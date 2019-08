Tre pornomyter, der ikke helt passer

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv Classic: Så farlig er din porno --

Man bliver impotent af porno. Porno gør dig utilfreds med dit forhold. Porno fucker dit sexliv.

Det er moderne myter om porngrafiens skadelige indvirkning på vores seksualitet i bred forstand.

De er bare ikke helt sande. Tre nye videnskabelige studier skyder dem helt eller delvist ned.

Impotens

I det ansete videnskabelige tidsskrift ‘Journal of Sexual Medicine’ har to amerikanske forskere set nærmere på tre grupper mænd (sammenlagt cirka 800) og deres forbrug af porno samt deres potens.

Her fremgår det, at der ganske vist kunne spores en hvis sammenhæng. Flere mænd, der meldte om et selvangivet problematisk forbrug af porno, rapporterede også om potensproblemer.

Men når man så på selve omfanget af pornoforbruget (også over tid), var der ingen sammenhæng. Det var med andre ord IKKE sådan, at jo mere porno deltagerne så, desto større var sandsynligheden for, at de meldte om problemer med potensen.

Utilfreds med sexlivet

Australske forskere lavede to studier med sammenlagt små 700 mænd. De så nærmere på pornoforbrug, lyst til pornosex, deres onani samt deres tilfredshed med sex og samliv.

Pornosex er forskernes definition af noget med mange stillinger, eksperimenter, sexlegetøj, frækt undertøj og lignende.

Resultaterne tegner et komplekst billede. Hyppig brug af porno var ganske vist forbundet med utilfredshed med sexlivet, større lyst til pornoagtig sex samt høj onanifrekvens. Der var også en sammenhæng mellem lyst til pornosex og brug af porno, men det kan ikke afgøres, om brugen af porno giver lyst til pornosex, eller om lyst til pornosex gør, at man ser porno.

Og da data blev næranalyseret støttede de ikke ideen om, at pornobrug påvirker synet på sex- og samliv negativt som følge af lyst til pornosex. Faktisk konkluderer forskerne, at pornoen kan hjælpe på tilfredsheden med sexlivet ved at fremme seksuel variation.

Det negative i studiet er, at hyppig onani ser ud til at påvirke glæden ved sexlivet og samliv. Med andre ord er det ‘kun’ onanidelen af dit pornoforbrug, der hæmmer.

Hvilket igen peger på, at det nok er det, at du får udløsning og dermed mindre lyst til din partner, der er det reelle problem. Det kan dog også hænge omvendt sammen: Du er utilfreds med sexlivet, og derfor onanerer du mere.

Mindre kærlighed

Porno får dig til at elske kæresten og forholdet mindre. Den påstand undersøgte amerikanske forskere blandt en række unge par.

Udover at konstatere at begær efter partneren var stærkt forbundet med, at man var tilfreds med forholdet, afslørede studiet også, at pornoforbruget ikke havde nogen markant betydning for lysten til kæresten. Men hvis man føler skyld over sit pornoforbrug, påvirker det den seksuelle lyst til partneren.

Den skyld kan bunde i mange ting, for eksempel kulturelle og religiøse normer, der ser porno som negativt, eller dårlig samvittighed overfor kæresten, hvis vedkommende ikke bryder sig om forbruget. Det kan så resultere i, at man faktisk bliver utilfreds med sex- og samliv. Skyld og skam har alle dage været lystdræbende.

