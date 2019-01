Sexologer på date: Mænd tror, vi er nymfomaner

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Det kan den gode elskerinde --

Hun må være med på hvad som helst, en vild vulkan, en nymfoman. Det er, hvad sexologer oplever, at mange mænd tænker om dem, når de er på date

Som sexolog ved man en del om sex. Det kan komme sexologen til gode i en seksuel kontekst, men det kan også være problematisk. Kvindelige sexologer, som dater, fortæller nemlig, at mænd kan have nogle ret vilde forestillinger om, hvad sådan en sexolog kan og vil.

Rikke Thuesen var ret aktiv på datingscenen, mens hun uddannede sig til sexolog i København og et par år efter. Rikke blev meget overrasket over, hvordan de mænd, hun datede, reagerede:

- Mange troede, jeg var nymfoman, de gik ud fra, jeg ingen grænser havde, at jeg var med på hvad som helst, når som helst. Det kom typisk til udtryk i samtaler - og hvis vi kom længere, siger Thuesen.

- Så de troede nok, at der var let adgang til sex, og at man kunne tillade sig lidt mere, altså både i datingsituationen og i sengen, fordi de antog, at jeg ingen fine fornemmelser havde, lyder det fra sexologen.

Overperformer

Thuesen fortæller, at der også var mænd, som overperformede i sengen:

- De virkede som om de tænkte: ‘Nu må jeg hellere give den ekstra gas for at vise, hvad jeg duer til.’

- Men alt i alt har jeg nok skuffet, for jeg er nemlig meget mainstream, griner Thuesen, der også oplevede mænd, som bare gik i baglås, før de overhovedet kom så langt.

- De gav udtryk for, at sådan en sexolog turde de sgu ikke lege med, for de troede, at de skulle kunne en hel masse.

Positivt

Der var også positive ting ved at være single-sexolog:

- Jeg kunne nok slippe afsted med meget, fordi manden har tænkt, hvis hun er sexolog, så må det der blowjob jo være state of the art. Og så kunne jeg også være mere guidende overfor manden, hvis jeg fx modtag oralsex, uden at han følte irettesat eller ydmyget.

Det var ikke kun mænd, der reagerede på Thuesens sexolog-status:

- I løbet af et par år henvendte otte kvinder sig, fordi de gerne ville have deres pigesex-debut med mig. Igen - de troede angiveligt, at jeg da var med på hvem som helst og vidste lige præcis, hvordan pigesex skulle være, bare fordi jeg var sexolog. Det gjorde jeg så ikke.

Avanceret

Vi spurgte også sexolog Signe V. Bentzen, om hun har oplevet, at mænd har reageret på hendes job:

- Nu har jeg jo ikke datet så meget gennem apps og den slags. De mennesker, som jeg har datet, har mestendels været folk, som allerede har vidst, hvad jeg lavede.

- Men okay, jeg kender da mindst en, som sagde, at det var svært for ham, at jeg vidste mere om sex end ham, og som helt sikkert troede, at jeg var langt mere avanceret, end jeg er, og at jeg havde brug for meget mere sex, end hvad der er sandt for mig.

- Men hvad med dig selv, hvordan reagerer kvinder på, at du er sexjournalist?

- De fleste løber skrigende bort, sikkert fordi de - muligvis med rette - antager, jeg er lige så plat, som jeg og min platform fremstår. Et par har delt en skuffelse over, at de ikke blev kneppet synder og sammen, som de havde regnet med. Andre har fortalt, at de fik lidt præstationsangst, især hvis jeg fortalte, at en ekskæreste er sexolog.

Friheder

Tre sexterapeuter af alle slags fortæller lignende og andre slags historier på huffingtonpost.com.

47-årige Cindy Darrel arbejder i New York, hvor hun er aktiv på datingscenen:

- Nogle mænd er meget respektfulde, men andre tager sig store friheder i samtalerne og insisterer på at tale om sex på måder, jeg ikke føler mig tryg ved. For nylig ringede en mand, jeg kun havde været på en date med, midt om natten og stillede intime spørgsmål om mit sexliv.

- Og han blev endda sur, da jeg satte foden ned. Det tror jeg ikke ville ske, hvis jeg havde været børnehavepædagog, siger Darrel, der fortæller, at det mest udbredte misforståelse, at hun er med på den værste med hvem som helst når som helst:

- Og det er jeg definitivt ikke.

Celeste Hirschman siger:

- Nogle mænd tror, at bare fordi jeg er seksuel og giver udtryk for det, er jeg klar til sex med det samme. Det er faktisk et kæmpe turn off for mig, fordi jeg godt kan lide flirten, opbygningen, forførelsen, før jeg hopper i seng, lyder det fra Hirschman.

- Jeg tror også, at man føler sig intimideret af mig i sengen - og bliver så positivt overrasket over hvor støttende og afslappet jeg er. Jeg er altid meget villig til at hjælpe folk med at lære, og jeg gør det blidt og ikke-kritiserende.

Tom Murray fortæller også, at folk tror, han er en super elsker:

- I sengen er nogle meget nervøse og alt for optagede af egen præstation: Men jeg har det lidt sådan slap nu af - vi er her for at nyde det, ikke for at vinde en Oscar.