvad der ikke virker, og hvor grænserne går.

På denne nysgerrige og legende måder finder du ud af, om brysterne kan aes eller nives, om en finger i numsen er rart, om testiklerne er for følsomme til noget som helst, om kysset skal være dybt og vådt eller let og legende og så videre.

Derfor skal du dele dine sexproblemer

Hvordan kan du lide at onanere?

Så blev det pludselig meget personligt. For mange er dette virkelig intimt, privat. Men selv om du selvfølgelig ikke kan efterabe din partners onaniteknik, giver det dig alligevel en god fornemmelse for, hvad der virkelig virker mht kærtegn. Stillinger, antal fingre, tryk, hastighed, legetøj.

Og gensidig onani er både frækt og lærerigt. Og netop fordi onani er så privat, øger det intimiteten i sexlivet.

Hvad er din frækkeste sexfantasi

Well, hvis den foregående var intim, så er denne virkelig grænseoverskridende intim. Men det at få indsigt i din partners inderste sexdrømme, giver dig stor indsigt, hvordan hun eller han fungerer seksuelt - plus at det i sig selv er voldsomt pirrende at høre om det, også selvom de ikke nødvendigvis skal føres ud i livet.

Det at dele seksuelle fantasier er den direkte vej til at lære hinanden lyster og længsler at kende - og så kan det at dele dem og måske udvikle dem sammen, virkelig sætte gang i sexlivet. Tal om den frække trekant (eller hvad det nu kan være), mens I knalder. Det åbner for et nyt fælles rum og fælles sprog for jeres lyster.

Du kan også spørge ‘hvad har du altid fantaseret om, men ikke fået prøvet?’ Det lægger op til en praktisk tilgang til fantasierne, som således kan blive italesat og måske virkeliggjort.

Når den ene har større sexlyst end den anden - det kan I gøre

Hvordan ville den perfekte nat med nydelse se ud for dig?

Dette spørgsmål giver dig indsigt i, hvad der virkelig trigger din kæreste og hvad der gøre hende eller ham glad i sengen. Det hjælper dig på vej, når du - som en ren og skær kærlighedsgave - vil forkæle din partner og sætte hans/hendes lyster og nydelse i fokus for en aften.

Bonusspørgsmålet: Hvad giver dig lyst til sex?

Man kan argumentere for, at dette er det mest interessante og afgørende spørgsmål, især hvis man har været sammen et stykke tid. Man har udviklet rutiner og vaner og nogle af dem dårlige. Stress og pres, afvisninger og huslige pligter kan ødelægge lysten. Så hvad kan få den frem?

Det er vigtigt at vide, hvad der egentlig sætter i humør til sex (og hvad der slukker). Så det handler ikke om selve sexdelen, lysterne, kærtegnene, fantasierne, men om hele konteksten, om jeres fælles liv, måden jeres samvær fungerer.

Her kan man også passende spørge ind til, om kæresten er tilfreds med sexfrekvensen. Så kan I få sat ord på forventninger og finde frem til kompromisser, som begge er glade for.

Ovenstående spørgsmål handler med andre ord om at få sat gang i sexsamtalerne, som skal tages igen og igen, efterhånden som jeres forhold bliver længere.

Sådan tager du den pinlige sexsamtale

iPassion

Du kan også downloade en danskudviklet app, der hedder iPassion. Den tager udgangspunkt, at kommunikation er nøgleordet for et velfungerende parforhold.

For at hjælpe par med til at kommunikere bedre om sex, om turn ons og turn offs, har dansk iværksætter fra Aarhus udviklet appen.

Ipassion fungerer således: Du og din partner downloader appen og tilknytter hinanden som partnere. Derefter skal I svare på en række spørgsmål om egen og partnerens seksuelle præferencer. Og så gælder det om at vide så som muligt om partneren.

Spillere kan vinde runder ved ganske enkelt at vide mere om deres partner, end partneren ved om dem. Når spillere vinder en runde, får de lov til at være en fræk præmie, som deres partner så skal give (f.eks. rygmassage, oliemassage, en nat på et hotelværelse osv.).

Da der altid er basis for misforståelser og nuanceringer ved den slags online kommunikation, kan man samtidig chatte med sin partner, så man kan lære endnu om hinanden - hvilket jo er hele ideen:

- Ideen udsprang af mit eget forhold, hvor det af flere omgange er gået op for min kæreste og mig, at vi - på trods af at have været sammen i syv år - stadig kan lære mange sjove ting om hinanden, når man bliver spurgt om nogle af de emner, der tages op i appen.

HERUNDER TESTER SEXPERTERNE IPASSION: