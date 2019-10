Tre sexhemmeligheder du IKKE skal fortælle kæresten

-- Over artiklen relateret sexpert-tv fra arkivet: Sådan siger du sandheden i sengen --

Ny kæreste, nye tider, alle kort skal på bordet. For en af de dejlige ting ved et intimt forhold er muligheden for at dele små og store hemmeligheder, sårbarheder.

Man vil vide alt om kæresten, og man har lyst til at fortælle det meste, når den udkårne spørger.

Men her kan det være en god ide at tænke sig om to gange, før man plaprer ud med alt. Den britiske sexterapeut Tracey Cox afslører her, hvad du IKKE fortælle kæresten. Det handler om dine fantasier, din sexfortid og din kærestes evner i sengen,

1. Fantasien om den bedste ven

Almindeligvis tilråder sexologer, at man deler sine fantasier og lyster med sin partner, for det er herigennem man som par kan udvikle sig seksuelt. Så man ikke går i stå og sexlivet tørrer ind.

Og det uanset om man vil prøve fantasierne af i virkeligheden eller ej.

Men hvis du til stadighed fantaserer om din partners bedste ven eller veninde, er der stor sandsynlighed for, at din kæreste vil blive jaloux og have svært ved at slappe af, når I er sammen med vedkommende.

Det samme gælder naturligvis, hvis personen, du fantaserer frækt om, er en i din omgangskreds. Din kæreste vil blive utryg, når du skal hænge ud med din ven.

2. Dit sextal

Så ligger i der, omklamrende hinanden i postcoital nussehygge, og din kæreste sniger et tilsyneladende uskyldigt spørgsmål ind:

- Hvor mange har du været i seng med?

Her skal du tænke dig om, ifølge Cox - for nogle er sextallet bare et tal, for andre er det forbundet med skam.

Måske svarer du ærligt et højt tal - det vil sige en del højere end din kærestes. Hvis du er kvinde, kan din kæreste tænke, at du er en tøjte. Vedkommende kan også få præstationsangst, for kan han nu leve op til dine mange erfaringer?

Er du mand, og din partner en kvinde, kan hun frygte, at hun blot er endnu i skalp i rækken af nedlagte kvinder, som du som player efterlader.

Har du haft mange flere sexpartnere end din kæreste, kan han/hun, uanset køn, føle, at vedkommende ikke betyder noget særligt.

Er det dig, der har relativt få sexpartnere i din fortid, er det måske dig, der vil få nogle af ovennævnte negative tanker. Og så vil du måske føle dig som en snerpe. Eller måske vil din kæreste se dig som en.

Uanset hvad kan det være en fordel at holde tallene tæt på kroppen, indtil du kender din kærestes grænser bedre.

3. Dårligt knald

Man er altid mindst to om at dyrke sex. Derfor er det meget sjældent helt sandt, at partneren er et dårligt knald. Også selv om det føles sådan, når hun ligger der som komatøs søstjerne eller han mosler penis direkte ind uden lidt forspil.

Givetvis kan din partner blive bedre. Men han eller hun bliver ikke bedre ved at få at vide, at vedkommende sutter røv (på den ufrække måde) i sengen. Så her skal du agere omsorgsfuld pædagog:

Fokuser på de gode ting, han gør (ja, der må være noget…), giv udtryk for, verbalt og med lyde og bevægelser, at det er dejligt, og det vil du gerne have mere af. Sig for eksempel ‘jeg elsker, når du kysser mig sådan.’

Og det er bedre at sige ‘mmmh, lige der, hvor du slikkede før, mere der', end at udbryde ‘hvad laver du dog der, det giver mig nada!’

