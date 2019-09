Stor sexshop lukker - gør et kup

Belugi.dk trådte ind i legetøjsbranchen med store drømme og et gigantisk varelager for to år siden.

Nu kaster Mick Oddershede, der åbnede online-butikken sammen med sin daværende kone Marie, håndklædet i ringen. Nordens største sexshop, sinful.dk, var for stor en mundfuld, lyder det.

Lige nu holder belugi.dk ophørsudsalg med dildoer, sexlegetøj og frækt lingeri til en værdi af 3.000.000 kr. Det vil blive solgt til indkøbspris eller under.

Vi spurgte Oddershede om det korte og dyre eventyr i sexbranchen:

- Det har været sjovt at opbygge en forretning, at bygge noget fra bunden med håb om, at vi kunne blive nummer to på det nordiske marked. Jeg har ikke helt overblik over det, men mon ikke det har kostet tre-fire millioner, og så har jeg ikke fået løn i tre år.

- Derudover har de utallige frustrationer slidt meget hårdt på mit ægteskab med Marie. Det er ikke Belugi alene, der er skyld i vores skilsmisse, men det har bestemt været en medvirkende årsag.

Se også: Efter 20 år som tester er mors dom klar: Dette sexlegetøj holder max

Fejl

Oddershede mener, at sinful.dk, der med en omsætning på 100.000.000 om året er Skandinaviens største sexshop, nærmest har fået monopol herhjemme.

- Der er en grund til, at de har vundet e-handelsprisen. De er ekstremt dygtige og kan ikke udfordres i Danmark, siger Mick Oddershede, der erkender, han selv også har lavet nogle fejl.

- Blandt andet har vi ikke været dygtige nok til at bruge vores egne salgskanaler. Facebook med 3000+ følgere, Youtube med masser af muligheder. Alt for få livevideoer, der viser, hvem vi er.

- Vi har kunnet sælge samme produkter som Sinful, bare 20 procent billigere. Alligevel omsætter Sinful for 100.000.000, mens Belugi omsætter for 1.500.000. Vi har prøvet næsten alt, men det er som om, at det ikke slår igennem, siger Mick Oddershede, der også erkender, at produktteksterne ikke altid har været optimale.

- Når du først har skrevet korte tekster om 3700 produkter, kan jeg love dig for, at du ikke har lyst til at skrive mere. Vi kunne have ansat et bureau til at skrive lange tekster, men det er dyrt, og vi vurderede, at det ikke var nødvendigt, da vores priser var så lave, at produkterne ville sælge sig selv. Det viste sig, at det ikke var tilfældet, erkender Oddershede.

- Vi skulle måske have brugt penge på at få skrevet lange tekster. Men vi har trods alt kun været to-tre personer til at ordne alt, hvor Sinful har ansat folk til at skrive deres tekster. Jeg forstår godt, at vi taber kampen, for den er så ulige. Jeg skulle have været bedre til at analysere vores konkurrenter - så var jeg nok ikke gået ind i branchen. Sinful sidder på 90 procent af markedet, og det vil de blive ved med på grund af deres størrelse.

Unge danskere vilde med sexlegetøj

Eksperten

Vi tog fat i blogger og sexlegetøjsekspert JoanB fra joanb.dk, der har arbejdet i branchen i 20 år, for at få bud på, hvad der kendetegner den.

- I mine 20 år har jeg set mange danske webshops med sexlegetøj både åbne og lukke eller eventuelt blive solgt videre til andre, der ønskede at prøve lykken. At sælge sexlegetøj er helt klart en niche-branche.

- Så selv om man for eksempel træder ind i branchen med en kæmpe kapital i ryggen, så skal der altså noget mere til for at gøre sig gældende, ikke mindst i dag, hvor konkurrencen om kundernes gunst er hårdere end nogensinde, siger JoanB.

- Hvis man for alvor ønsker at få succes med at sælge sexlegetøj i Danmark, så er det super vigtigt, at man dedikerer sig til udfordringen og opgaven 100 procent, samt ikke mindst helt ned i detaljen sætter sig ind i, hvad man nu handler med. Den tid er ovre, hvor mere eller mindre alle og enhver, der ønskede at handle med sexlegetøj, kunne få en bid af kagen, forklarer bloggeren.

Sexlegetøj for viderekomne

Blinde

Hun mener, at langt de fleste danskere, der i dag køber sexlegetøj, ikke bare handler i blinde.

- De fleste ønsker naturligvis også at købe deres produkter et sted, hvor man får en god vejledning og professionel service. Hver gang. Herunder at shoppen virkelig kender til de produkter, de nu engang sælger.

- Og når man ringer til sin sexlegetøjsshop, så bliver telefonen selvfølgelig taget, og vælger man at skrive en mail, så får man hurtigt også et svar tilbage. Det lyder enkelt og indlysende, men det er noget, som ikke alle shops med sexlegetøj altid har lige nemt ved, typisk fordi de er drevet af få folk, der står for alle led i forretningen.

Legetøjseksperten peger også på, at der uden tvivl er en øvre grænse for, hvor mange webshops med sexlegetøj, der er plads til i et forholdsvist lille land som Danmark.

Vibratorjunkie eller bare glad for sexlegetøj?

Gigant

Også JoanB mener, at sexlegetøjsgiganten Sinful.dk ikke er til at komme uden om, når det handler om at score markedsandele.

- Her har vi nemlig at gøre med en meget stor shop, som alle andre danske shops måler sig op imod, og som man på daglig basis skal forsøge at tage kampen op med. Sinful-shoppen har fra dag et bragt en professionalisme og målrettethed ind i branchen, som vi slet ikke kendte til før.

- Og når man nu engang er så stor, både nationalt og internationalt, så har man pludselig også mulighed for at købe varer hjem i kæmpestore partier – samt ikke mindst få lavet aftaler med producenter og leverandører til helt andre priser end konkurrenterne. Der, igen-igen, gør den Århus-baserede webshop til en meget svær størrelse at tage kampen op imod, siger bloggeren, der ugentligt tester sexlegetøj til sin blog.

Se også: Investerer 1,2 millioner i sexlegetøj

Bedre sexliv

Mathilde Mackowski, der sammen med sin daværende kæreste Tonny åbnede sinful.dk for 11 år siden, har ikke indsigt i selve casen omkring belugi, men:

- Jeg har tidligere set, at de folk, der kommer ind i branchen og som virkelig brænder for produkterne og for at hjælpe og inspirere folk til et bedre sexliv, er dem, der vinder i sidste ende.

- Vi bruger al vores energi på at se på vores egen forretning. Hvordan kan vi forbedre brugeroplevelsen, kundeservicen og leveringsflowet i vores forretning. Vi tror, at det er det, der i sidste ende betyder alt for kunderne - og det er jo kunderne der bestemmer, hvor de ønsker at handle.

Så ofte har danske singler sex