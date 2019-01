Tøjten er en skruebrækker

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Find din indre tøjte frem --

Det er ikke let at være en tøjte. For en tøjte er ikke populær blandt andre kvinder.

Det viser to videnskabelige studier, hvor synet på og adfærden over for promiskuøse kvinder undersøges.

I det første studie lavede forskerne tre eksperimenter. I det første spillede deltagerne et computerspil, som testede deres lyst til at være altruistiske over for medspillere, der var seksuelt tilgængelige kvinder og seksuelt utilgængelige kvinder.

Kvindernes frækhedsfaktor blev angivet via et profilbillede, hvor nogle var dullet godt op. Stram rød kjole og masser af makeup. Underforstået: Fræk på fotoet - let på tråden.

Deltagerne fik en pose penge, som de så selv kunne bestemme, hvor meget medspillere skulle få. Og det viste sig, at både mænd og kvinder gav mindre til medspillere, som så meget frække og seksuelt tilgængelige ud.

Tillid

Eksperiment to var et tillidsspil, hvor deltagerne kunne investere en sum penge, og her viste det sig, at både mænd og kvinder var mindre villige til at investere i kvinder, der virkede slutty.

I det tredje computerspilseksperiment viste det sig, at de kvindelige deltagere i højere grad afviste investeringer fra tøjter, selvom begge parter ville drage økonomisk fordel deraf. Hvilket ifølge forskerne betyder, at kvinder er klar på at straffe de seksuelt udfarende medsøstre økonomisk.

Alt i alt viser eksperimenterne, at mænd er mindre generøse over tøjter, men de straffer dem dog ikke aktivt, mens kvinder både er mindre altruistiske og mere straffende over for sluts.

Forskerne mener, at undersøgelsen peger på, at herskende teorier om, at mænd gennem tiderne har kontrolleret kvindelig seksualitet blandt andet for at straffe promiskuøse kvinder, halter. Snarere ser det ud til, at mænds adfærd er meget mere fleksibel.

Omvendt er kvinder fordømmende overfor sluts - de straffer seksuelt tilgængelige rivaler. Teorien er her, at kvinder koordinerer adfærd, så prisen for sex er høj - men det undermineres, hvis andre kvinder sænker prisen. Med andre ord ses tøjten som en slags skruebrækker.

Fx hvis alle kvinder kræver ægteskab før sex, er mænd mere villige til at investere tidligt i forholdet, men hvis nogle kvinder så tilbyder uforpligtende sex, behøver mænd ikke forpligte sig.

Ingen veninder

Det er som sagt ikke let at være tøjte. Hun har også sværere ved at få veninder, hvilket fremgår af et studie fra Cornell University i USA.

De 751 collegestuderende, der deltog i studiet, skulle fortælle om deres seksuelle historik og deres syn på uforpligtende sex. Derudover skulle de bedømme en fiktiv persons venskabskvaliteter ud fra parametre som varme, kompetence, moral, følelsesmæssig stabilitet og generel elskelighed.

Den fiktive persons egenskaber var identiske, bortset fra at forskerne ændrede på vedkommendes antal sexpartenre - mellem 2 og 20.

Firkantede

Kvinderne angav, at de ikke ville være veninder med den promiskuøse version - ovenikøbet også hvis de selv var positive over for uforpligtende sex og havde mange sexpartnere.

Mænd var lidt mindre firkantede. De havde ingen problemer med at være venner med seksuelt udadvendte mænd.

Ifølge forskerne viser undersøgelsen, at selv om de kulturelle og sociale holdninger til uforpligtende sex har ændret sig, er der stadig forskel på, hvad mænd og kvinder 'må.'

Det, der overraskede forskerne, var, hvor fordømmende promiskuøse kvinder var over for fritlevende medsøstre, når det handlede om potentielt venskab - selv om det netop kunne være de samme kvinder, de kunne få forståelse og støtte fra.

Sammenholdt med tidligere forskning, der viser, at mange mænd ikke anser en promiskuøs kvinde som en passende langtidspartner, tyder det på, at de letlevende piger isoleres socialt.

Også en dansk undersøgelse viste tidligere i år, at seksuelt udfarende unge piger udskammes.