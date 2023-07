Sexolog: Derfor er vi utro

De fleste af os kommer i kontakt med utroskab på den ene eller den anden måde i vores liv, men vi forholder os til det som ’noget, der forhåbentlig aldrig sker for mig’. Men vi kan dårligt forebygge det, vi ikke vil forholde os til

Er utroskab altødelæggende i et forhold, eller er det muligt at komme videre - sammen? Og hvordan?

Vi definerer utroskab ud fra både kulturel og individuel moral. Der er en generel enighed om, at utroskab er, når ’man er sammen med en anden end sin partner’, og man vel at mærke lever monogamt. Men denne definition er vag og siger intet om grænser eller rammer og tager ikke højde for individuelle grænser og præmisser.