Ti sexhemmeligheder din kæreste ikke har fortalt dig

Vi har alle hemmeligheder for hinanden. Vi fortæller sjældent den fulde og usminkede sandhed. For en gang imellem vil sandheden være unødigt sårende, og andre gange har vi hemmeligheder for at beskytte os selv, for sandheden kan føles pinlig eller direkte skamfuld.

Din kæreste har givetvis det sådan. Og på vegne af hende og de fleste andre kvinder har sexterapeuten Tracey Cox lavet en liste over kvinders sexhemmeligheder, som du faktisk burde kende.

Vi har botaniseret lidt i listen, så den bedre passer til danske forhold.

Onani

Kvinder onanerer næsten lige meget som mænd. Selv om undersøgelser viser, at flere mænd er flittigere udi autoerotik, idet så godt som alle gør det, er kvinderne godt med.



Og der er også ret stor sandsynlighed for, at hun bruger sexlegetøj, idet en undersøgelse har vist , at hver anden kvinde har mindst en vibrator eller lignende.

Sexdrømme og -fantasier - uden dig

Ja, kvinder giver sig også hen til erotiske forestillinger om vilde trekanter, pigesex med veninder, sære gangbang-opstillinger, analsex med chefen, alt muligt frækt.

Hvor du ikke er med.

Det betyder ikke, at hun nødvendigvis vil deltage i udskejelserne i virkeligheden. Hun har bare ligesom dig et livlig indre liv, som er hendes private rum, du ikke har adgang til - ligesom hun heller ikke absolut skal vide alt om din beskidte fantasi om hendes søster.

Danske kvinder sexfantaserer om …

Utroskab

Utroskab er skamfuldt og sjældent noget, man er stolt over, endsige deler. Så det kan sagtens hænde, at din kæreste har været en eller flere af sine ekser utro, men aldrig har fortalt dig om det.

Måske vil hun ikke have, at du skal tænke ‘en gang utro altid utro'. Men forskellige undersøgelser peger på, at hver anden kvinde har været utro på et tidspunkt.

Sexpartnere

Selv i vore dage med ligestilling, Paradise Hotel og tøjtedemonstrationer findes slut shaming, og derfor er det sandsynligt, at din kæreste ikke fortæller hele sandheden om, hvor mange mænd hun har kysset på og knaldet.

Hun ved måske nok, at på dette område er kvinder kvinder værst, men hun ved også, at en kan mand kan føle sig mindreværdig, når han finder ud af, at hun har haft sex med flere end ham. Og derfra er der ikke langt til, at han kalder hende en billig luder - på den ufrække måde..

Kærlighed

Denne sandhed kan gøre nas, og derfor holder hun den helt tæt til kroppen. Du kan da godt være hendes livs kærlighed, men du er ikke hendes livs bedste skrald.

Sexlivet (og livet som sådan) er ikke bare en vej frem med bedre og bedre indslag. Derfor er det også naturligt og faktisk ganske sandsynligt, at hun har fået bedre sex med nogle af sine ekser.

Det vil hun næppe fortælle - og burde nok heller ikke.

Pli

I ligger der i postcoital hyggesnak og kommer ind på sexoplevelser med diverse ekser. Og noget i dig vil bare vide alt. Ikke kun om det var godt (læs ovenstående,) men også alle detaljer om hvad og hvordan de gjorde.

Her har hun nok pli til at holde det hele i generelle vendinger. For dels skylder man sine ekser en vis diskretion, dels kan det også sætte hende i penibel situation, for det, hun gjorde med x og med y, har hun måske ikke lyst at gøre med dig.

Pikken

Nogle har en stor pik, andre er gennemsnitlige, og så har resten en mindre diller. Det ved hun næsten bedre end dig, og hun ved også, hvor meget det kan gå manden på, hvis han tror, at den er for for lille.

Selvtillidsknækket er langt værre end det, som de få centimeter egentlig gør fra eller til. Så hun siger det næppe til dig, hvis den er for lille - og du ved det i øvrigt nok i forvejen.

Timevis

Ja, det er da muligt, at tantriske elskovskunstere og præstationsfikserede lagenatleter synes, at alt under to timer er sjusk - og at alle kvinder inderst drømmer om marathonsex.

Men det gør de ikke.

Hvis der altid kun er to-minutters super quickies på menuen, får hun givet lyst til længere knald, men langt henad vejen er fem, ti, 30 minutter alt rigeligt. Især hvis man inkluderer et dejligt forspil: Kvalitet frem for kvantitet.

Du gør hende ikke lykkelig af at pumpe tankeløst derudaf i en time.

Tør er ikke lig med ulyst

Vagina er, ikke ulig penis, sin egen maskine med sin egen agenda. Så når I har ligget der i en passende tid og leget forspil, og hun stadig er tør, kan hun godt være liderlig alligevel. Det er ikke et entydigt tegn på, at hun ikke har lyst (selv om det tit er det) - for alt fra kost, alkohol, cyklus for ikke at tale om menopausen påvirker mængden af skedesekret.

Her kommer glidecreme og rigelig mængder spyt til sin ret.

Orgasme

Nogle gange kommer hun på to minutter, andre gange slet ikke. Det er IKKE altid et spørgsmål om dine evner i sengen. Så pres ikke på, uanset hvad. Så behøver hun ikke at fake.