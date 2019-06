Smid perfektionisten ud af sengen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Slap nu bare af og nyd dit uperfekte sexliv --

Alt skal bare sidde lige i skabet: Den Lego-agtige, neglesaksklippede have og ditto kønsbehåring, det stilrent indrettede hjem i fnugfri iscenesat afslappethed, et par velafrettede IKEA-unger samt det tilhørende perfekte sexliv, sundt og rent og med ligelig fordeling af ansvar og orgasmer.

Desværre skaber denne stræben efter det perfekte (sex-)liv bekymringer og præstationsangst.

Både mænd og kvinder lider under perfekthedens tyranni: Er jeg nu god nok, lækker nok, fræk nok, leverer jeg de forventede orgasmer, er jeg kinky og eksperimenterende nok uden at overskride grænsen og blive for pervers?

Listen over bekymringstanker om sex er lang og varieret, men fælles er, at de forhindrer dig i at bare nyde sex, som det nu udspiller sig.

Hvert knald kan ikke være det ultimative knald, men mindre kan så sandelig også gøre det.

Filosof, terapeut og forfatter Elliot Cohen med speciale i perfektionisme-overdosis forklarer, at sexperfektionisme typisk er kendetegnet ved et ellere flere af følgende krav, som perfektionisten stiller:

Jeg skal have en orgasme (mest kvinder).

Jeg skal have den rigtige timing - få orgasme det rigtige tidspunkt, som ikke er for tidligt eller for sent (mest mænd).

Jeg skal tilfredsstille min partner.

Jeg skal have og holde min erektion.

Min partner skal elske min krop.

Nærvær

Konsekvensen er ofte, at de selvopstillede krav står i vejen for nærvær og nydelse med det resultat, at man netop ikke kan opfylde dem - for eksempel ingen orgasme eller ingen erektion.

Hvis du er sexperfektionist, er du følge Cohen sikkert også perfektionistisk anlagt på andre områder af dit liv, for eksempel karrieren eller studiet. Så sexudfordringen kan være en del af et større perfektionisme-problem.

Nå, skal du så bare droppe dine forestillinger om et fantastisk sexliv for at komme de dræbende bekymringer til livs?

Nej, der er ikke noget galt i at drømme om store simultan-orgasmer, sammensmeltning, vilde eksperimenter og intens intimitet.

Men der er forskel på at stræbe efter det og at kræve det. Det er rimeligt at sætte sig op efter et perfekt sexliv, men det er urealistisk at kræve, at du skal være perfekt.

Du og dit forhold falder ikke fra hinanden, hvis der går lidt kludder i knaldet. Faktisk kan man netop lære af fejlene, små som store. Der er netop altid plads til forbedring, og det er det eksalterende ved at give slip på sex-perfektionismen.

Så er der blevet plads til at udforske og afprøve nye ting uden at bekymre sig over, om det mon bliver en fantastisk oplevelse.

Slip sex-perfektionismen

Hvis du vil ud af din sex-perfektionisme, skal du ifølge Elliot tænke over følgende:

Erkend det - mens du har læst dette, har du måske allerede erkendt, at du har mere end en rem af huden.

Du skal arbejde med din sex-perfektionisme både kognitivt, adfærdsmæssigt og emotionelt. Det vil sige, at du skal undersøge dine bekymringstanker, ændre din adfærd under sex og arbejde med dine følelser samtidig.

Ofte er sex-perfektionisme forbundet med andre former for perfektionisme. Nogle sex-perfektionister grubler og bekymrer sig om for eksempel en fremlæggelse på job eller studiet. Og således kan du bearbejde din sex-perfektionisme ved arbejde med de andre former for perfektionisme, der forstyrrer dit liv.

Du kan for eksempel være kontrol-perfektionist, og det afspejler sig seksuelt ved, at du kræver fuld kontol over dine sexaktiviteter - og over andre aspekter i dit liv. Du får uro, endda angst, hvis du ikke kan kontrollere, hvad der sker, også i sengen.

Du kan også være visheds-perfektionist, hvor du bekymrer dig over muligheden for, at du fucker op i og uden for sengen.

Hvis du er bekræftelses-perfektionist, stresser du over, om du bliver bekræftet af andre og af din sexpartner.