Terapeuterne afslører: Mænds største klager over kvinder

Ja, manglende sex er på listen over, hvad mænd brokker sig over, når de er hos parterapeuten

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexologen afslører: Det skal kvinder vide om mænd --

Manden kan af forskellige årsager have svært ved at give udtryk for alle sine frustrationer i et parforhold.

Måske har han lært, at mænd ikke deler følelser, måske er han bange for at såre kæresten, måske frygter han blottelsen og partnerens reaktioner.

Uanset hvad er parterapien et sted, hvor han åbner sig og afslører, hvad der nager ham mest ved forholdet, ved kæresten. Så når parterapeuter afslører, hvad deres mandlige klienter klager mest over, er der grund til at spidse øren.

Som kvinde får du mulighed for større indsigt i din mand, og som mand kan du spejle dig og se, at du ikke er alene.

Dette er de amerikanske parterapeuter Kurt Smith, Kate Studdard, Anna Poss, Ryan Howes samlede erfaringer i forhold til, hvad mænd typisk klager over:

Terapeuterne afslører: Her er kvindernes største klager over mænd

Jeg er forvirret over, hvad min kæreste vil have af mig

Mange mænd udtrykker forvirring over partnerens blandede signaler.

Hun vil have et ligestillet forhold, men når han søger at samarbejde om noget - lægge ferieplaner, middagsplaner, hvad som helst, så siger hun, at han skal mande sig op og tage beslutninger. Eller hun beder ham om at udtrykke sine følelser, men når han så viser sin sårbarhed, kritiserer hun ham for det.

Mulig løsning: Begge parter skal fortælle, hvad de virkelig har brug for i stedet for at lukke følelserne ned, hvor de bliver til frustrationer og bitterhed.

Hun kan så enten forklare, hvordan de forskellige signaler hænger sammen - eller indse, at de er modsatrettede og finde ud af, hvad hun virkelig har brug for. Uanset hvad er tydelig kommunikation vejen frem.

Dansk psykolog: Vis din mand, at hans pik er skøn - og se så, hvad der sker

Jeg føler mig ikke værdsat

Det er sandelig ikke kun kvinden, der kan føle sig overset i forholdet. Mange mænd melder om, at de også har svært ved at bede kæresten om bekræftelse og anerkendelse.

Det kan skyldes kulturelle normer, der dikterer, at mænd skal være følelsesmæssigt hårde og ikke virke klynkende og trængende, needy på nydansk. Ikke desto mindre har mænd også behov for at føle sig set og draget omsorg for af kæresten.

Mulig løsning: Manden kan gå forrest ved selv at anerkende kæresten, hendes indsats og væremåde. Det kan være, hun gengælder det. Han kan så også fortælle hende om sit behov for at få anerkendelse for sin indsats og væremåde på en ikke-anklagende og kærlig vis.

Ofte glemmer man nemlig at vise sin taknemmelighed - og det gælder begge veje.

Se også: For mange mænd er sex et andet ord for omsorg

Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, når hun er ude af den

Det kan være svært for manden at finde ud af, hvordan han skal reagere, når kæresten er ude i følelsesmæssigt stormvejr eller bare ked af det og stresset. Hans umiddelbare reaktion er typisk at gå i problemløsnings-modus, også selvom hun måske bare har brug for at lette sit hjerte.

Om hans ‘nu skal jeg nok ordne tingene’ er kulturelt betinget eller ej, så er det i hvert fald uhensigtsmæssigt, at han er utryg ved hendes følelsesudbrud.

Mulig løsning: De skal i fællesskab udvikle et sprog og en adfærd, der tackler de situationer. Hun siger, at hun har brug for, at han lytter og ikke fikser, og han bestræber sig på det og lærer samtidig, at hendes følelser ikke er farlige.

Bare kvinder vidste dette om manden...

Hun bitcher altid

Manden kan føle, at kæresten altid brokker sig over et eller andet, han angiveligt har gjort galt - eller ikke gjort. Alt fra ‘du fylder opvaskemaskinen forkert’ til ‘hvorfor svarede du ikke på min sms med det samme?’ Fra små indebrændte bemærkninger til direkte ordrer.

Brok er destruktivt. Også selvom kvinden føler, at det er den eneste måde. hvorpå hun kan trænge igennem til ham.

Mulig løsning: Det bunder ofte i en uheldig kombination af uudtalte forventninger, dårlig kommunikation og mangelfuld opfølgning på ting, der er blevet lovet. Så her skal hun italesætte de forventninger (måske kan hun sætte dem lidt ned, og han kan sætte sine grænser tydeligere), og samtidig kan han bestræbe sig på at holde, hvad han lover.

Se også: Fra brokbitch til sexprinsesse

Hvordan gør jeg hende glad?

Forbavsende mange kvinder ved ikke, at kvindens lykke ligger meget højt på mandens ønskeliste. Manden har en stor lyst til og glæde ved at gøre kæresten glad.

Mænd husker ofte tilbage på deres første tid, hvor hun altid var glad. Han vil gøre næsten hvad som helst for, at hun kan blive det igen, men føler det kun lykkes midlertidigt eller er uden for hans kontrol.

Mulig løsning: Her er det så vigtigt, at han forstår, at man ikke er ansvarlig for hinandens lykke - men man kan selvfølgelig støtte hinanden. Det er ikke muligt at gøre andre lykkelige, og hvad hun skal for at blive det, er i sidste ende hendes ansvar. Han kan tilbyde støtte og omsorg. Han kan ikke fixe hende. Men han kan arbejde med sin egen lykke, og måske vil den smitte.

Disse ting MÅ du ikke lave om på ved kæresten

Hun giver mig ikke sex (læs: omsorg)

De amerikanske terapeuter nævner ikke manglende sex på listen over mænds typiske klagepunkter. Så er det godt, vi har den danske parterapeut Frej Prahl.

Han fortæller nemlig, at mange mænd klager over for lidt sex i forholdet. Og det skyldes ikke kun, at manden står der med uforrettet sag og liderlighed. Der kan være noget andet på spil også:

Sex kan føles som en stor bekræftelse. Ja, en slags omsorg. Når manden har brug for bekræftelse, kommer det ofte til udtryk som 'jeg vil gerne have sex med dig.' Og når og hvis hun så siger nej, opfatter han det som et afslag på hele sin eksistens. Og derfor er det ikke bare et nej til sex.

- For mange mænd er sex et udpræget kærlighedssprog. At du har sex med mig er det samme som at sige, at du gerne vil føre mine gener videre. At jeg skal overleve. Når du afviser mig seksuelt, er det altså det samme som at sige: 'Dine gener fortjener ikke at overleve.'

Mulig løsning: Hvis både manden og kvinden blev mere bevidst om dette og handlede derefter, kunne en del konflikter afværges. Og han skal netop lære at bede om andre former for bekræftelse: Massage, kys, at hun kigger på ham, som om hun vil æde ham. Alt det har han brug for. Men mænd har virkelig svært ved at bede om den form for omsorg.

Se også: Her er mandens største klager i parforholdet