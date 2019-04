Snapchat-søster lancerer porno for kvinder

Selv om porno-giganter som pornhub.com og xhamster.com melder, at op imod hver tredje bruger er kvinde, og selv om der findes en frodig underskov af femi-pornografer, er billedpornografi et mandeunivers.

Den tekst- og lydbaserede porno går derimod lige i trusserne på kvinder.

Det er tanken bag en helt ny tjeneste, som går i luften 13. april under navnet Quinn.

Og det er ikke hvem som helst, som har den tanke. Den 22-årige Caroline Spiegel er nemlig lillesøster til Snapchat-direktør Evan Spiegel.

I TechCrunch kalder hun Quinn ‘en mindre ulækker og langt sjovere pornhub for kvinder'.

- Der er intet visuelt indhold på siden, kun lyd og skrevne historier. Det hele er open source, så folk kan uploade indhold og fantasier. Alt bliver dog godkendt af os, før det kommer på siden.

Se også: Sådan blev dildoen et feministisk værktøj

Lidt til kvinder

Spiegel har angiveligt været ærgerlig over, at der findes så få erotiske produkter til kvinder på markedet, ligesom hun mener, at billedporno kan ødelægge kvinders kropsbillede.

- De fleste visuelle medier fastholder det mandlige blik, al mainstream-porno fortæller én historie, men man behøver ikke at passe til et billede af, hvordan en kvinde bør se ud, siger Spiegel.

Lyd og tekst giver derimod brugerne mulighed for selv forestille sig scenen uden alle mulige perfektionistiske mål.

- Du behøver ikke at gå til pilates for at bruge den. DU behøver ikke at spise sundt. Det handler ikke om at gøre sig fortjent til det. Vores mål er at give kvinden mulighed for at komme i kontakt med sig selv og føle sig fucking godt tilpas. Det handler om nydelse og gode vibrationer, siger Spiegel, der studerer på elite-universitetet Stanford.

- Grundideen er at få folk til at føle, at det er helt ok at opleve nydelse. Det er svært at gøre sådan noget som onani cool, så det er lidt højloftet mål. Vi vil bare gerne få det til at føles ok - og endda endnu mere ok, end det er for mænd, lyder det fra iværksætteren, der selv har haft seksuelle problemer, da hun var yngre.

Lydfilerne på Quinn er alt fra guidet onani til sexlyde, samt oplæste sexhistorier.

Grå sider

Måske kan man kalde Quinn en slags rapports 'De grå sider for Snapchat-generationen' - hvis det ikke lige var fordi, der i forvejen eksisterer et hav af hjemmesider herhjemme og i udlandet, som gør sig i brugerskrevne sexnoveller og også audioerotik.

Fx har literotica.com hundredtusindevis af tekster (og lydfiler) skrevet af anonyme brugere, og sitet er nummer 631 på SimilarWebs liste over verdens mest populære sitet med 53 millioner hits om måneden. På trods af at det ligner noget fra sidste årtusind.

Dog er der få, der som Caroline Spiegel kan bryste sig med at have rejst lidt under en million dollars i startkapital. Men ikke overraskende har Spiegel fundet ud af, at unge kvinder har det stramt med eller skammer sig over at betale for porno (selv i et frisindet land som Danmark er antallet af sexmedier, der henvender sig til og bruges af kvinder, stærkt begrænset).

Derfor er forretningsmodellen bygget på annoncer, og da siden ikke vælter sig i nøgenfotos og frække popups, kan den eventuelt tiltrække andre sponsorer end de traditionelle pornosites og frække datingapps.

Herhjemme har mange medier også måttet sande, at annoncører ikke vil ligge på sider og sektioner, som har for uartige i annoncørerne øjne.

Spiegel mener, at hun konkurrerer med alt fra traditionelle ponosites til brugergenerede sider som Make Love Not Porn og communities som reddit og selvfølgelig lydpornositet Disea.com, der har fået fem millioner dollars i startup-kapital.

Porno for synshæmmede

Feminisme

Quinn er ikke det eneste kvindeudtænkte og kvindeorienterede sextech-tiltag på markedet. Derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, at den bølge af mange ses ud fra et feministisk perspektiv.

Medium.com mener, at kvinder fortjener bedre porno end den skrækkelige misogyne slags, der florerer på diverse tubesites (mediums ord, ikke vores), mens forbes.com lader en række, primært kvindelige, sextech-investorer forklare, at de ser et stort og jomfrueligt marked med masser af potentiale.

Lina Wenner fra Firstminute Capital er især oppe at køre over den unge seksuelt frisindende generation Z:

- I løbet af de næste par år vil vi se en øget demokratisering og større social accept af især kvindelig seksuel nydelse. Hvis vi kan speede den proces op ved at investere i de rigtige hold, vil det være et fedt resultat for os.

Den i USA bosatte dansker Lars Rasmussen, som har arbejdet for både Google og Facebook, ser også et kæmpe potentiale i sextech:

- Nu bor jeg i et land, hvor det ikke er ok at foreslå seksualundervisning til børnehavebørn. Jeg vil være med til at ændre det. På trods af alle vores hang-ups omkring sex, elsker alle sex, og alle er interesserede i sex. Det er kun et spørgsmål om tid, før nogen bryder igennem.

Gerda Larsson fra investeringsfonden The Case for Her, der sætter penge i kvindesundhedsprojekter, er sur over, at man kan se Viagra-reklame alle steder, men ikke annoncer for produkter, der handler om kvindelig seksualitet.

- Vi er begyndt at investere i sextech, efter vi indså, at det er en af måderne, hvorpå vi kan løse det globale tabu omkring sex og kvindelig seksuel nydelse.

Se også: Sabina efter 20 år i dildoens tjeneste: - Sexchikane af den kærlige slags er et frynsegode i sexbranchen

Missgrey

Herhjemme er Missgrey.dk et af de få rent kvindeorienterede sextechtiltag. Et blogunivers af kvinder til kvinder (og mænd). Mette, der sammen med Trine står bag Missgrey, siger til Ekstra Bladet:

- Vi startede i 2016 med det udgangspunkt, at der manglede et seriøst medie, som også inspirerer kvinder til at turde noget nyt i sexlivet. Universet er skabt med inspiration i hele idéen bag Fifty Shades of Grey, og alle er gjort anonyme på siden, så man kan skrive, debattere og læse om det, man gerne vil. Vi har omkring 12.000 brugere hver måned.

Også Mette og Missgrey har erkendt, at mænd er nemmere at lokke: De har en kønsfordeling på 60/40 i mændenes favør:

- Jeg havde nok regnet med, at der var flere kvinder, der ville læse med, da konceptet skal hjælpe kvinder med at turde mere og interessere sig mere for sit eget, aktive sexliv. Men jeg tror i forhold til andre medier, som arbejder med sex og samliv, så er vi foran på antallet af kvinder.

- Og at vi næsten rammer 50/50 på kønsfordeling, er vi meget glade for, siger Mette, der netop er gået i luften med et nyt tiltag, nemlig Missgreyclub.dk, der er en videreudvikling af Missgrey.dk.

- Det koster 49 kroner at være medlem, da vi gerne vil skabe et lukket univers for sexinteresserede. Vi vil gerne udvikle sexopgaver, man kan bruge derhjemme, og inspirere med artikler og sexundervisning fra sexologer. Så får man sin egen profil ligesom på Facebook, bare anonymt.

- Så kan man skabe sin egen sex-identitet og deltage i debatten og spørge andre medlemmer til råds eller skrive sammen med sexologer. Vores mission er at blive det største og sjoveste sexunivers i hele Skandinavien.

Se også: Disse kvinder vil gøre fremtidens sextech bedre

Dansk lyd

Også den danske pornoproducent Elvira Friis ser muligheder i anderledes erotiske tilbud til kvinder: Hun har i en længere periode arbejdet med at indtale og producere sine sexnoveller:

- Efter at have arbejdet med billedepornografi i en del år nu synes jeg, det er rigtig spændende at arbejde med lydporno. Her er rammerne bredere. Når jeg ikke skal vise billeder, er det kun fantasien, der sætter grænser, og jeg kan fortælle om de frækkeste fantasier, som jeg ikke nødvendigvis har lyst til at udleve på film.

- Lydnovellerne har fået et lyddesign, så når jeg fortæller om en tallerken, der smadrer eller at jeg får smæk, hører man lydeffekter, der passer til det, der sker i novellerne. Jeg synes, det gør dem meget nemmere at leve sig ind i. Så det er ikke bare højtlæsning.

- Foreløbig har jeg dog kun udgivet én, der nu ligger på min egen side, men langt flere er produceret. Og når sitet til min lydpornonoveller kommer i luften, tror jeg bestemt, at det vil henvende sig mere til kvinder og par, end den porno, jeg ellers producerer, hvor størstedelen af brugerne er mænd, siger Elvira Friis.

Læs om dansk tiltag med lydporno, hvor du kan høre anonyme danskeres, frække udfoldelser, her.