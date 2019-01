Syv grader af utroskab

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Find jeres egen grænser for utroskab --

Der er '50 Shades of Grey', der er '50 ways to leave your lover', og der er helt sikkert mindst 50 måder at være utro på. Her er dog kun syv forskellige grader af utroskab - nogle er åbenlyse, andre er mere grå.

De fleste er enige om, at samleje med en anden end kæresten er utroskab, men hvad så med et kys, og hvad med porno, en stripper, en chatflirt og så videre.

Ifølge sexterapeuten Tracey Cox har vi alle nogle uformulerede holdninger til, hvad utroskab er i et forhold, og da de således ikke er blevet diskuteret helt ned i detaljerne i relationen, er der basis for masser af forviklinger og skænderier.

Således kan denne artikel bruges som diskussionsoplæg for parret, der vil være på forkant med de uundgåelige dramaer om, hvor grænsen for utroskab går.

Helt overordnet viser forskning, at mænd er mere jaloux over for kærestens seksuelle utroskab, mens kvinder omvendt føler, at følelsesmæssigt utroskab er værst.

Onani

Selvfølgelig er det da ikke utroskab, tænker du. Men forbavsende mange skriver til både Tracey Cox og vores egen Signe V. Bentzen med netop det problem.

Grundliggende føler man, at man åbenbart ikke er god nok, eftersom kæresten må ty til onani.

Men onani er som oftest ikke et fravalg af kæresten, men derimod et privat og intimt rum, man skal have lov til at trække sig ind i. Ingen brokker sig jo over meditation.

Selvfølgelig er der relationer, hvor onanien er en flugt fra kæresten, så hvis man altid vælger onanien frem for sex med kæresten, er det på sin plads at se på, hvad der ligger til grund for denne ubalance. Og her kan alt fra kedelig sex til et decideret dysfunktionelt forhold være forklaringen.

Porno

'Arh, hvad - at se porno (og onanere dertil) er sgu da ikke utroskab. Alle gør det jo', tænker du.

Hertil er at tilføje: Ja, næsten alle mænd bruger det jævnligt, og kvinder er også godt med, viser forskningen.

Og bare fordi hun ser porno med store sorte pikke og voldsomme gangbangs, betyder det ikke, at hun vil have det i virkeligheden - eller er mentalt utro. På samme måde er hans browser-historik med store pornobryster og dværgesex ikke nødvendigvis et problem.

Men vælger kæresten til stadighed at gå på opdagelse i internettets sexjungle i stedet for at gå på opdagelse i jeres fælles sexliv, er der grund til at tage en samtale og få kigget på jeres mønstre og på, hvad I hver især går og savner i relationen.

Fantasier

'Aij, nu stopper I, selvfølgelig er det da ikke utroskab, når jeg fantaserer om andre end kæresten seksuelt', tænker du.

Det har du selvfølgelig ret i, ikke mindst fordi langt de fleste gør det, enten under sex eller ved erotisk dagdrømmeri. Fantasier jo bare den indre pornofilm.

Men hvis vi vender den om, og din kæreste fortæller det, hver gang der popper en fremmed mand eller kvinder op i hendes seksuelle forestillinger, kan det være, at du alligevel føler dig lidt jaloux.

Det er der ingen grund til. Ikke desto mindre kan det være både pirrende og utryghedsskabende at gå på opdagelse i hinandens fantasier.

Det skal dog påpeges, at forskning har vist, at jo mere vi fantaserer om kæresten seksuelt, jo tættere knytter vi os til vedkommende. Således kan der være en fare i altid at sexfantasere om den frække kollega - det kan i teorien fremme en forelskelse.

I samme boldgade ligger et besøg en stripklub, som en del kvinder kan synes er en form for utroskab. Her ligger der en smule hykleri, for en mandestripper tilbyder jo det samme:

Leg og lir til øjet. En fantasi.

Cam

Godt så - de første var relativt lette. Men hvad så med chat med en webcampige?

På den ene side er hun jo en virkelig kvinde, og der er en reel kontakt. På den anden side er hun stadig en form for fantasi for manden.

En britisk undersøgelse viser, at 75 procent af kvinder anser det for utroskab, mens det samme gælder for hver anden mand.

Flirt

En lille flirt får dagen til at glide lidt bedre. Smilet, øjenkontakten, dobbelttydighederne IRL. Blinke-smileyen, komplimenterne, dobbelttydighederne online.

Men er det utroskab? Ja, vil mange mene, når det er kæresten, der gør det. Omvendt synes flertallet i den britiske undersøgelse, at det ikke er utroskab, hvis man selv flirter.

Her er med andre ord en gråzone, som er værd at tale om i forholdet. Men det er også vigtigt at forstå, at det kan være voldsomt at opleve kæresten flirte, når man står ved siden af, ligesom det kan se ud, som om sex er under opsejling, hvis man ‘kommer til’ at læse kærestens sms-flirt.

Man skal huske på, at hvis man selv kan og vil flirte, må kæresten det selvfølgelig også. Og så skal man nok vise konduite og tone den ned, hvis kæresten er i nærheden eller læser med.

Her er de fire forskellige slags utroskab

Kys

Så begynder det at gøre nas. Måske var det bare et snav til julefrokosten eller i byen. Det betyder måske intet for dig. Men det gør det ret sikkert for din kæreste, hvis vedkommende opdager det.

I den britiske undersøgelse angiver tre ud af fire kvinder, at kys er utroskab, mens 51 procent af mændene mener det samme.

I samme gråzone er cuddling. På den side bare rart, på den anden side helt vildt intimt. Et kram er selvfølgelig ikke problematisk, men når det glider over i kærtegn og nus og massage, begynder det at lugte lidt.

Det kan være svært at sætte fingeren på, hvor og hvorfor det er over grænsen. For nogle er intimiteten i sig selv grænseoverskridende, for andre skal der være erotiske overtoner til, før det virker som utroskab. Og så vil nogle synes, at det da er o.k., at kæresten får en fodmassage af en anden, mens andre vil påpege, at der er masser af sensualitet i den.

Oralsex

Well, det er vel næsten kun Bill Clinton, som ikke tolker et blowjob som sex. På den anden side er det stadig ikke lige så ‘slemt’ som decideret sex. For det antyder, at man kunne have gået videre, men stoppede før fuldbyrdet samleje.

Omvendt: De svarer lidt til at sige, at det ikke var rigtig utroskab, for det var kun spidsen, som kom ind ...

Med andre ord er der selv i disse tilfælde små nuancer, som hvert par må undersøge og finde fælles fodslag omkring. F.eks. eksempel dette par, hvor grænsen gik ved, at hun godt måtte få en finger i fissen, men ikke en pik. Det handler med andre ord om finde grænserne sammen - og så overholde de aftaler, man laver.

For det er netop bruddet på de aftaler og den tillid, der udgør det egentlige utroskab.