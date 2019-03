Uenige om hvor ofte I skal have sex? Her er fem løsninger

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Dette kan du gøre, hvis du har mere lyst til sex end kæresten --

Klichéen foreskriver, at manden er speederen, så han vil have skruet op for sexfrekvensen i det langvarige parforhold. Ifølge samme stereotyp agerer kvinden så bremse, for hun vil have sex knap så ofte.

Virkeligheden er selvfølgelig lidt mere kompliceret og nuanceret end det. Det kan sagtens være kvinden, der har mere lyst end manden, og det kan også skifte mellem de to.

Én ting er dog sikkert: Lyst-diskrepans er af de helt store udfordringer, som langt de fleste par vil stå over for i kortere eller længere perioder.

Men kan man gøre noget, eller skal man bare acceptere denne tragedie og se det som en farce i stedet?

Well, accept og humor er altid fornuftige tilgange til problemer og andre mennesker, men ifølge sex- og parterapeut Laurie Watson kan man gøre noget.

Først og fremmest skal begge parter holde op med at udskamme den andens (u)lyst ved at prøve at finde ud af, hvad der er ‘normalt'. Det normale har ekstremt vide rammer, især når det kommer til sexfrekvens og lyst: Livsbetingelser - børn, karriere, stress, alder, hormoner etc. - har afgørende indflydelse på den enkeltes sexlyst, der også kan variere voldsomt i udgangspunktet.

Her er fem ting, I som par kan bestræbe jer på:

1. Sex må ikke være betinget af noget

En sikker vej til at nedbryde både tillid og kærlighed og ja, sexlyst, er at gøre sex betinget af noget andet. Det kan føles sandt, men det er ikke hensigtsmæssigt at give udtryk for, at dine behov for x først skal opfyldes, før du kan give y:

‘Jeg har brug for, at du taler med mig, så jeg føler mig klar til sex.’ Hvortil partneren svarer: ‘Når du har elsket med mig, kan jeg åbne mig og at tale med dig.’

Eller: ‘Jeg ville knalde dig oftere, hvis du ikke var så vred hele tiden.’ Hvortil kæresten svarer: ‘Jeg er vred, fordi vi aldrig har sex.’

Det er jo et nærmest uløseligt problem, fordi begge parter står med korslagte arme og venter på, at den anden giver sig først.

Løsning: Giv din partner, hvad vedkommende har brug for. Læs mere i boksen nedenfor.

2. Det er ikke en handel

Lidt i samme boldgade er, at man ikke skal handle med sex. Hvis du tager opvasken mod at få et blowjob, udvikler sex sig hurtigt til at blive en betalingsform og ikke gensidigt begær.

En måde at sikre sig mod denne noget for noget-tankegang på er at have en rimelig fordeling af huslige pligter. Det er vigtigt at adskille pligter og fornøjelser og to do-lister fra sex.

3. Udbud og efterspørgsel

Forstå dynamikken i udbud og efterspørgsel: Hvis personen med stor lyst vil have mere sex (øger efterspørgslen), føler personen med den lavere libido, at hans/hendes lager af seksuel imødekommenhed mindskes. Når den ene skruer op, skruer den anden ned.

Se, her er rådet til den mest sexlystne i forholdet at kun forsøge at få sex, når begæret virkelig buldrer - og ikke bare fordi man tror, at hvis man bliver ved at spørge, falder der til sidst noget af.

Omvendt kan personen med mindre lyst huske at tage initiativet sommetider for at vise sin interesse og tiltrækning.

4. Kompromiser virker ikke

I mange forhandlinger er kompromiset en fornuftig tilgang, så begge parter føler sig tilgodeset. Det er IKKE en fornuftig måde i sexlivet: Hvis han vil have sex fem gange om ugen, men hun har lyst til én, er kompromiset så tre gange.

Men det vil bare betyde, at han stadig sulter, og at hun føler sig overvældet af sexkrav.

Her er det mere holdbart med en masse ærlige og åbne samtaler om sex om, hvad man kan lide i sengen, og om hvad det betyder for hver især. Den kommunikation øger forståelsen for partneren. Sårbarhed er et godt middel mod magtkampe.

5. Husk seksualiteten

Mange par glemmer simpelthen seksualiteten i det langvarige forhold, hvor hygge, praktikaliteter, hverdag og venskab fylder mere og mere med tiden. Men her skal man huske, at det, der adskiller venskab fra et kæresteforhold, er erotikken.

Sex holder de værste gnidninger på afstand, sex øger intimiteten og varmen imellem jer, sex er et fremragende bindemiddel. Men det kræver en bevidst indsat at holde liv i erotikken i det langvarige forhold.

Her er samtaler om lyster og længsler uundværlige. Måske skal der andre boller på suppen nu, end da I lige havde mødt hinanden. Måske medfører det så, at kvaliteten af jeres sexliv øges - hvilket jo kommer begge til gavn.