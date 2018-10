Tør du heller ikke tage denne altafgørende samtale med kæresten?

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan tager du den svære sexsamtale --

Du er ikke bleg for at fortælle din kæreste, når han igen ikke har gjort, som du mener, I har aftalt. Nu og da venter du måske lidt for længe med at dele din irritation, bekymring, jeres problem, og så vælter det ud - men du tager samtalen.

Måske er det diskussionen om børnenes sengetider, den helt lavpraktiske om hvem der skal støvsuge hvornår, eller om I laver for få sjove ting sammen.

Konflikter er altid svære, idet vi er motiveret til at undgå negative følelser, og vi ved af erfaring, at der er stor risiko, at en eller begge blive kede af det. Men vi ender med at tage samtalerne, fordi vi ved, at det giver luft og det kan løse problemet.

Der er dog en samtale, du og mange andre vægrer sig ved, til stor potentiel skade for sex- og samlivet.

Sexsamtalen. Du ved, den der, som er så vanskelig og som kan såre så dybt.

Måske har du brug for mere sex, mindre sex, en anden form for sex, eller du har brug for at føle dig scoret af din mand. Også selvom I har kendt hinanden i årevis.

Konflikter

Nyt canadisk studie sætter fokus på, hvad der gør, at vi har så svært ved at italesætte seksuelle problemer i forholdet.

Tidligere forskning har vist, at par undgår konfliktsamtaler, fordi de ses som truede på disse tre måde:

Trussel mod forholdet: Du frygter, at konfliktsamtalen vil gøre forholdet ubodelig skade. Du værdsætter forholdet højt, selv om det måske ikke er lykkeligt. Så du vil hellere ikke sige noget end at risikere en konflikt, som måske kan forbedre forholdet, men som også kan ødelægge det

Trussel mod kæresten: Du er bange for, at samtalen vil såre partneren. Du går mere op i, at kæresten har det godt, end hvordan du selv har det i forholdet. Du vil hellere lide igennem det end at såre partneren, selv om samtalen kunne gøre det bedre.

Trussel mod dig selv: Du frygter, at konfliktsamtalen vil gøre dig sårbar. Hvis du afslører for meget om sig selv, er du bange for, at kæresten ikke vil kunne lide det eller vil skamme dig ud. Du har brug for, at kæresten værdsætter dig, og frygten for at miste kærestens accept, er en vigtig grund til, hvor man undgår følsomme emner i det hele taget.

Sådan gør du ham til dit drømmeknald

Hvor ofte

I den canadiske undersøgelse fik forskerne en række personer i faste forhold til at forestille sig konflikter med kæresten. Der blev opstillet forskellige scenarier: et ikke-seksuelt om at dele huslige pligter eller et om hvor ofte man skal have sex.

Efterfølgende svarede deltagerne på spørgsmål om, hvor hvilken form for trussel de følte konflikten udgjorde: Mod forholdet, mod partneren, mod personen selv.

Det viste sig, at begge type konflikter sås som en trussel mod alle tre områder. Men diskussion om sex blev betragtet som en endnu større trussel mod personen selv.

Og det betyder altså, at en af hovedårsagerne til, at du ikke tager den der sexsamtale, at den føles som en trussel mod dig selv.

Forskerne mener, at det blandt andet kan skyldes, at der stadig er enormt meget skam forbundet med seksualitet. Ligeledes kan det også hænge sammen med, at vi har nogle klare kulturelle forestillinger om, hvordan sex burde være, såkaldt sexual script, en seksuel drejebog. Det kan være: manden tager initiativet, kvindens får orgasme af penetrationsex, orgasmen er målet etc.

Sådan tager du den pinlige sexsamtale

Fantasi

Så på grund af skam og uvidenhed er du super sårbar overfor at dele fx seksuelle fantasier med kæresten. Du føler måske, de er for sære, og derfor tror du også, at kæresten vil synes det samme. Og da de lyster mærkes, som om de kommer helt dybt indefra din inderste kerne, udenfor din kontrol, føles kærestens afvisning af dem som en fundamental afvisning af dig. Og derfor tager du ikke sexsamtalen.

Og det på trods af at alle undersøgelser viser, at kommunikation er nøglen til et velfungerende sex- og samliv. Og det er især tydeligt for kvinder, når de har seksuelle udfordringer. Det fremgår af et andet amerikansk studie med 277 kvinder i alderen 18 til 45 år.

Ni ud af ti af disse kvinder meldte om, at de har oplevet seksuelle problemer - men hele 70 procent angav indirekte, at det hjalp at tale med kæresten om dem.

Forskerne bag undersøgelsen konstaterer, at kvinder, der deler seksuelle problemer med partneren, oplever færre depressive symptomer, har bedre seksuelle funktioner (fx lyst, orgasmer, lubrikation) og større tilfredshed med samlivet - i forhold til kvinder, som går mere stille med dørene og skjuler udfordringerne for kæresten.

Ikke overraskende påpeger forskerne, at en kvinde, som deler sine seksuelle problemer med kæresten, især hvis hun man meget negativt påvirket af af dem, får bedre psykologisk, seksuelt og relationelt velbefindende.