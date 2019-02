Tentakelsex i København

Danske tegneseriefans, der sørger over lukningen af den legendariske tegneseriebutik Fantask, kan trøste sig med tentakelsex ved den kommende tegneseriefestival i København.

Øksnehallen i København danner nemlig 23. og 24. februar rammen om Copenhagen Comix, som blandt andet får besøg af tre skabere af erotiske tegneserier.

Erotiske tegneserier havde sin storhedstid i 70'erne og 80'erne med ikoner som Guido Crepax ('O's historie'), Milo Manara ('Kli-k-totis') og Serpieri ('Druuna'), og selv om genren ikke har været lige så populær siden, og i øvrigt er udfordret af både computerspil og animationsfilm, har den stadig både skabere og læsere.

Japaneren Toshio Maeda er kendt som tentakelpornoens fader og en pioner indenfor Hentai, den japanske tegneserieform. Selvom han havde sin storhedstid i 80’erne og 90’erne, er han stadig et scoop for festivalen.

Franske Jaap de Boer er manden bag den erotiske og humoriske tegneserie 'Betty Page'.

Belgiske Bruno de Sano laver tegneserien 'Marilyn' i samarbejde med Natasja-tegneren Walthery.

Vi spurgte Thomas Berger, Presseansvarlig for Copenhagen Comics om, hvad de tre tegnere står for

- Toshio Maeda er jo en del af den japanske mangatradition, hvor ikke kun stregen og fortælleteknikkerne, men også forbrugsmønsteret af tegneserier adskiller sig fra de vestlige. Hvad der gør Toshio Maeda helt særlig, og ligefrem en legende blandt manga og anime-fans, er netop, at han er en pioner indenfor Hentai og så særligt tentaklerne, hvor han noget nær har grundlagt subgenren tentakelporno.



Tegning: Toshio Maeda

Ifølge Berger fortæller Maeda selv, at tentaklerne oprindeligt var en måde at omgå den omfattende censur, der for godt 30 år siden gjorde sig gældende i japanske magasiner for voksne.

- Den forbød ham nemlig at tegne mænd og kvinder i nøgen fysisk kontakt med hinanden - men tentakler er jo ikke menneskelige kropsdele.



Tegning: Toshio Maeda

Pornogakgak: 33,5 milliarder besøg

Europæiske

Thomas Berger forklarer, at Jaap de Boer og Bruno de Sano begge har rod i den klassiske europæiske tegneseriestil.

- Den kendes fra tegneserier som 'Natasja' og lignende, hvor stregen er stram, men også spændstig og med bløde kurver. Fælles for de to er også den mere humoristiske tilgang til den erotiske tegneserie, hvor man er mere uartig end decideret pornofræk, siger Berger, der peger på, at det er nærliggende at placere Toshio i en lidt mere hardcore ende af det erotiske spektrum.

- Og på mange måde er japaneren tæt beslægtet med Serpieris Druuna, der jo også leger med kombinationen af monstre og erotik. Mens Jaap og Bruno tager et par skridt længere ud i komikken, end Manara har gjort i sine ting.



Tegning: Bruno de Sano/Walthery

Ifølge Thomas Berger er der gennem de sidste par år blevet udgivet en lang række erotiske tegneseriealbum på dansk.

- De strækker sig lige fra regulær porno til feministiske tegneserier - en spredning i feltet, som er helt fabelagtig at se. Og det er mit indtryk at læserne fordeler sig meget ligeligt på både mænd og kvinder, som godt kan lide at læse erotika og samtidig nyder, at tegneserier giver langt bedre plads til fantasien og ens eget tempo end for eksempel erotiske film.



Tegning: Jaap de Boer