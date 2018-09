Tre grunde til at kæreste skal være ligesom dig

Sexredaktøren har tidligere skrevet denne klumme om at ikke vælge den forkerte kæreste:

Så sidder du der skam igen. På date for trilliardne gang. Og selv om du måske ikke har vanvittigt høje forventninger, håber du alligevel, at du har heldet med dig.

Men tro og håb kan få dig til at overse faresignalerne ved personen, du møder. Ikke at han nødvendigvis er øksemorder med klovnekostyme i garderoben - det drejer sig om mere eller mindre subtile tegn på, at han eller hun bare ikke er noget for dig.

Hvis du allerede omkring første date lægger mærke til flere af følgende tegn, så er det om at sige tak, men nej tak og gå videre i din kærestejagt:

1. Ikke klar

Det kan da godt være, at han hævder, at eksen er helt ude af hans liv og sind, men hvis han lige er blevet forladt, og bruddet var svært og bittert, hænger han stadig fast i hende.

Måske tror du, at du kan redde ham og sætte hans sårede sjæl sammen igen. Det er muligt - men først når han har været nede og vende og fundet sit nye jeg.

Selvfølgelig kan du altid give ham lidt omsorg (læs: sympati-fisse), men regn ikke med andet end taknemmelighed.

2. Ingen lange forhold

Det kan også forholde sig omvendt. At din date faktisk aldrig har haft en relation, der har været længere, end hvad det tager regeringen at tørre kontanthjælpsmodtagere i røven med deres egne penge.

Selvfølgelig skal man ikke altid bruge folk fortid mod dem selv, men har vedkommende ikke tidligere været i stand til indgå i et længerevarende forhold, tyder det på, at hun/han: enten ikke er interesseret i det, ikke er i stand til det, eller altid vælger den forkerte.

3. Ude af stand til at lytte

På en date tilstræber man at være den bedste udgave af sig selv. Men man kan også være så opsat og kampberedt, at man tromler sin potentielle partner ned.

Men der er dog forskel på at være lidt hyper og ikke at kunne tale om andet end sig selv. Hvis personen overfor dig ikke kan finde ud af at spørge ind til dig, hvem du er og hvad du tænker, men derimod snakker-snakker-snakker om sig selv og endda på en 'se mig - se hvor dygtig/rig/sjov/klog/magtfuld'-blærerøvsagtig måde, så skal du ikke regne med at få meget plads i et eventuelt fremtidigt forhold.

4. Tjekker sin mobil

Før I overhovedet har taget en slurk den urimeligt dyre kaffe, har din date tjekket sin mobil tre gange. Og der er også fint nok. Hvis vedkommendes datter ligger med 40 i feber.

Ellers er det ingen undskyldning for at han ikke giver dig sin fulde opmærksom den time, sådan en date kan tage. Enten er han for dum til at vide, at sådan er reglerne, eller også er hun så ligeglad med det signal, det sender. Uanset hvad er det tegn, at du også i fremtiden skal konkurrere med en telefon.

5. Dårlig kommunikation

Sådan en date kan jo være en sindsoprivende affære, hvor begge parter er generte, nervøse, akavede og indadvendte.

Men hvis ingen af jer rent faktisk morer jer, og hvis han/hun tydelig ikke har humor (læs: din form for humor), bliver det op ad bakke med al fremtidig kommunikation:

Og her taler vi ikke bare om forskelle i smag, hvor han synes latrinær falden på røven og slå sig helt vildt er topmålet af humor, mens du klukker mest over finurlige ordspil og politisk satire.

Næ, der er helt nede på de små ting på daten: Uden de vittige kommentarer, indfald og hentydninger og antydninger, der får en samtale til leve op, skal du ikke regne med, at I jeres middagskonversation i jeres fremtidige samtalekøkken bliver andet end 'rækker du mig sovsen?'