Seniorporno - fræk sex for og med ældre

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Glæd dig til seniorsex --

Efterhånden som seniorer ikke længere er at betragte som en ældrebyrde, men derimod ses som det grå guld med tid, penge og overskud, er både ældre selv og samfundet ved at erkende, at seniorsex er naturligt.

Det er simpelthen ikke længere ligeså tabuiseret som før, og således er hypernichen seniorporno også i vækst.

Givet: Det slår næppe kategorierne lesbisk, anal og MILF af pinden lige foreløbig, men når en first mover som den svenske femipornograf Erika Lust, den prisbelønnede succesinstruktør Bree Mills og det store amerikanske mainstream-produktionsselskab Wicked Pictures kaster sig over genren, er der grund til at spidse øren.

Gamle swingere: Så vildt er vores sexliv

Guide

På jezebel.com fortæller parret amatørparret Bonnie, 70, og Joel, 69, hvorfor de laver seniorpornofilm.

Titlen er ‘Guide to Wicked Sex: Senior Sex.’ To kvinder deler instruktørstolen, pornomodel Jessica Drake og Joan Price, forfatter bag bogen om seniorsex, ‘Naked at Our Age'. Filmen bliver lige dele tutorial og hård porno.

Et af målene er at vise, at, ja, seniorsex HAR udfordringer, og det ER frækt. For eksempel er Bonnie ramt af fibromyalgi, som volder problemer under optagelser. Midt i et romantisk kys må hun sige fra, fordi hun ikke er tilpas. Kameraerne filmer dog videre for netop også at indfange øjeblikkene, hvor alting ikke bare kører deruda. Og med det som baggrund vise at seniorer alligevel kan dyrke fræk og tilfredsstillende sex.

I scenen udvikler det sig nemlig til hed erotik, hvor parret blandt andet inddrager eget medbragt sexlegetøj, der giver Bonnie en række våde orgasmer.

Derfor dyrker flere seniorsex

For gamle

Joan Price, der selv er 75, siger, at ældre ofte ses som for gamle til sex:

- Vi er gamle, vi er rynkede, hvem vil dog have os? Vi internaliserer ideen om, at ældre mennesker ikke er seksuelle mere, lyder det fra forfatteren, og den tankegang håber hun, at en film som ‘Guide to Wicked Sex: Senior Sex’ kan rykke en smule ved.

Price ved også, at ældre kan have fysiologiske problemer i forhold til sex - fra tørhed i skeden og potenssvigt til nedsat sexlyst og ondt i ryggen:

- Vores kroppe, parforhold, hvad vi kan lide, hvad vi ikke kan lide, hvad der gør ondt og hvad der er rart, har alt sammen ændret sig. Så mange seniorer opgiver sex og tænker ‘nå, det var det, det var rart, så længe det varede.’

- Men det, de ikke forstår, er, at det på mange måder kan være bedre end nogensinde, siger Price og påpeger at brugen af glidecreme og sexlegetøj er én vej frem, hvilket også fremgår af filmen.

Forfatteren fremhæver, at god seniorsex i endnu højrere grad end hormondrevet ungdomssex handler om kommunikation, kreativitet og autenticitet. For eksempel at tale om og finde på nye måde at have sex, når pikken ikke står strunk på kommando.

Seniorsex er det nye sort

Alder og skønhed

Bree Mills, som har vundet flere pornopriser ved både AVN Awards og XBiz Awards, har lanceret serien Age&Beauty, der fokuserer på møder mellem selvsikre seniorkvinder og yngre mænd:

- Mit mål er at vise ældres intimitet i et sexpositivt lys i stedet for det sædvanlige fokus på det nye i konventionel porno.

Svenske Erika Lust, der holder til i Barcelona, Spanien, rammer mere rent med filmen ‘Soul Sex', der har et ægte ægtepar i 70’erne som omdrejningspunkt.

Som titlen antyder er fokus spirituel sex med øjenkontakt, mindfulness og bløde nærbilleder af rynker og læderhud. Lust forklarer:

- Folk tror, at ældre kroppe umuligt kan være sexede eller attråværdige, fordi vi i reklamer, tv og film er blevet stopfodrede med budskabet om, at kun unge kroppe er tiltrækkende. Det er på tide, at vi skifter syn på seniorsex.