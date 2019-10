Tre fejl der fucker dit første knald med ny partner

Som mand risikerer du at forkludre det for dig selv i sengen. Hvilke fejl begår du, første gang du er sammen med en ny kvinde?

Selv om nogle sexperter hævder, at sex ikke er så kompliceret, og at det faktisk er ret nemt at blive en god elsker, så kan virkelighedens sex opleves som en forkludret march på stedet, en angstfyldt kryben på et minefelt eller blot en en ynkelig fis i hornlygte.

Og det skyldes ikke nødvendigvis din eller din partners manglende evner i sengen - det kan være, at du som mand laver disse seks dumme sexfejl med ny sexpartner, som den britiske sexterapeut Tracey Cox lister.

1. Pornostjernesex

Du har gjort dit for, at pornhub.com er et af verdens største sites, så du går all in fra første stød.

Tryk på alle kedler og fuld skrue derudaf. 23 stillinger på et one night stand. Gagging og smæk og numsesex. Det skal ikke hedde sig, at du er et kedelig knald.

Men det er du.

For midt i sexræset glemmer du allervigtigste: Nærværet og den person, du er sammen med.

Ligesom hun ikke behøver agere pornodronning, der kommer i hulkende orgasmer, bare du kigger på hendes albue, må du godt skrue ned for både tempo og stillinger.

2. Too kinky too soon

En anden fejl i denne kategori er, at du introducerer din kinky lyst for tidligt. Lidt for meget information lidt for hurtigt.

Selv om ærlighed er en dyd, kan du let risikere at skræmme mere, end du lokker. Og hun kan tænke, at hvis du allerede på første knald insisterer på prostatamassage, så vil hun måske ikke følge med på, hvad du ellers har i godteposen. Hun vil være bange for at blive hende den kedelige.

3: Giv ikke alt

Og så er der den klassiske problemstilling omkring 80/20 procentsreglen, som i dette tilfælde foreskriver, at du holder lidt igen.

Hvis du folder dig helt ud og viser alle dine smarte teknikker og avancerede lyster på første hug, så er der ikke noget til senere. Du får svært ved at leve op til det på den lange bane. Gem lidt.

4. Kritik af hendes udseende og evner

Det er muligt, at du tænker, ‘det var da nogle kedelige trusser/bryster, hun der disker op med', men du skal ikke engang overveje at antyde det.

Med mindre du har en decideret ydmygelsessfetich, ville du heller ikke bryde dig om, at hun giver udtryk for, at din diller er lidt skuffende.

5. Cunnilingus

Ikke alle kvinder elsker at blive betjent oralt af en mand, de ikke kender. Men har hun ydet oralsex på dig, er det ikke bare god tone, men decideret påbudt, at du tilbyder at gøre gengæld.

Alt andet viser, at du ikke er en gentleman, og at du nok synes, at kvinders intime dele er for ækle til at få i munden.

Du skal ikke nødvendigvis slikke hende til orgasme (hun kan føle et vist orgasmepres, se punkt 6), men lad i det mindste, som om du nyder det i et par minutter.

Med dårlig attitude og dillercentreret ego skal du næppe forvente kampbamsen eller at blive sat på holdet igen.

6. Du forventer en orgasme

At forvente eller give udtryk for, at hun da snart må komme, er både noget af det mindst orgasmefremkaldende, du kan gøre, men også den sværeste at sætte fingeren på.

Ja, det giver sig selv, at det ikke nytter noget at plage 'Kommer du ikke snart?’, når du er oppe efter luft, eller mens du hamrer derudaf (se punkt 1).

Men mindre tydelige tegn på, at du vil have, at hun leverer en orgasme, mindsker også sandsynligheden for, at hun får en. For eksempel hvis du kører manisk på klitten eller på g-punktet uden helt at følge med hendes bevægelser og vejrtrækning. Så hellere lidt for lidt end lidt for meget. Hvis hun vil have mere, skal hun nok give udtryk for det.

