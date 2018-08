Tre klager fra kæresten du aldrig må ignorere

-- Over artiklen relateret Sexpet-tv fra arkivet: Dette kan den gode kæreste.

Brok-brok-brok. Føler du, at din kæreste brokker sig vel rigeligt, så du vender det døve øre til?

Det skal du nok lige overveje. For nogle klagepunkter kan være virkeligt vigtige, så hvis du ignorerer dem, er der ballade forude, forklarer psykolog og parterapeut Guy Winch.

Du kender det nok også fra dig selv. Du tager et problem op, fordi det bekymrer dig, irriterer eller på anden måde fører til disharmoni i jeres forhold. Men din partner tager det ikke alvorligt, og da du bringer det på banen igen, går han i forsvarsposition, og tredje gang foretager hun måske marginale ændringer, men falder hurtigt tilbage i den vante gænge igen.

På et tidspunkt holder du op med at italesætte problemet, og det er her, faren er.

For en klassisk grund til brud i et parforhold er, når den ene holder op med at klage over de ting, der virkelig betyder noget for vedkommende, fordi det hidtil er blevet ignoreret.

Krise

Problemet er der stadig, og efterhånden er der akkumuleret vrede og en vis følelsesmæssig tilbagetrækning. Hvilket ender med en fullblown krise i relationen, som kommer helt bag på personen, som har ignoreret klagerne.

Hvorpå en variation af denne dialog opstår:

Jamen, jeg troede, det var gået i orden, du har jo ikke sagt noget om det længe…

Jeg har sagt det igen og igen, men du har ikke gjort noget ved det.

Fordi du holdt op med at klage over det, troede jeg alt var fint...

Når forholdet er nået til det punkt, kan det ifølge ifølge Guy Winch være svært at redde. Især hvis klagerne, der konstant ignoreres, handler om en af disse tre ting.

Disse tre klager må aldrig slå hen.

Frustrationer over sex

Klager over for lidt sex eller om et utilfredsstillende sexliv er ganske almindelige. Klagen kommer gerne til udtryk både direkte og mere indirekte. Når den anden part så kun gør lidt og kortlivede forsøg på at tage hånd om problemet, kommer med undskyldninger eller afviser problemet og dets omfang, sårer det dybt, både på grund af emnet og på grund af afvisningernes hyppighed.

Hver aften uden sex kan så føles som en voldsom afvisning, hvilket kan påvirke både humør og selvværd. Derfor kan det ende med, at vedkommende trækker sig følelsesmæssigt, og det kan efterfølgende være svært at finde tilbage igen.

Så når din kæreste giver udtryk for seksuelle frustrationer, skal du tage dem alvorligt. Tal ærligt om det, arbejd på at finde fælles løsninger, som er tilfredsstillende for jer begge. Følg op på, hvad du har lovet.

Og husk, hvis din kæreste plejede at brokke sig over jeres sexliv, men er holdt op, er det ikke sikkert, at han eller hun er tilfreds nu. Sandsynligvis er det stadig et problem.

Svigerfamilien

Ægteskaber og langvarige forhold indebærer en udvidelse af familien med svigerfamilien med alt, hvad det indebærer loyaliteter, prioriteringer og forpligtelser.

Derfor kan svigerfamilien også medføre konflikter. Og det er op til hver især i parforholdet at sætte grænser op for sine forældre, Gør man ikke det, og samtidig ignorerer kærestens klager over svigerfamilien, der fx dumper ind i tide og utide, mindskes tillid og loyalitet.

Det skal du gøre: Det er svært at sætte grænser for sine forældre, som kan føle sig svigtede, men de fleste vil alligevel kunne respektere disse rammer, hvis de er rimelige.

Tech-betinget fravær

Den der smartphone med facebook, instagram, messenger og eb.dk har sat sit afgørende præg på vores måde at leve på og på vores måde at være sammen. Også i vores parforhold. Vi åbner os ud mod verden, men lukker samtidig døren overfor kæresten.

Klager din kæreste over, at du virker fraværende, når du konstant tjekker din mobil, så lyt. Og aftal fx at have mobilfri zoner og tidspunkter. Det kan være ved spisetid og i sengen.

Nærvær har længe været det nye sort.

Husk: Selvom det kan føles både voldsomt og uretfærdigt, når din kæreste har nogle bekymringer og klager om jeres relation, er det vigtigt, at du lytter og forsøger at svare roligt og anerkendende.

Drop brok Der er mange former for brok. Den lille 'ihh skal du virkelig have det glas vin?!' Der er den store 'argh du aldrig lyst til at knalde mig.'



Begge dele er negativ fokus og dårlig energi - og det er dræbende for parforholdet.



Det mener terapeut-guruen Esther Perel, der blandt andet har skrevet bogen 'Erotisk Intelligens.' For hende er brok en form for lavintens kronisk krigsførelse, der kan lede til skilsmisse:



'And if we criticize as a way of asking to be loved, well then we will often produce precisely the opposite effect of what we seek: to be loved and to feel good about ourselves. If we spend much of our time feeling lousy, unloved, devalued, inadequate and inept, we are on the wrong side of the tracks.'



Heldigvis har Perel en løsningsmodel: Fokuser på de gode ting og på det, der virker.



Du skal simpelthen lave en daglig liste over ting, som din kæreste gør, som er gode, positive ting: Det, du værdsætter og alt hvad, du kan være taknemmelig for. Og gør det ti dage i træk.



Vi taler om de helt små ting: Hun lavede middagsmad. Han huskede at låse døren efter sig. Hun gav et kram, da hun kom hjem. Han sendte en kærlig sms.



Det handler om at fremhæve alle de små positive ting ved partnerens gøren og laden, tegn på omsorg og generøsitet - i stedet for at bide mærke i alt det, der irriterer dig. Tænk på det, der virker.

Vis det

Så er du klar til at tage den et skridt videre, ifølge Perel: Vis det tydeligt med ord og handlinger, når din kæreste gør noget godt. Man vokser af ros, og det kan flå jer ud af den onde cirkel, og samtidig motivere din partner til at være endnu sødere.



Men hvad kan du gøre, hvis din partner er et brokkehoved?



Man skal huske på, at negativitet måske bunder i skuffelse over behov, der ikke er blevet mødt, og længsler, som ikke er indfriet:



Så når kæresten brokker sig med 'du er aldrig hjemme,' mener han måske: 'Jeg er ensom, jeg savner dig, når du ikke er her.' Og 'hvorfor skal du altid i byen med drengene?', betyder måske 'jeg vil gerne i byen med dig.'



Her foreslår Perel, at man siger, hvad man vil have, i stedet for at kritisere den anden for, hvad vedkommende gør.



Det er sværere, end man tror, at give udtryk for, hvad man har brug for - for man viser sin sårbarhed. Mange har lettere ved at vise vrede, end at de er såret. Men vred kommunikation fordrer mere vred kommunikation - og så har vi en ond cirkel.



En måde at bryde den onde cirkel er ved at trække vejret og holde en lille tænkepause i stedet for at komme med den umiddelbare vrede reaktion, hvor man bebrejder kæresten dette og hint. Tænk 'hvorfor er jeg vred, hvad vil jeg egentlig have?' Tag ansvar for dine følelser og forklar dem.