Seks tegn på du ikke længere elsker din kæreste

Når du tænker, jeg elsker ham, men… er der fare på færde. For en ting er, at man ikke kan svæve rundt op lyserød forelskelsessky hele tiden, noget andet er, hvis der kun er venskab og børn og en fælles fortid tilbage.

Det forklarer parterapeuten Stephen J. Betchen, som lister en række tegn, du skal være obs på - i forhold til om du ikke længere elsker din kæreste. Og det er vel at mærke dine egne reaktioner og følelser.

Apatisk

Kærester, som elsker hinanden, virker som om, de har energi og overskud til at gøre ting med deres partner. Man vil gerne gøre kæresten glad, og man finder på nye og spændende ting til og med dem. Hvis du ikke har lyst til at udforske verden (bogstaveligt og i overført betydning) med din partner, kan det skyldes, at du faktisk ikke længes efter eller har brug for hans selskab.

Afstand

Når man elsker sin kæreste, vil man helst tilbringe så meget tid som muligt med vedkommende. Man kan næsten ikke vente med at komme hjem fra arbejde og ser frem til weekenderne sammen. At gå ud at spise sammen er i selv en dejlig oplevelse.

Men hvis du i virkeligheden holder din partner lidt på afstand, er det ikke sikkert, du elsker ham.

Intimitet/sex

Når man elsker sin kæreste, har man også lyst til sex for elskovens skyld. Man nyder at give sin partner nydelse og ikke for at booste vedkommendes ego, men fordi man vil vise, at han/hun er begæret, eftertragtet og værdsat. Og man ser frem til at gøre det.

Hvis du virkelig elsker din kæreste, er du oprigtigt interesseret i, hvad der tænder ham, og du gør en indsats for at finde ud af det.

Hvis du ikke nyder at være tæt på din kæreste, og hvis du ikke er interesseret i at elske med ham, kan der virkelig være noget galt.

Fokus

Man har en tendens til at fokusere på sin kæreste, hvis man elsker personen. Man tænker tit på partneren og giver måske vedkommende en lille gave bare for at vise, at man tænker på ham. Hvis du viser oprigtig omsorg, hvis kæresten er ked af det, du prøver at gøre noget, elsker du ham givetvis.

Men hvis du ikke tænker på din kæreste særlig ofte, elsker du ham måske ikke.

Værdsætte

Sætter du pris på din kæreste og føler dig heldig over at have vedkommende i dit liv, elsker du ham nok. Uanset om konceptet er virkeligt, tænker du gerne, at din partner er din soul mate, at skæbnen førte jer sammen, og at I passer og hører sammen.

Tænker du derimod på ham, som at han kunne have været hvem som helst, elsker du ham nok ikke.

Respekt

Respekterer du din kæreste? Så er der stor sandsynlighed for, at du også elsker ham. Du støtter og beundrer ham. Fordi du respekterer ham, er du også bedre til at lytte, forhandle og indgå kompromis med ham. Der er færre konflikter og mere samarbejde.

Hvis du behandler din partner, som om han ikke bringer noget rigtigt af værdi til bordet, elsker du ham nok ikke.

Kan du sætte flueben ved alle seks punkter, anbefaler Stephen J. Betchen, at du tager et alvorligt blik på dig selv og dit forhold og enten afbryder det eller finder ud af, hvordan du igen kan finde din kærlighed frem. Han advarer dog på forhånd: Når første flammen er døet helt ud, er den meget svær at vække igen.