Terapeut: I får aldrig jeres vilde sexliv tilbage

I den første tid, fortryllet af forelskelse, sex og det eventyrligt nye, fremkalder du et billede af din kæreste, som står så klart og smukt, at du her flere år efter længes efter det.

Din kæreste har ændret sig, siden I mødte hinanden. Det har du også. Og det betyder, at jeres billeder af hinanden ikke længere passer med virkeligheden (hvis de nogensinde gjorde det).

Det mener mener parterapeut Christiane Meulengracht, som opfordrer danske par til at være mere nysgerrige på hinanden i hverdagen.

En af de måder, man kan lære sin kæreste at kende, som han eller hun er i dag, er simpelthen ved at tale sammen om andet end logistik og jobbet og stille spørgsmål, der går dybere. Meulengracht mener nemlig, at nysgerrigheden på kærestens følelser og holdninger mest dukker op, når vi er forelskede:

- Som nyforelskede er vi ofte meget åbne overfor hinanden og rigtig gode til at stille nysgerrige spørgsmål, simpelthen fordi vi ikke kan lade være - og på den baggrund skaber vi os et billede af vores partner og de roller, vi hver især indtager i parforholdet.

- Det kan både være de synlige roller men også de mere subtile, som kan handle om, hvem der tager initiativet til sex, hvem der er den impulsive, den passive, den følsomme, den temperamentsfulde, den rolige osv., forklarer Christiane Meulengracht.

Ifølge terapeuten er det helt normalt, at vi på denne måde indtager bestemte roller, når vi indgår i en ny kærlighedsrelation, men der opstår et problem, når vi fastholder hinanden i disse roller og glemmer at tale om dem i hverdagen - også når den store forelskelse har lagt sig:

- Jeg har oplevet mange par, som læser deres partners følelser, ønsker og behov helt forkert, fordi de har fastholdt ham eller hende i dét billede, de fik som nyforelskede.

Får man ikke løbende talt om rollerne og dynamikkerne i parforholdet og spurgt oprigtigt ind til hinandens følelser, ønsker og behov, risikerer man at ende i et frustrerende og konfliktfyldt forhold, hvor man kan føle sig misforstået og overset, forklarer parterapeuten.

Vær nysgerrig

Christiane Meulengracht opfordrer derfor til, at man i parforholdet gør sig umage med at skrue op for nysgerrigheden i hverdagen:

- Der ligger en stor erkendelse i accepten af, at vores partner ikke nødvendigvis er præcist det samme menneske, som ham eller hende, vi forelskede sig i. Derfor er det vigtigt, at vi i hverdagen husker at spørge nysgerrigt ind til vores partner med gode, åbne og ikke-dømmende spørgsmål.

- Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi også selv gør os umage med at vise og fortælle vores partner, hvordan vi har det. Er der noget, som gør ondt, skal vi huske at sige ’av’ – det gælder altså også i parforholdet, siger Christiane Meulengracht.

Hun henviser til et studie af en amerikansk psykolog, der har fundet 36 spørgsmål, der skabe øget nærvær og intimitet mellem to mennesker (samt 36 spørgsmål, som er gode til en date).

Flere af disse spørgsmål kan være inspiration til de mere dybe og nysgerrige samtaler i parforholdet.

Kliche

- Der er jo en kliche om, at manden bliver forelsket i en kvinde og håber/regner med, hun ikke ændrer sig, mens kvinden forelsker sig i manden og regner med/håber på, at han ændrer sig. Begge bliver skuffede… Har den noget på sig?

- Ja, den kliche lever, men mit budskab er, at vi har så meget at vinde på at være nysgerrige på det, vi tror, vi ved. For vi er med til at fastholde hinandens roller - også dem, vi ikke bryder os om, når vi ikke får talt om alt det, der i virkeligheden rører sig inden i os. Det kan også være sexlivet og drømmene for fremtiden - eller bare næste år.

- Hvad med sex?

- Sex er absolut en del af udviklingen. Jeg hører mange sige ‘vi vil bare tilbage til det vi havde (før vi fik børn).’ Det, de mener, er det sexliv og den romantik og den gode dybe kommunikation - og for nogle også forelskelsen. Men forelskelsens formål er ikke at vare hele livet. Den har til formål, at vi tiltrækkes seksuelt, så vi kan reproduceres os og sikre artens beståen, siger terapeuten og kommer med en hård melding:

- Vi kommer heller aldrig tilbage til det, vi havde. Fordi vi ændrer os. Vi kan godt skabe noget, der er lige så godt eller bedre, men det kommer ikke af sig selv. Det er vigtigt at se både sandheden om, at vi kan skabe noget nyt, men ikke det samme, og at det handler om at se indad i stedet for at pege fingeren på partneren, i øjnene.

- For så længe vi er forblændede af billedet af, at vi skal tilbage til noget, vi har haft, kan vi ikke skabe noget nyt. Så er vi fastlåst, siger Meulengracht.

Arbejde

Hun drager paralleller til jobbet:

- Den gode karriere kommer heller ikke ved, at vi dag ud og dag ind gør det samme. Det kræver også nysgerrighed, og at man gør sig umage for at forstå, hvad der foregår og hvordan man selv kan bidrage.

- Vores seksualitet varierer gennem livet. Med mindre vi er på medicin, der har hormonel påvirkning, kan mange kende det. Lysten i dag er ofte anderledes end i går - med mindre den bare føles helt væk.

- Livsomstændigheder som børn, ændring i familiesammensætning, nye arbejdsvilkår, dødsfald, ja alene det, at vi ældes, ændrer vores overskud, og hvor vi lægger vores energi. Der ligger også noget hormonelt, som i høj grad styrer vores seksualitet i forskellige livsstadier.

Problem

Ifølge parterapeuten taler de færreste rent faktisk meget om deres sexliv - og mest når det er utilfredsstillende:

- Og så er vi ofte kommet langt ud i den dårlige kommunikation. Men har vi en løbende dialog om, hvordan vi trives - om hvad der påvirker vores glæde, vores liderlighed, vores oplevelser i familien, kommer vi virkelig langt.

- Så en dedikeret 10-minutters seance hver dag, hvor der lige er tid til at lægge telefonen og lade børn og opvask være netop det, hvor vi tjekker ind hos hinanden - hvor vi lytter og ikke fixer eller går i forsvar - kan ændre en hel del. Med øjenkontakt og kropskontakt samtidig bliver det en meget nærværende og opmærksomhedsfyldt oplevelse.

- Eller måske fast at gå en tur et par gange om ugen i 30 minutter, hvor vi lige får vendt, hvad der i virkeligheden rører sig i hinanden. Vores bekymringer, glæder, tanker og også fx hvilke tidspunkter på den aktuelle uge, hvor vi føler os mest i kontakt med både os selv og partneren.