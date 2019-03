Slip for terapeuten og fix dit forhold og dit sexliv online

Virker det uoverskueligt at kontakte en parterapeut eller sexolog, eller føler du ikke, at jeres udfordringer er så omfattende, at det kræver månedsvis pendlen til en terapeut, så kan et online-kursus være det helt rigtige for dig og din kæreste.

Mange danske terapeuter er begyndt at tilbyde forskellige typer online-kurser. De består typisk af en række mails og videoer med forklaringer, øvelsesforslag og lektier.

Vi har taget fat i tre af disse terapeuer for at høre, hvad tanken bag deres tiltag er:

Prahl

Psykolog Frej Prahl, som du måske kender fra DR2-programmet 'Fede forhold', har lavet online-parkurser.dk. For 1995 kroner får man adgang til 11 videoer, hvor Prahl gennemgår de vigtigste temaer i parforholdet (fx forelskelse, kærlighedssprog, mønstre, betydningen af underskyldinger, taknemmelighed) med tilhørende øvelser, samt fem små podcast med guidede øvelser, der skal styrke intimiteten.

Han erkender, at online-kurser næppe er for par, som er i stor krise på skilsmissens rand:

- Det har et mere vedligeholdende sigte. Det kan ikke fixe alle problemer og gøre dig lykkelig. Men det kan skabe nogle forhåbentligt dybe samhørighedsoplevelser imellem dig og din partner.

- Det kan udvide din palette af handlemuligheder i fastlåste situationer. Det kan øge sandsynligheden for, at du forstår, hvorfor din partner gør, som han eller hun gør. Det kan måske give dig et mere legende forhold til dit sexliv, siger Prahl.

Tantra

Celestine er tantrabehandler og tilbyder 'Tændt med tantra' for 399 kr. Det er en række instruktionsvideoer til parret der er nysgerrige på tantra:

- Jeg har lavet kurset om tantra som et onlinekursus for at kunne nå alle, der er nysgerrige på at lære om tantra uden nødvendigvis at skulle dukke op til et fysisk kursus. En hel del folk er måske også generte i forhold til at skulle sidde med sin partner og lære øvelser i et rum med andre par.

- Og nogle vil gerne undersøge, hvad tantra er, men ved ikke endnu, om det er noget for dem, og der er et onlinekursus en alle tiders mulighed for at få en god introduktion til, hvad tantra er og hvad det kan bruges til, før man beslutter sig til at gå ud af den vej.

Her giver Celestine sin salgstale for kurset:

Kurset præsenterer ifølge Celestine en masse aspekter indenfor tantra, som man kan bruge i sit liv både som single og hvis man er i et parforhold.

- Jeg afliver en masse myter om, at tantra kun handler om sex, eller skal være en lang og kompliceret praksis og kun er for meget spirituelle mennesker. Alle kan få gavn af tantra - og forbedre sit kærligheds- og sexliv.

- Og sit liv i det hele taget, fordi du vil lære øvelser, der giver dig mere energi og livsglæde, siger Celestine, der har plukket de mest essentielle ting ud af sin 18 år lange erfaring med tantra.

Der er ingen nøgenhed i videoerne.

Boost

Parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht har gennem længere tid tilbudt forskellige online-forløb. De består typisk af instruktionsvideoer, som bliver tilsendt på ugentlig basis. Her fortæller hun om sine to topsælgere:

- Forløbet 'Jeg Elsker Dig' handler om kommunikation og at bryde igennem til kæresten, at lytte til hinanden, være tydelig og kunne mærke egne behov og ønsker, ligesom man lærer at imødekomme partnerens behov og ønsker.

Det andet forløb 'Spark gnisten igang og bliv forelsket igen' kalder Meulengracht et online plus-forløb - med en pris på 3200 kroner er det det dyreste kursus:

- Fordi jeg i forløbet inviterer til live online-møder som et webinar kun for de tilmeldte, hvor jeg supplerer med ekstra vinkler på materialet, men også tager deltagernes personlige udfordringer op - og det er derfor en slags helt personlig brevkasse og rådgivningsrum - ligesom et personligt forløb.

- Dette forløb er ret nyt og handler om at blive elskende igen midt i hverdagens leverpostej. Om at genfinde glæden ved flirten og intimiteten og skabe frirummet til at være feminin og maskulin og dermed opretholde den seksuelle tiltrækning, mens vi er samarbejdspartnere/forældre med videre, siger sexologen.

Magelighedsfaktor

Vi tog fat i sexolog og parterapeut Signe V. Bentzen for at få hendes bud på, hvad der er af fordele og ulemper ved online-kurser. Hun forklarer, at online-kurser dybest set er bøger omsat til lyd/billede.

- Der er fire indlysende fordele ved at bruge onlinekurser fremfor at troppe op hos en terapeut eller på en workshop. For det første er der en magelighedsfaktor, nemlig at I slipper for at skulle flytte jer fra sofaen. Det foregår i jeres eget hjem.

- Der er tidsfaktoren, nemlig at vi alle sammen gerne vil spare tid, hvor vi kan, fordi vi stort set allesammen har en oplevelse af, at tid er en knap ressource. I kan altså gøre det, når det passer ind, og I er ikke afhængige af en tredje persons tid. Og I skal ikke bruge tid på at komme derhen og hjem igen.

- Så er der en blufærdighedsfaktor, nemlig det med at skulle pakke sit privatliv ud foran en fremmed. Det er der mange, især mænd, som har det lidt stramt med.

- Og så er der selvfølgelig genbrugsfaktoren, som handler om, at hvis man ikke lige fik spidset ørerne første gang, så kan man ‘spole tilbage’ og få den en gang til. Så det er nærliggende og nemt at ty til onlinekurser, hvis parforholdet eller sexlivet skranter, siger Bentzen.

Forbehold

Hun har dog også har visse forbehold:

- De løsninger/øvelser, I bliver præsenteret for, er jo ikke tilpasset jeres specifikke situation eller behov. For selvom fx temaet ‘for lidt lyst/sex’ umiddelbart kan synes at måtte være det samme for dig som for naboen, så er det sjældent det samme, der er brug for for at flytte på tingene.

- Det kan fx være, at naboen ikke har lyst, fordi han dybest set er holdt op med at tænde på konen, efter de har fået børn, mens det inde hos jer drejer sig om, at I har glemt, hvordan man giver sig tid til hinanden og kommer i gang efter 20 år med blæs på karriere, børn og egne fritidsinteresser.

- Hvis det var to terapiforløb hos fx sådan en som mig, så ville de se meget forskellige ud. For i virkeligheden er ‘manglende lyst’ blot et symptom, et resultat af, hvordan vi lever vores liv. Og derfor er det selve måderne at leve og anskue vores liv, som vi bliver nødt til at kigge på, siger Bentzen.

Hun forklarer, at en levende terapeut kan spørge ind til det enkelte menneske, tage et kig på dets ressourcer, gøre det samme med dets partner og deraf komme med nye måder at anskue tingene på så det støtter og skubber:

- Og så holder en levende terapeut én til ilden. Det er nemlig meget nemmere at udsætte en aftale med dit onlinekursus, end det er at udsætte en aftale med et levende menneske. Jeg hører kun sjældent, at folk faktisk får gennemført hele onlinekurset.