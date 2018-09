Tosset terapeut-tips: Brug MUS fra dit job og lav KUS i dit forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Hold liv i lidenskaben med disse tips --

Det kan lyde koldt og kynisk og kontraintuitivt, men du kan bruge en hel del teknikker fra din karriere til at forbedre dit kærlighedsliv.

I hvert fald hvis man skal tro på et par meget amerikanske psykologer og coaches, som gerne ser, at man bliver mere bevidst og målrettet i sit parhold.

Hvad skal vi med forholdet, hvordan går det,

hvor skal det hen, hvordan kommer det derhen - sproget fra medarbejderuviklingssamtalerne MUS kan implementeres i dit forhold, så du får KUS - kærlighedsudviklingssamtaler.

Husk at dit forhold er som din karriere og dit job i den forstand, at du skal pleje og passe det, investere i det, finde en strategi, så du ved hjælp at hårdt arbejde, kreativitet og engagement kan blive en del af det bedste mulige kærlighedsteam.

Her er fire ting job-ting, du kan bruge i dit forhold:

KPI og KUS

Det bliver næppe mindre romantisk end KPI, som betyder Key Performance Indicator og som firmaer bruger for at måle, om de når deres mål, om det så er salg, sidevisninger eller andre variabler for succes.

Med andre ord skal I formulere en liste med konkrete mål og milesten, som I gerne ser dem udfoldet i jeres samliv.

Den liste udarbejder man på baggrund af tanker som ‘hvordan vil jeg egentlig gerne føle i dette forhold, spas og glæde, tryghed, lidenskab, sex, eventyr’ - og hvad sker der til for at opnå disse ting.

Så når I første har fået sat ord på, hvilke følelser I vil have i forholdet, kan I så finde ud af, hvilke handlinger og hvilken adfærd det kræver af jer for at nå derhen.

Spørg fx dig selv: Hvordan kan jeg sikre mig, at vi passer på hinanden og hinanden følelser? Hvordan kan vi sørge for, at vi rent faktisk har det sjovt og ikke bare bare kører rutinerne af?

Når man således går igennem processen med at finde og sætte mål, bliver man automatisk mere bevidstgjort om sig selv og forholdet. Det giver jer samtidig mulighed for at sætte ord på jeres følelser og behov og derpå sammen at finde måder at opfylde dem på.

Fem tegn på du i virkeligheden er træt af din kæreste

Feedbacksamtaler

Mange firmaer holder dels de store MUS, hvor de generelle mål, handlinger og forventninger afstemmes, og indimellem dem afholdes så feedback-samtaler, hvor man lige tager temperaturen, går det den rigtige vej, er der opstået småproblemer, kører de forskellige projekter efter tidsplanen, og hvordan man ellers lige går og har det.

Det gør I selvfølgelig også i jeres forhold, fx en gang om måneden, hvor I lige tjekker, om det kører som det skal.

Så sidder I i sofaen og fortæller, hvad I går rundt og irriterer jer over, bekymrer jer over, glædes over. Er der nye særlige udfordringer, kan I her tage dem i opløbet, før de vokser sig store, og sammen finde løsningsmodeller, handlingsplaner: Du lover at ikke brokke dig over jobbet hele tiden, og hun lover at drikke lidt mindre vin.

Det er i familie med follow up-samtaler (FUP), hvor I tager bestik af, hvad der egentlig kom ud af det der skænderi om sexfrekvensen I havde i sidste uge - I ser hinanden i øjnene synkroniserer i forhold til, hvad der skete og hvad I blev enige om.

Fem tegn på at dit forhold er i krise

Brainstorm

Et firma skal helst udvikle sig, innovere, for at overleve.

Det samme skal forholdet. Hvordan bevarer vi gejsten, gnisten, hvordan finder vi på nye ting, der kan holde liv i lortet og bringe os videre.

En klassiker ved mange workshop på jobbet er brainstorm-sceancen, hvor deltagerne frit kan kaste ideer op uden frygt for at blive nedgjort eller grint af eller kritiseret for ikke at have tænkte forslaget helt til ende.

Her kan man efterfølgende finde små guldklumper, der kan vise sig værdifulde for firmaet.

Brainstormen kan være en del af både FUP og KUS eller stå alene. Og resultatet kan tages frem, når du opdager, at I er faldet i tv-fælden, og glemmer de sjove ting sammen.

Så står der måske date night, fælles tango-undervisning, swingerklub, som kan tjene til inspiration. Og jo oftere I brainstormer om, hvad i kan gøre for at innovere i relationen, jo mindre akavet bliver det, så man ikke føler sig kritiseret, når kæresten har en ide.

Tid

De fleste arbejder i faste tidsrammer, 9-17-agtigt, hvor de giver den en skalle, og prøver så at holde fri og lade være med at bekymre for meget om jobbet i fritiden.

Det kan man ligeledes gøre med forholdet. Sætte dedikeret tid og fokus af til at være et par, hvilket blandt andet betyder, at man fx ikke tjekker arbejdsmail, når man har kærestetid.

I samme familie med dette ligger det at tage ferie. På jobbet får man fri weekenden og de der fire-seks uger om året, hvor man kan lade op. Man kan også tage fri fra forholdet hver især.

Plej dine venner og veninder, gå ud med dem, gå i teateret, til fodbold, til fransk.

Det betyder, at energien mellem jer, når I vel er sammen igen, bliver højere, mere intens, fordi I dels har været væk fra hinanden, dels har ladet op med nye impulser.

Er du også en smule træt af omstillingsparathed på jobbet og derhjemme, af de indbildte innovationsprocesser og synergi-effekter, som chefen vifter med, når du igen-igen skal flytte plads, eller er du så heldig at ikke være på en arbejdsplads, hvor begreber som ovenstående florerer som klamydia i ‘Ex on the Beach,’ kan du bare slappe af og gøre, som du plejer og læse denne artikel om, hvordan hygge i sofaen er godt for sex- og samlivet:

Se også: Nus dig til et bedre forhold