Seks tegn på, at din kæreste… hader dig

Føler du, at din kæreste trækker sig, kan du her få svaret på, hvad det betyder

Måske har du en lille nagende mistanke: Elsker han mig virkelig?

Hertil kan svaret være: Nej, han hader dig faktisk.

I hvert fald hvis man spørger den australske psykolog og parforholdsmentor (ja, det kalder hun sig) Yvonne Allen. Hun fortæller, at nogle har svært ved at udtrykke og ikke mindst verbalisere deres ubehagelige følelser som jalousi, vrede og bitterhed. Og det betyder, at deres kærester slet ikke er klar over, hvor meget vrede de er mål for.

- Det kommer så typisk til udtryk i signaler, der resulterer i ubehagelig adfærd, frustration og skænderier, siger Allen, der her lister seks tegn på, at din kæreste i virkeligheden går rundt og er rigtig vred og bitter på dig.

Kværulerende

Et tegn på, at din kæreste har negative følelser for dig, er, hvis han bliver stridbar og påståelig og starter skænderier, hvor I før har været på samme side i bogen.

Hvis han begynder at skændes over små ting, der virker ligegyldige, dækker det givetvis over en dybere vrede.

Mindre kærlig omsorg

Et andet sigende tegn på, at han faktisk slet ikke bryder sig om dig, er, at han ikke længere udviser hengivenhed i form af omsorg, søde ord og handlinger, kys, kram og kærtegn.

Måske plejede han at lægge små post its med kærlige hilsner, krammede dig i tide og utide og sagde, ‘jeg elsker dig.’ Det gør han ikke længere. Og det kan skyldes, at han - bevidst og ubevidst - lægger låg på varme følelser, fordi han er vred og bitter.

Gør grin med dig

En ting er at grine med og drille kærligt, noget andet er at gøre grin med noget og komme med små stikpiller i form af, på overfladen, vittige bemærkninger.

En vred kæreste kan gøre eller sige ting på en tilsyneladende sjov, men alligevel sårende måde. Måske siger han, at det bare er for sjov, men nedenunder gemmer der sig ægte vrede.

Har ikke længere din ryg

Du plejede at kunne stole blindt på, at din kæreste ville bakke dig op, når du mødte modstand og skuffelser på jobbet, med venner og familie og ude i den der virkelighed. Nu giver han dig selv skylden for dine nederlag.

Trækker sig

At din kæreste bærer rundt på vrede og bitterhed mod dig, kan være grunden til, at han har trukket sig fra intim fysisk kontakt. Har I haft et fabelagtigt sexlix, som han ikke længere vil, er det måske tegn på, at han faktisk ikke kan holde dig ud.

For at straffe dig eller få dig til at føle dig uelsket og utiltrækkende, holder han sig fra sex.

Passiv-aggressiv

Hans passiv-aggressive adfærd kan komme til udtryk på flere måde: Han udsætter ting, han har lovet, han surmuler eller er stædig. Det kan også vise sig, når han siger een ting, men gør noget andet.

Han siger, han elsker dig og vil gøre dit og dat - men hans adfærd viser noget andet.

