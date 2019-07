Tre måder at holde liv i sexlivet

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan finder I passionen igen --

Nej, det er ikke kun dit forhold, den er gal med: Forskning viser igen og igen, at gnisten, kærtegnene og intimiteten fader ud med tiden. Et studie har endda vist, at efter to års ægteskab giver par halvt så ofte udtryk for hengivenhed og omsorg.

Er I så fortabt, dømt til et tiltagende glans- og lidenskabsløst forhold indtil utroskaben, skilsmissen eller døden jer rammer?

Nej, ikke ifølge sexolog og psykoterapeut Jack Morrin og hans bog ‘The Erotic Mind'.

Her er tre af hans bedste tips til til at bevare passion i det langvarige forhold.

Brug direkte verbal kommunikation

Mange par har en tendens til at bruge indirekte og især ikke-verbale signaler til at vise, hvor, hvornår og hvordan de vil have sex og blive berørt.

Desværre kan det lægge en dæmper på parrets seksuelle udvikling, idet selv den bedste non-verbale kommunikation handler om at prøve sig frem, mere eller mindre famlende og gå efter feedback i form af tvetydige støn, suk og vrid. I stedet anbefaler Morin en mere direkte tilgang:

Spørg helt specifikt ind til, hvad kæresten oplever og til, hvad du kan gøre for at øge vedkommendes nydelse. Gå på opdagelse på partnerens krop med forskellige kærtegn og spørg, hvordan det føles. Denne metode giver bedre mulighed for feedback.

Og det er altså ikke nok at bare spørge ‘hvad tænder dig?’ Det er for løst og svaret for kompliceret.

Ligeledes opfordrer Morin personen, som modtager berøring, til klart at udtrykke med ord, hvad der føles rart, når der sker. ‘Åh, det er dejligt!’ kan ikke misforstås.

Derudover er timing også vigtig. At tale sammen om, hvad der virkede hvordan og hvorledes lige efter den fælles og forhåbentligt lækre oplevelse. Så I skaber forbindelser mellem at føle nydelse og tale om det.

En måde at holde den genfundne lidenskab i live er at huske hinanden på det seneste frække møde, og hvad der skete. Et lille kram under madlavningen, hvor du hvisker ‘uhm, det var lækkert, da du slikkede mig i går.’

Varm sex

Lidenskaben flammer spontant op i begyndelse af en relation. I det længerevarende forhold må man arbejde mere målbevidst på at se hinanden som sexobjekter, også når libidoen lider lidt.

Her anbefaler Jack Morin at dyrke ‘varm sex’ - som er noget andet end den intense, spontanliderlige sex fra forholdets begyndelse. Varm sex handler mere om en rolig, sensuel, kærlig og nydelsesfokuseret leg.

Selv om varm sex typisk også inkluderer kønsorganer, er de mest med for at holde det erotiske rum åbent og ikke så meget som organer/midler til at opnå orgasme.

Varm sex giver også mulighed for par, der er nede i en sexbølgedal, til at nyde fysisk og sensuel intimitet uden det der pres om at præstere liderlighed og orgasmer.

Når parret således vedligeholder intimiteten med varm sex, øger det også sandsynligheden for, at de kan dyrke den mere grovliderlige version.

Varm sex holder flammen i live, så den den ikke dør ud.

Onani

Onani er en måde at holde kontakt med sin krop og sin erotiske sans. For kvinder kan masturbation være den mest bedste måde at lære at få orgasme på.

For mænd, der kommer for hurtigt, giver onani mulighed for at opdyrke evnen til at holde længere ved mere bevidst brug af bækkenbundsmuskulaturen og åndedrættet samt stop-start-teknikken, hvor man kører den lige til orgasmen kant, ned igen og så fremdeles mange gange i træk.

Det, man lærer under onanien, kan bruges under sex. Hvor også de fantasier, man udforsker under autoerotik, kan udveksles og måske udleves.

Onani er ydermere et vigtigt afløb for seksuel energi, hvis der er for stor forskel i parrets lystfrekvens. Ved at tage sagen i egen hånd får man den ønskede orgasme, og så slipper partneren også for at føle sig presset. Pres er noget af det mest lystdræbende overhovedet.

Jack Morin hævder at have set masser af par, som er blevet reddet af onani.

Alt i alt er den aller vigtigste viden om sex i det langvarige forhold dette: Lidenskaben og sexfrekvensen ændrer sig med tiden og bliver mindre buldrende. Når man kan acceptere det, er der også mere plads til at udvikle seksualiteten på en måde, hvor samhørighed, intimitet og sanselighed fylder mere.

