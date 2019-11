Tre tricks der booster dit engangsknald - og sikrer dig et til

Et godt førstehugsindstryk giver mulighed for flere

Måske har I lige hooket op på Tinder, måske fandt I hinanden på en bar - uanset hvad er hun ret sød og lækker, så der er basis for udveksling af kropsvæsker. En gang eller endda flere gange.

Og hvis du vil øge sandsynligheden for, at hun er interesseret i en gentagelse af jeres første knald, er det en fordel, hvis det er sex, som viser jeres potentiale som elskovspar.

Med andre ord: Et godt førstehugsindstryk giver mulighed for flere.

Her er sexterapeuten Tracey Cox’ tre tips, der booster dit sexliv med en ny partner.

Sæt tempoet ned

Med en ny partner er nervøsiteten og usikkerheden tydelig. Man vil gerne gøre et godt indtryk. Så du fyrer den auf. Max.

Det er en fejl. Gå i stedet den modsatte vej, og sæt tempoet helt ned, så du og din partner rent faktisk kan mærke jer selv og hinanden.

Altså langsomme kærtegn, få stillinger og masser af kys. Vent med penetration, til hun tigger om det.

En endnu mere radikal tilgang til det langsomme tempo er slet ikke at dyrke sex de første gange. Selvfølgelig kan du risikere, at du så slet ikke får sex på noget tidspunkt - men hun vil sandsynligvis blive overrasket over din tilbageholdenhed, hvilket pirrer hendes nysgerrighed og bygger spændingen op.

Vær god til een ting

Har du erfaring med, at dine kys er trussevædende, din slikke-teknik er formidabel, eller at dine massageevner er ud over det sædvanlige, så er der nu, du skal køre kanonen i stilling.

Hvis du er nogenlunde sikker på, at du har et særligt move, kan det være betryggende og øge din selvtillid.

Du kan selvfølgelig opleve, at dit signatur-trick ikke virker med denne kvinde. Så skal du ikke gå i panik, men derimod tilbage til punkt 1 og sætte tempoet ned og lade tilfældet og nydelsen råde.

Ros, ros og mere ros

Ros virker. Så vær aldrig nærig med komplimenter: Sig ‘mm, hvor er din hud lækker.’ Du dufter dejligt. Dine kys er så bløde.’ Alt, der booster hendes selvværd og glæde, kommer både dig og hende til gode.

Når du kommer til de intime dele, skal du heller ikke være bange for at rose dem, og husk, at komplimenterne også kan komme til udtryk indirekte. De signaler, du sender, når slikker hende, er guld værd. At hun kan høre, du kan lide smagen og duften af hendes vagina, gør hende tryg og glad.

Hun vil også vokse med opgaven, hvis hun kan mærke og høre på dig, at du nyder hendes blowjob.

