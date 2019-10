Terapeut til danske mænd: Tag ansvar i forholdet og få mere sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Mand dig op, og få mere sex --

At hvert andet ægteskab går i stykker før tid (læs: før døden dem skiller), skyldes et virvar af grunde, som er unikke for hvert enkelt.

Alligevel er der fællestræk: Lystforskelle, utroskab, stress - og huslige pligter.

Det sidste fremgår af en stor dansk undersøgelse, udgivet af Rockwool Fonden. Den viser, at par, hvor enten manden eller kvinden bruger mere markant tid på husarbejdet end partneren, har større sandsynlighed for at skulle igennem en skilsmisse.

Se også: Fem grunde til at hun skrider fra dig

Parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht mener dog ikke, at det er fordelingen af de huslige pligter i sig selv, der er afgørende: Vi skal se på nogle andre elementer for at forstå sammenhængen mellem fordelingen af huslige pligter og skilsmisser.

- Et parforhold er både en relation, hvor vi søger at blive bekræftet og føle os elskede og trygge, men også et samarbejde og et venskab. Ikke mindst når familien forøges. Derfor er det også naturligt i dag, hvor både mor og far typisk har fuldtidsjobs, at deles om de opgaver, der ligger i hjemmet.

- Men det forholder sig oftest sådan, at det fortsat er kvinden, der bliver - eller tager rollen som - projektlederen på at koordinere, planlægge og så videre, når det gælder børnenes aktiviteter, familiefødselsdage, ferier og alt det andet, som er en del af vores liv. Hvis manden mere er typen, der følger med frem for at være den handlekraftige, vil de roller over tid forstærkes, siger Meulengracht.

Se også: Ny forskning: Mænd der støvsuger får mere sex

Læsset

En dag føler kvinden, at hun står med hele læsset, forklarer terapeuten.

- Det kan godt være, at han slår græs og henter to dage om ugen og laver mad, men den mest typiske familiekonstellation er, at det fortsat er hende, der har overblikket, og hende, der først tænker fremad i næste uges, næste måneds, næste års planlægning og tager både de små og store beslutninger.

- Det er med andre ord hende, der ender med at være den retningssættende og den handlekraftige - og dermed den mest maskuline - i familien.

Ifølge Christiane Meulengracht er det sjældent gunstigt, når vi taler om at opfylde vores inderste ønske om at føle os seksuelt tiltrukket, lystne og anerkendte i en mere romantisk forstand.

- Hendes lyst til sex - og hendes begær efter ham - vil typisk dale kraftigt. Det leder igen til afvisninger og konflikter omkring sexlivet.

Se også: Nu er det endelig bevist: Kvinder laver mere i forholdet end mænd

Ansvar

Således risikerer kvinden på et tidspunkt at komme til et sted, hvor hun føler, at hun står 'med det hele', og hvor hun savner den daglige støtte og opbakning.

- Måske føler hun sig ensom. Det er sandsynligt, at hendes stress-niveau er forhøjet, hvilket kun trækker hendes dalende lyst til sex og intimitet endnu længere ned, og lysten erstattes af et øget fokus på at ‘have styr på det'.

Hele situationen har en tendens til at komme snigende over en årrække og er nok en af de mest almindelige parforholds-udfordringer i Danmark, mener Christiane Meulengracht.

- De savner begge to hinanden og den connection, de engang havde. Men det kommer til udtryk på forskellig vis. Mens hun typisk længes efter støtte, nærvær og en dyb følelsesmæssig kontakt, som hun bedst mærker gennem samtaler og hans tilstedeværelse, savner han typisk at mærke hende og sig selv gennem de gode seksuelle oplevelser og nærheden i at være de to sammen.

- De par, der får vendt tendensen, er dem, hvor hun er god til at give udtryk for sine frustrationer og længsler, og hvor han er god til at genvinde handlekraften og initiativet og tage fra - ikke kun på udførslen af daglige opgaver, men ganske enkelt også tage ansvaret for dem, siger parterapeut og sexolog Christiane Meulengracht.

Se også: Det betyder rengøringen for dit parforhold