Sextilfredse kvinder onanerer mere

For nogle er onani et supplement til et aktiv sexliv, for andre er det en erstatning

Det kan ikke siges for ofte: Du må gerne onanere, selv om du har en kæreste. For onani er både en erstatning for sex, et supplement til et aktivt sexliv og en måde at meditere og elske med dig selv.

Sexvidenskaben stiller nu og da sig selv og forskellige studieobjekter spørgmålet, hvordan hænger sex og onani sammen?

Svaret på det er ikke helt enkelt og lige til højrehånden.

For nogle tænker, at man ikke burde onanere, når man har en kæreste, fordi det i så fald er udtryk for, at man får for lidt sex.

Andre ser onanien som tegn på en sund libido, et fint supplement til sexlivet. Undersøgelser peger på, at folk, der dyrker meget sex, også onanerer mere.

Mænd der onanerer ofte får bedre orgasmer

Og nu ser et nyt og stort studie med hele 15000 amerikanske mænd og kvinder nærmere på sammenhængen mellem sex og onani. Deltagerne i alderen 18 til 60 blev spurgt, om de havde masturberet de seneste to uger. Desuden oplyste de, hvor ofte de havde dyrket sex, og om de var tilfredse med sexfrekvensen.

Overraskende nok havde både onanister og non-mastubatører nogenlunde lige meget sex. Hvilket peger på, at sex med partner ikke hænger nævneværdigt sammen med autorerotiske udfoldelser.

Sammenhæng

Dog sporede forskerne alligevel en mere indirekte sammenhæng:

Kvinder, der var tilfredse med sexlivet, havde større sandsynlighed for at onanere. Jo mere sex disse kvinder har, desto mere onanerer de.

For kvinder, der ikke får sex i det omfang, de ønsker, ser billedet lidt anderledes ud: De onanerer lige meget, uanset hvor ofte eller slet ikke, de dyrker sex.

Med andre ord, for sex-tilfredse kvinder er der en sammenhæng mellem hyppighed af sex og onani, mens det ikke gælder for kvinder, som ikke tilfredse med sexfrekvensen.

Derfor onanerer kvinder

Mænd

Det ser anderledes ud for mænd, ifølge undersøgelsen. For mænd, der er tilfredse med sexlivet, er der ingen sammenhæng mellem mængden af sex og sandsynligheden for at høvle handske. De tilfredse mænd onanerer ofte meget, uanset hvor meget sex de får.

For mænd, der ikke var tilfredse med sexomfanget, var der større sandsynlighed for at onanere - hvilket peger på, at for sex-utilfredse mænd er onani en erstatning for sex.

Overordnet set onanerer mænd mere end kvinder, hvilket også danske undersøgelser viser. Og utilfredse personer masturberer mere end tilfredse. Men mens glade mænd og utilfredse kvinder onanerer lige meget, er utilfredse mænd de mest onanerende. Og glade kvinder de mindst.

Hvilket altså betyder, at onani ikke er en erstatning eller et supplement - det er begge dele, alt efter køn og person. Det viser også, at onani hænger mere sammen med, hvordan vi føler omkring sexlivet, end med, hvor meget sex vi får.