Svensk pornodronning afslører kvinders frækkeste fantasier

Et af femipornoens ikoniske navne er svenskeren Erika Lust, som fra sin base i Barcelona producerer og instruerer pornografiske film med fokus på kvindelig lyst.

Et af 42-årige Lusts populære tiltag har været Xconfession, hvor hun indsamler almindelige menneskers seksuelle fantasier, som hun så filmatiserer. Dertil kommer, at hun kan se, hvad de mange kvindelig brugere vælger at se på hendes side erikalust.com.

Lust, der slog igennem i 2007 med ‘Five Hot Stories for Her', fortæller, at fantasier om trekanter og sex med flere deltagere er populært.

- Ikke alle vil deltage i det, men alle, eller næsten alle, vil gerne opleve det, om ikke andet så på video, siger Lust.

En anden meget udbredt fantasi blandt kvinder er ifølge Lust BDSM, tæt fulgt af utroskab:

- Jeg får virkelig meget feedback om, hvad folk fantaserer om, og det er altid meget populært, fortæller svenskeren, der har gjort det til sin mission at skabe en generation af velinformerede onanister.

Pornodebat

Lust mener, at en del af pornoverdenen og pornografien er misogynistisk, og derfor vil hun hjælpe kvinder med at finde måder, porno kan virke for dem.

Samtidig ønsker hun at få gang i debatten omkring sexlyster, fordi det kan redde sexliv og parforhold.

- Vi er alle sammen bange for, at andre mennesker ikke vil acceptere vores kinks, at vi er sære, at vi er perverse, at vi er forskellige fra alle andre - men det sjove er jo, at det er vi ikke. De fleste af os har de samme fantasier og tanker, og jeg tror på, at par bare ved at tale om deres fantasier sammen kan redde deres parforhold.

Giv unge kvalitetsporno

Blød

Hvis du er mandlig bruger, kan du måske forestille dig, at Lusts porno er blød og fuld af knap så attraktive deltagere. Sådan er det ikke - men der er ofte en lille fortælling med omkring de pornografiske udskejelser.

- Når mænd, som ikke har set mine film, hører mig tale om projektet, tror mange, at filmene nok er meget bløde, en slags porno uden eksplicitte detaljer og med historier om prinsesser til hest og elskov foran kaminen.

Femipornografen Lust har også været en af bannerførerne for konceptet etisk porno, der handler om at producere porno under forsvarlige forhold for modellerne, der skal betales ordentligt, ligesom brugerne skal lære at betale for det.

Performativt

Samtidig er hun også bange for, at unge kvinder lærer, via porno og sociale medier, at sex er performativt og ikke en sanseoplevelse.

- Det er meget svært for unge kvinder at forestille sig, hvad sex kan være, fordi de fleste af de sexbilleder, de har set, viser kvinde enten som smukke objekter eller en slags sexværktøj for mænd.

- Og så tror jeg, de går hjem i deres eget liv og reproducerer det, de har set online. Unge kvinder går til et sexmøde, som om de er pornostjerner, hvor alt handler om præstation og om, hvor lægger jeg min hånd, og hvordan strutter jeg med røv og bryster.

Også unge mænd har Lust medlidenhed med, idet de lærer, at de skal være penetrationsmaskiner.

- Det forventes, at de er voldsomme og hårde og stærke mænd, der tager kvinden, og det må være super skræmmende for en ung mand, fordi det måske føles, som om man har taget alt for store sko på.

