Sexprofessorens knaldsikre kondomtips

Her er den sikre måde at dyrke sikker sex

Du har givetvis prøvet det.

Ligget der med en forholdsvis tiltrækkende person af det foretrukne køn lige ved siden af dig og kæmpet en ulige kamp med det lille kondom.

Du fumler først med udpakningen, mens du mærker erektionen svinde i takt med, at panikken breder sig, og en følgende skuffelse træder istedet.

Næsten uanset, hvor gammel du er, kan det være en udfordring at få et kondom på uden, at det går ud over erektionen og sexen.

Se også: Ond cirkel: Kondomer giver erektionsbesvær

Men når du har læst denne artikel, vil det ikke ske igen.

For det er nemlig en berømt sexprofessor, som leverer to enkle og letfølgelige råd.

Stephen Snyder er psykiater, læge samt forfatter til mange bøger om sex. Og han har i mange år givet sine mandlige klienter disse kondområd, der nu kommer bredere ud.

Snyders råd tager udgangspunkt i to fejl, som manden typisk begår, når det der præservativ skal i brug.

Se også: Hun har testet kondomer - så du slipper

For hurtigt

Fejl nummer et: Du forsøger at tage kondomet på, før du er tilstrækkeligt liderlig.

Jamen, en stivert er vel en stivert, tænker du så.

Men nej, ikke helt.

Forestil dig din liderlighed på en skala fra 0-10, hvor 10 er udløsning, og 0 er lige nu, hvor du læser dette. Muligvis kan du få erektion ved 2-3, men din krop og din hjerne er ikke helt oppe i gear.

Og det betyder, at når du så sætter dig for at påføre gummiet, virker det hurtigt som en opgave, et stykke arbejde, hvilket ikke er erotisk. Dit erotiske fokus flimrer, og erektionen begynder at svigte.

Se også: Sådan er den onde kondom-cirkel

Løsning: Det, du skal gøre, er at vente med at putte kondom på, til du er på 4-5, hvor nydelse og sanselighed fylder mere i din bevidsthed. Altså skal du lige lære at tune ind på din liderlighedskurve.

Måske ser din erektion ligesådan ud ved 2 som ved 4, men resten af din krop og dit sind er et andet og mere erotisk sted ved 4. Derfor er det nemmere at se kondom-påføring som en del af legen, ligesom erektionen er mere sikker og stabil, når du er på 4.

Se også: Er hun lækker? Så gider du ikke kondomet

For travl

Godt så: Kondomet er på, og så er næste skridt hurtigt at komme videre i kampen og penetrere din partner.

Fejl: For da du fik kondomet på, gik du måske fra 4 tilbage til 2, og så skal der ikke meget modgang til, før du ryger ned under 2 og får skrumpediller.

For selve penetrationen kan i den der knap så liderlige tilstand virke som en opgave, hvor din erektion absolut ikke må svigte. Og samtidig kan det jo være forbundet med fumlen og famlen at lige få den sat i stilling, idet kropsdele skal arrangeres, huller skal findes, og rytmer skal synkroniseres og så videre.

Du skal med andre ord op på mindst 4 igen, før du prøver at penetrere. Så gå tilbage i forløbet og byg liderligheden op igen med leg, lir og kys og hvad nu ellers fik dig op at køre før.

Se også: Ny kondomkampagne: Knald for Afrika