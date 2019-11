Tre grunde til at hun er utro

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan skal I tackle utroskab --

Hver femte kvinde i en ny britisk undersøgelser har været utro, og cirka halvdelen er aldrig blevet opdaget.

Parterapeut kommer her med en række forklaringer på, hvorfor disse kvinder er deres kærester eller mænd utro.

Slippe væk

Utroskab drejer sig mindst lige så meget om at slippe væk hverdagens trivialiteter som om sex.

- Kvinderne arbejder hårdt på at være en fantastisk hustru og mor og pligtopfyldende datter og presser sig også på jobbet - men de savner noget, siger psykoterapeut Lucy Beresford til dailymail.co.uk.

- En affære bliver så en måde at tage vare på den del af psyken, som føler sig overset - uden at skulle gennem smerte og opbrud ved at forlade forholdet.

- Det er muligt at overkomme følelsen af at være forsømt, men det kræver, at du først erkender det overfor dig selv. Sommetider er følelsen af at være forladt eller ignoreret af kæresten så forfærdeligt smertefuld, at vi begraver følelsen og i stedet reagerer ved at søge omsorg og at blive begæret andetsteds, forklarer Beresford.

Dette kan forklare meget utroskab

Trøst og lynafleder

Således handler utroskaben om noget andet og mere end sex. Man forlader ikke forholdet, og man undgår de voldsomme sandheder om, at man ikke får opfyldt sine behov. Det fungerer både som lynafleder for de grundliggende problemer og som trøst i forhold til at føle sig underprioriteret.

- Dette er ikke bevidste samtaler, den utro har med sig selv. Men helt dybt inde foregår der en handel. Affæren forhindrer den utro i at blive vred over, hvad der er galt med hendes liv, så hun rent faktisk ikke behøver at gøre noget ved det.

Hævn

En kvinde kan have flere grunde til at bedrage sin mand: Hævn over kærestens tidligere utroskab eller som en måde at udtrykke frustration over hans urimelige adfærd.

Utroskaben kan også være en del af et grundliggende adfærdsmønster, som bunder i dårligt selvværd eller tidligere destruktive forhold og oplevelser.

Utroskab er som et spejl, man sætter op foran sig selv og forholdet, mener Lucy Beresford.

- Man tvinges til at undersøge, hvem man er blevet i relationen. Og uanset om utroskaben opdages af partneren, driver den forandringer frem.

Løsning

Parterapeut Hilda Burke mener, at et par godt kan overkomme de voldsomme følelser, der følger i kølvandet på en affære, som opdages eller indrømmes.

- Hvis parret har følelsesmæssig intelligens nok til at anerkende, at affæren var et symptom på større problemer i forholdet og samtidig forpligter sig på at blive sammen og arbejde på at løse problemerne, kan de godt komme videre efter utroskab uden professionel hjælp.

Derfor utro

Den meget anerkendte forfatter og terapeut Esther Perel har tidligere forklaret, hvad kvinders utroskab handler om.

Perel beskriver affærer som erotiske fortællinger, der får den utro til at live op, men det har sjældent særligt meget med den faktiske sex at gøre. Og så mener hun, at der kan være eksistentielle grunde på spil bag utroskaben, der sagtens kan ske i lykkelige forhold.

- For en affære kan handle om at genfinde sine tabte sider. Så søger vi udenfor forholdet, ikke for at forlade den, vi er sammen med, men for at forlade den person, vi selv er blevet, siger Perel, der også anfører, at affærer kan få os til at føle os i live.

- Personen, der overskrider grænsen og er utro, oplever sider af sig selv, som vedkommende ikke har set før, som han/hun har været nysgerrig omkring, længtes efter, eller som han/hun måske har kendt, men ikke prøvet i årtier.

