Seks tegn på din kæreste har tænkt sig at være utro

Du kan lige så godt face det faktum, at din kæreste lige nu overvejer at knalde ved siden af.

Du gør det jo selv, ikke sandt, så hvorfor skulle han ikke gøre det?

Denne hårde udmelding gælder så ikke alle, men hvis din kæreste er ‘skyldig’ i disse seks forhold, er der grund til at være på vagt, for så er der større sandsynlighed for, at han rent faktisk vil være dig utro - eller allerede er det.

Også selv om han elsker og jeres liv.

Han keder sig

Kedsomhed er en af vigtigste faktorer bag manges utroskab. Han keder sig over sit job, sine rutiner, sit liv - og især sit sexliv. En undersøgelse blandt utro angiver hele 71 procent af mændene og 49 procent af kvinderne sexkedsomhed som hovedårsag til utroskaben.

Det kan komme til udtryk på mange måder: Viser han mindre interesse, er han endnu mere lad, end han plejer, ser han porno i eet væk, har du afvist han liiiige lovlig mange gange?

Så er det vist på tide, at du finder ud af, hvad der kan sætte gang i din lyst, så I kan få frisk luft og ny liv i sengen.

Særlig personlighed

I familie med ovenstående, men denne her tager udgangspunkt i et særligt personlighedstræk, som handler om at være sensation seeking, oplevelsessøgende. Han kræver konstant nye oplevelser, nye spændende erfaringer og keder sig hurtigt over rutiner og gentagelser i livet. Han er konstant på jagt efter stimuli, mentale og sanselige, der kan booste hans ophidselse.

Og det kan så være et sidespring.

En del forskning har peget på, at personer, både mænd og kvinder, der har en oplevelsessøgende personlighed, har større sandsynlighed for at være utro.

I kan tage denne enkle test her, så det punkt i hvert fald er klikket af.

Du har været en nar

Din kæreste elsker dig. Og du elsker sikkert ham. Men du har opført dig på måder, som har såret ham, han har følt sig afvist og overset.

Du har glemt at vande græsplænen.

Så på et eller andet tidspunkt og alligevel lidt ad gangen tænker han nok er nok. Han søger derfor bekræftelse, opmærksomhed og kærlighed andre steder. Og han føler sig berettiget til det på grund af din opførsel.

Han har været utro før

Har din mand erkendt utroskab i tidligere forhold i jeres forhold, er der meget større sandsynlighed for, at han vil være det igen.

Det har forskning flere gange påvist. Senest i 2017, hvor det fremgår, at folk, der havde været utro i ét forhold, var tre gange mere tilbøjelige til også at være det i deres næste forhold. Og hvis du selv har oplevet i et andet forhold, er der dobbelt så stor sandsynlighed for, at du vil opleve det i dette.

En af forskernes forklaringer er, at man får mindre dårlig samvittighed, når man har gjort det et par gange.

Én stærk faktor, som forhindrer os i at være utro, er vores emotionelle reaktion på det, altså hvor dårligt vi får det, og processen, hvor vi tilpasser os, reducerer denne reaktion, og tillader os således at være mere utro. For folk, der er gentagende utro, kan det være tilfældet, at de oprindeligt har haft det dårligt med at være utro, men har været utro så ofte, at de har tilpasset sig vanen, og simpelthen ikke længere får det dårligt med

Jeres forhold begyndte med utroskab

Var du eller eller din nuværende partner en daværende kæreste utro, da I mødte hinanden? Så er der grund til at du lige holder øje. For forskning peger på, at det er langt mere sandsynligt, at opleve utroskab nu i et forhold, der begyndte, mens du var i et andet

Det viste sig også, at forhold, der var indledt med mate poaching, (man tager en andens kæreste) også havde større sandsynlighed for at være ramt af utroskab - 66 procent mod 34 procent.

Hans forældres skyld

Forskere har flere gange påvist, at utroskab i nogen grad kan spores i vores gener: Man kan være genetisk disponeret for at knalde ved siden af.

En afstemning på utroskabssitet victoriamilan.dk opeger i samme retning: Børn af forældre, som har været utro, har større sandsynlighed for at have sidespring som voksne.

Ifølge flere undersøgelser har cirka halvdelen af alle danskere været utro. Men da Victoria Milan spurgte sine medlemmer, om nogen af deres forældre dem bekendt havde været utro, svarede hele 79 procent ja.

Forskning har flere gange påvist en sammenhæng mellem personlighedstype og utroskab: Især er personer, som er oplevelsessøgende (sensation seeking: tendens til at opsøge sensorisk tilfredsstillelse gennem nye intense oplevelser) og villige til at tage chancer, oftere utro.

Så kan man så diskutere i evigheder, om personlighed er noget, man arver, eller noget, man udvikler...