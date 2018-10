Tre grunde til at samtykke er super sexet

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Forvirret? Sådan er kvinders sexsignaler --

Samtykke lyder måske en anelse usexet. Som om sex kræver en advokatudfærdiget kontrakt.

Det er det heldigvis ikke. Faktisk er det super sexet. Også i et parforhold. Det tror du ikke på?

Så læs lige med her, hvor det vil fremgå, at samtykke blandt andet betyder, at kvinden også tager ansvar og sætter på sine lyster.

Melder sig ind i kampen

Før samtykke: Du går rundt og er lidt lun i det. Din kæreste står i køkkenet. Du har lyst til at gramse, til at kysse, til at knalde. Måske alle tre, måske blot det ene.

Du nærmer dig bagfra, hånden på hendes hofter, en kys i nakken, du gnider dig med hendes bagdel.

Hun stivner, verfer dig væk med et: ‘Jeg står lige og vasker op/ungerne kommer/bla bla.’

Du føler dig afvist, misforstået. Hun føler sig presset.

Med samtykke: Du ved, at hun ved, hun kan sige JA! (som I verbalt: ‘MMMM Ja, det er dejligt, når du kysser mig i nakken, mere tak!’) og NEJ (MMM, jeg elsker, når du kysser mig i nakken, men lige nu vil jeg gerne have opvasken overstået). Og hun ved, at du vil acceptere en afvisning uden at du føler dig afvist som mand.

I sengen

Før samtykke: Så ligger I der. Det er som vanligt dig, der har initiativet, tager teten, bringer jer fra a til z. Og fordi du jo er en empatisk elsker, bruger du halvdelen af din mentale energi på at forsøge at regne ud, hvad hun har lyst til, hvad betyder det der klynk, det der vrid, det der suk?

Du famler i blinde, og hun irriteres over din fumlen i øst og vest.

Med samtykke: Hun melder sig ind i kampen fra første kys. Hun siger: Kys mig. Og hun kysser dig. Hun siger: Tag mig. Hun siger: Kærtegn mit hår/mine bryster/mine lår/etc.

Du siger: Jeg har lyst slikke din fisse: Hun siger: ‘Mmm, elsker det, men ikke i dag/lige nu. Jeg vil hellere have du stikker din stive pik ind i min røv.’ Eller hvad hun nu har brug for.

Måske har hun så har svært ved at tage ord i sin mund i seksuel kontekst, og derfor prøver hun sig frem med nonverbalt samtykke. Også de bedre med samtykke: Hun bliver så nødt til at skrue helt op for disse, så de er utvetydige. De skal klart signalere ‘mere af det her.’ Måske synes hun, at det gør hun allerede, men samtykkereglen foreskriver klarhed. Så du fatter det. Og det har hun ansvar for.

Og hvis det så bevæger sig i en retning, hvor hun ikke kan lide det, der sker, er det ikke nok, hun bare ligger stille (selv om om det er dit cue til at spørge: Vil du have, at jeg gør dette.) Hun må selv ind i kampen og flytte din hånd eller hvad det nu er, hun vil have ændret.

Igen: Med samtykke tager hun et medansvar for hvad der sker i sengen. Og hvis du føler, du ikke forstår hendes signaler, er det nu meget lettere at bare spørge; Hvad vil du gerne have/vil du have mere af dette etc?

Hun er liderlig

Før samtykke: Hun er lidt lysten. Hun sender øjne. Det opdager du ikke, hun går i bad og vimser rundt i undertøj, det opdager du, men ved også, kvinder jo går i bad. Hun lægger sig tæt op ad dig i sofaen, og du tænker, hun er træt og vil nusses, etc. Og du orker heller ikke den afvisninger, der måske kommer, hvis du har misforstået noget.

Mænd er tungnemme og ser ikke altid kvindernes mere eller mindre subtile signaler. Men samtykke skal kvinden skrue op.

Med samtykke: Hun siger: ‘Se min nye undertøj. Synes du det er sexet? Du må gerne røre.’ Eller hun siger: ‘Jeg er liderlig, stik din pik ind i mig nu. Eller hun siger: ‘Jeg er liderlig, du skal ae mit hår i virkelig lang tid, indtil min fisse er helt våd, og så skal jeg nok sige til, når du skal røre den.’

Som du kan se af eksemplerne gør samtykke alting meget lettere. Blandt andet fordi ansvaret for sexlivet ikke hviler så entydigt på dine skuldre. Samtykke tvinger hende ind kampen, hvor bliver nødt til blive over sine behov og sine udtryk omkring dem.

Det kan sagtens være, at hun synes, det ødelægger den gode stemning, hvor du instinktivt gætter dig til, hvad hun har brug for lige i det sekund, hun har brug for det - men uanset hvor længe I har kendt hinanden, er du ingen tankelæser.

Med andre ord er samtykke super sexet. Kommunikation er sexet.

Ikke kæreste

Samtykke blandt ikke-kærester følger langt henad vejen sammen mønster. Måske bortset det første møde, hvor hun også kommer mere ind i kampen. Med samtykke er et nej et nej - et ja et ja. Men et ja til en drink er aldrig det samme som et ja til et kys eller et knald. Det er et ja til ‘jeg vil gerne tale med dig, og så må vi se, hvor det ender.’

Når du så gerne vil kysse hende første gang, siger du: ‘Nu kysser jeg dig’ og nærmer dig hendes mund. Så kan hun trække sig eller sige nej. Eller kysse dig. Eller sige: Ikke endnu. Måske senere.

Igen: med samtykke er hun også nødt til at melde sig ind i kampen. Også at vove at blive afvist. Det kan jo være, at hun har lyst til at kysse dig. Så er fremgangsmåden den samme som ovenfor.

