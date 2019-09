Seks tegn på at dit forhold er slut

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Her er tjeklisten: Skal du skride fra kæresten? --

Det er ikke altid let at finde ud af, om et forhold er ved at dø.

Med mindre du bogstaveligt talt tager ham med bukserne nede i gang med din bedste veninde, eller han råber ‘ud af mit liv!’ og smækker døren i hovedet på dig, så er det i de små detaljer, du kan finde sandheden om jeres forhold.

Hvert af de følgende seks tegn er ikke i sig selv afgørende, men jo flere du kan nikke genkendende til, desto større sandsynlighed er der for, at dit forhold er på vej ud over afgrunden, mener sexterapeuten Tracey Cox.

Hvis det ikke er decideret dødsdømt, så er det i hvert fald på tide, at I tager jer en alvorlig snak om, hvad I vil med hinanden og hvordan.

Signaler

Prøver folk ofte at score dig, og føler du dig fristet? Så er det nok, fordi du ubevidst signalerer, at du er åben for business. Du har med andre ord antennerne ude, fordi du er mere interesseret i fremmede end i din kæreste.

Taler mindre

Da du mødte din kæreste, kunne I ikke få nok af hinandens ord, I slubrede dem af hinandens læber. Nu kan I sidde tavse sammen på restauranten.

Før var han den første, du ringede til, når noget nyt og sjovt eller trist skete i dit liv. Nu tager du fat i din veninde. Når du ikke længere har lyst til at dele alt (eller det meste), er han ikke nummer et i dit liv.

I tager ikke næste skridt

De fleste par følger det samme udviklingsmønster: Man ser mere og mere til hinanden/flytter sammen/gifter sig/får børn (og her kunne man tilføje: holder op med at dyrke sex/skilles - men det er en anden historie).

Men en af jer træder på bremsen og holder igen. Det kan skyldes, at han føler sig presset til næste skridt og derfor vælger det modsatte. Det kan også bare betyde, at han vitterligt ikke har lyst til den forpligtelse, der ligger i for eksempel at flytte sammen - med dig.

Uanset hvad kan det være et tegn på, at forholdet har nået sit naturlige endemål.

Sex

Sex er ikke alt. Især kvinders sexlyst har det med at dale i takt med, at forholdet bliver længere, så mindre sexlyst er i sig selv ikke et tegn på, at forholdet er slut.

Men hvis det vender sig i dig, når han lægger op til sex, er der noget galt. Hvis du frygter situationer, der kan føre til sex, og kommer med nye undskyldninger og udveje for at undgå sex og hellere vælger et hidsigt skænderi end et saftigt knald, så er det en alarmklokke i stil med den, der brager løs, når katastrofen indtræffer i science fiction-film, og rumskibet er ved at styrte ned.

Vaner

Det er ikke bare de små uvaner, som du i begyndelsen syntes var nuttede, du irriteres over. Næ, det er stort set alt, han gør, der fremprovokerer din irritation, vrede og væmmelse.

Du kan faktisk ikke lade være med at se hans fejl, og du føler næsten en bizar nydelse ved at lede efter flere.

Fader ud

I ser mindre og mindre til hinanden. Arrangementer med venner og veninder virker langt mere tiltrækkende, så dem vælger du i stigende grad til.

Og når du faktisk glæder dig, når han aflyser en aften, og du nyder en tv-aften alene i stedet, så er det måske, fordi du bare ikke gider ham mere: Forholdet er ebbet langsomt ud.

