Seks ting du skal vide om seniorsex

Seniorsex er stadig forbundet med tabu. Men ældre har sex, de nyder det, selv om seksualiteten ændrer sig, og det er forbundet med udfordringer at blive gammel.

Vi præsenterer her en række nye undersøgelser, som har fokus på seniorsex. Spoiler alert: Det er meget bedre end sit rygte.

1. Seksualiteten ændrer sig

Australske forskere spurgte ind til en række modne og ældre mænd og kvinders syn på deres seksualitet: Har den ændret sig over tid og på hvilke områder?

Og modne og især ældre meldte om store forandringer, som på ingen måde var entydigt negative.

Intimitet og at man passer sammen med partneren, fremstår som noget, man prioriterer med alderen. Elementer, som deltagerne nyder mere i deres sexliv nu, er:

Sensualitet, at blive værdsat for hele sin personlighed, at være intim med og uden penetration, at røre, kysse og drage omsorg for partneren, holde hånd, holde om og blive holdt og at nyde hinandens kroppe.

Omvendt var de ting, som modarbejdede glæden ved seniorsex: lav energi, færre muligheder, egen eller partners smerte og sygdom og forskel i libido.

I det hele taget viser studiet, at synet på seksualiteten ændrer sig med alderen. Man har større seksuel indsigt, accept af egen og partnerens begrænsninger, større åbenhed, færre forventninger om penetrationssex og mere fokus på kvalitet fremfor kvantitet.

2. Kvinder og bækkenbund

I et andet studie fik flere end 200 kvinder mellem 45 og 65 med og uden problemer med bækkenbunden målt deres bækkenbundsmuskulatur på alle ledder og kanter, blandt andet ved hjælp af ultralyd og trykfølsomme apparater.

Det fremgår af studiet, at kvinder med en stærk bækkenbund og tykke muskler har bedre orgasmiske funktioner, større sexlyst og lettere ved at blive ophidset. Endnu en grund til at træne bækkenbunden hele livet.

3. Danske seniorer

Verdens største sexundersøgelse, danske Sexus, med 60.000 deltagere afslører også noget om ældres seksualitet.

Som alle andre undersøgelser peger på, daler lysten og sexfrekvensen med alderen. Den viser endvidere, at ældre oftere end yngre angiver følgende grunde til at dyrke sex: For at glæde partneren, fordi jeg bliver presset til det, for at styrke, udvikle og forbedre forholdet eller for at føle mig begæret og bekræftet.

De ældre lægger i lighed med yngre også vægt på at give og få kram, at holde i hånd og at opnå nærhed og nærvær.

4. Kommunikation

Små 1500 canadiske mænd og kvinder i alderen 40-59 deltog i et studie, som så nærmere på, hvad der karakteriserer dem, der er glade for sexlivet.

For både mænd og kvinder gjaldt, at tilfredshed med forholdet hang tæt sammen med tilfredshed med sexlivet. Desuden viste det sig, at hyppig kommunikation om sex var forbundet med tilfredshed med sexlivet og forholdet, hvilket især for kvinder blev mere markant med alderen.

Dog faldt tilfredsheden generelt mest for kvinder i overgangsalderen.

5. Liderlige mænd

To evolutionspsykologer tog fat i 186 mænd og kvinder i alderen 47-86 og udspurgte dem om sexlyster. Her er nogle af forskellene på mænd og kvinders svar:

Ældre mænd kræver mindre tid, før de giver samtykke til sex, både med fremmede kvinder og med partneren. Ældre mand fantaserer oftere om sex. Ældre mænd er oftere liderlige. Ældre mænd fantaserer oftere om fremmede kvinder og lægger større vægt på udseendet af de forestillede kvinders ansigter og kønsdele.

6. Sex og hjernen

Gamle mænd har altså sex på hjernen, men sex er måske også godt for de gamle hjerner. Det viser et nyt studie fra England, hvor flere end 4000 repræsentativt udvalgte ældre mænd og kvinder blev fulgt gennem fire år. Der blev spurgt ind til deres sexaktivitet og deres kognitive funktioner blev testet.

Mænd med et aktivt sexliv havde bedre kort- og langtidshukommelse. Det samme gjaldt ikke for kvinder. Dog er det uklart, om sex forbedrer hjernefunktionen, eller om den velfungerende hjerne gør, at man har mere sex.

