Sørgeligt, men sandt: Dette ødelægger kvinders sexlyst

Alle undersøgelser peger på, at mænd sexlyst er høj og konstant, mens kvinders er mere fluktuerende. Det leder til antagelser om, at mænd bare er mere liderlige end kvinder, hvilket svarer godt overens med manges erfaringer i parforholdet, hvor lystdiskrepansen bliver udtalt med tiden.

Men nogle fagfolk peger på, at det ikke er det samme som, at kvinder generelt bare har lavere sexlyst - det er snarere selve parforholdet, selve monogamien, som langsomt tørrer hende ud.

Det er udgangspunktet for den amerikanske forfatter Wednesday Martins seneste bog ‘UNTRUE: Why Nearly Everything We Believe About Women, Lust, and Infidelity is Wrong and How the New Science Can Set Us Free.’

Martin mener, at vores indgroede forestillinger om mandens natur som promiskuøs og kvinde som monogam er forkerte: Det er en myte, at manden er mere klar til utroskab, fordi evolutionen har sørget for, at han vil sprede sin sæd mest muligt og dermed være promiskuøs, mens kvinden derimod er udviklet til at være mere påholdende. fordi hun har større omkostninger ved en graviditet.

Som eksempel henviser hun til en amerikanske række studier, der peger på, at mænd og kvinder utroskabsfrekvens er kommet tættere på hinanden de seneste årtier, og nogle undersøgelser siger, at hver anden har været utro.

Utroskab

Også mænd og kvinders begrundelser for at være utro minder mere om hinanden end de klassiske fortællinger, som er, at mænd er utro for at få sex, mens kvinder knalder ved siden af for at få følelsesmæssigt forbindelse med nogen.

- De kvinder, jeg har talt med til sexfester, var helt sikkert ikke ude efter følelsesmæssig samhørighed. De var der for uforpligtende sex. Vi bliver nødt til at forholde os til den virkelighed, når vi tænker på kvindelig seksualitet, og vi skal blive ved med at lære mere om den, siger Martin, der også peger på, at ideen om hvis bare kvinden er lykkelig i sit forhold, vil hun ikke være utro.

- Mere end hver tredje utro kvinde i et studie beskrev deres ægteskab som lykkeligt eller meget lykkeligt. Vi tror, at kvinder af naturen er mere hyggeligt, hjemligt anlagt og har brug for det for at ophidses seksuelt. Men undersøgelser viser, at langt flere kvinde end mænd rapporterer om mindre interesse i sex allerede et år inde i et forhold.

Afstand er sexet

Variation

Så i stedet for at antage at det skyldes, at kvinder bare kan lide sex mindre end mænd, er det flere eksperter, som mener mener, at kvinder har brug for variation, nye ting og seksuelle eventyr mindst lige så meget som mænd, hvis ikke mere.

Og hvis de ikke får det, lukker de ned.

- Især kvinder kæmper med de institutionaliserede kønsroller og sexoller og hjemlig hygge mindsker deres begær.

Martin mener, at hele diskursen omkring, hvad der er ‘naturligt’ for mænd og kvinder er fejlagtig:

- Vi er ikke naturlige på nogen måde, når det handler om sex. Og der er ikke en slags sex, som vi er udviklet til at foretrække. Vi er udviklet til at være yderst fleksible seksuelt og socialt. Det er jo netop en grundene til, at jomo sapiens er så en succesfuld som art, siger Martin, der så mener, at mange forskere er begyndt at forstå seksualitet som både biologisk, kulturel og kontekstuel.

- Når vi virkelig indser, at den kvindelige seksualitet finder sted, hvor klitoris møder kultur, vil vi være bedre til at forstå alle dens mange varierede udtryk.