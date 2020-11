Sex under coronaen holder livsmodet oppe

Når man er coronabekymret for sit eget, familiens og for samfundets helbred, er det naturligt at få mindre lyst til sex. Stress er nemlig en lystdræber af de store.

Men noget tyder på, at det netop er sex, du bør kaste dig over i coronaplagede tider.

Nyt videnskabeligt studie i det prestigefyldte Journal of Sexual Medicine peger på, at sex booster dit mentale velbefindende og dit forhold i en presset tid.

De italienske forskere spurgte næsten 7000 italienske mænd og kvinder om deres sexliv og mentale tilstand. 2608 havde været seksuelt aktive under den italienske corona-lockdown i foråret, de resterende 4213 havde ikke dyrket sex i perioden.

Det viste sig, at der var flere markante elementer, der hang sammen med at have tegn på depression og angst: Være arbejdsløs, ikke dyrke sex under lockdown og være adskilt fra sin kæreste under lockdown.

Herunder kan du se, hvordan sex og mangel på samme hænger sammen med tegn på angst (tv) og depression (th).

Her er forskernes konklusioner

Overordnet set mener forskerne, at et velfungerende sexliv er et afgørende tegn på mental sundhed.

Cirka halvdelen meldte, at deres sexliv ophørte under coronalockdown. Det forklares med forhold som, at sexpartnere ikke er tilgængelige eller, at stress har fjernet lysten.

De personer, som vedligeholdt deres sexliv under lockdown, udviste markant færre psykologiske problemer, f.eks. tegn på angst og depression.

De personer, som vedligeholdt deres sexliv under lockdown, var også mere tilfredse med deres forhold.

Kvinder viste flere negative mentale konsekvenser af lockdown. Det er i overensstemmelse med, hvad andre studier generelt peger på i forhold til kvinders reaktioner på stressfaktorer. Det kan dog også skyldes, at kvinder er mere obs på deres følelser end mænd.

Hvor ofte deltagerne havde sex under lockdown, viser sig også at have stor betydning. Jo hyppigere de knaldede, desto bedre syntes de om deres forhold, og desto bedre var deres seksuelle funktioner (såsom ophidselse, orgasmer og potens). Og jo mere sex de dyrkede, desto færre tegn på angst og depression meldte de om.

I flowchartet herunder kan du se, hvordan forskerne stiller deres model op. De røde pile markerer positive effekter af mere sex, de blå pile indikerer de negative effekter af mindre sex.

Derfor

Konklusion: Sex har en forebyggende effekt på coronanedtur.

‘Regular-to-high sexual activity could decrease the negative effects of anxiety and depressive symptoms towards sexual function, in both genders.’

En af forklaringerne på sammenhængen mellem sex og velvære kan ifølge forskerne være af neurobiologisk karakter: Sex booster hormonniveauerne af f.eks. testosteron, der er relateret til godt humør.

