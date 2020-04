Unge danske kvinder: Derfor har vi ikke lyst til sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sæt forventningerne ned og lysten op --

Er der noget, som slukker sexlysten, er det bekymringer, stress, pres, forventninger. Og er der noget, der er kendetegnende ved parforhold under coronaens åg, er det netop disse ting.

Det kan man forvisse sig om ved at læse de flere hundrede fortællinger fra unge danske kvinder, som influencer og kognitiv kostvejleder Katrine Gisiger deler på sin instagramprofil.

- Hvorfor lavede du denne tråd?

- Jeg havde en fornemmelse af, at corona forværrer de seksuelle problemer hos par, der går hjemme sammen, især problematikker omkring stress og forventningspres, og så fik jeg et ønske fra en følger om at tage det op, siger Gisiger, der er professionsbachelor i ernæring og sundhed og arbejder som kognitiv kostvejleder gennem sessioner, foredrag, gruppeforløb og podcast.

Kostvejleder og instagrammer Katrine Gisinger. Foto: Linda Johansen

Kvinde - find din lyst

Ifølge 30-årige Gisiger, som oplyser, at hendes følgere er mellem 25 og 40 år, er sexproblemerne dog ikke kun coronarelaterede.

- Jeg har taget emnet op før, og hver gang er der kommet massiv respons - for eksempel romantiske getaways der er gået galt, manglende sexlyst og kropsskam, der gør sex utrygt, siger Gisiger, der ser en rød tråd i de mange fortællinger.

- At føle sig forkert, uanset om det handler om ‘for lidt’ lyst, 'for meget' lyst, svingende lyst eller lyst til andre end sin partner. Mange bekymrer sig om at være unormale og har fået en opfattelse fra dameblade om, at alle andre har et evigt sprudlende, multiorgasmisk, magisk sexliv. Når de så læser andre kvinders historier på min story på instagram, kan den opfattelse krakelere, så presset bliver mindre, og man kan være lettet over ikke at være alene.

- Der var endda flere, der fik mod på at tage en svær snak med deres partner, og jeg håber, at flere vil overveje parterapi som noget mere forebyggende, end som en sidste udvej, for der er det oftest allerede for sent, siger Katrine Gisiger, der oplyser, at hun også har fået beskeder fra kvinder, der skammer sig over ‘for stor’ sexlyst.

- Det er ikke noget, der altid snakkes højt om, men de kvinder, der har høj sexlyst, føler sig alene, fordi lav lyst er mere udbredt, lyder det Gisiger, der mener, at en de største årsager til overspisning er skam, så hun tager emner op, der har til formål at opløse skam.

Dansk psykolog giver sextips til coronakulrede par

Mærke sig selv

På elskeriet.dk sidder sexolog og psykomotorisk terapeut Michael Loua, der glad for den åbenhed, disse kvinder lægger for dagen, og kan genkende mange af kvindernes problemstillinger.

- En af de tanker jeg får, når jeg læser historierne, er, at mange ikke er i kontakt med sig selv. Det virker, som om de ikke kan mærke sig selv, og hvis de kan, er de så underlagt egne eller andres forventninger.

- Hvis de ikke kan mærke sig selv - ‘hvad sker der i mig lige nu’ - hvis de ikke tør mærke eller respektere det, så kan de heller ikke formulere det over for en kæreste. Det er jo intet galt i historierne, men mange virker ikke i stand til at forvalte deres egne oplevelser.

- Et fællestræk ved flere af historierne er forventningspres, hvor de enten går med presset og dermed begår overgreb mod sig selv - eller fastholder deres egne behov og bliver bange for at være mærkelige eller at miste kæresten, siger Loua, der arbejder med kroppen i sit virke.

Psykolog skyder myte om kvinders sexlyst ned

Sanser

Han beskæftiger sig med de grundlæggende sansninger af behag og ubehag og hjælper sine klienter med at finde ud af, hvad der er hvad.

- ‘Det føles rart', siger de. ‘Hvor og hvordan kan du mærke det?’ spørger jeg, og så undersøger vi det sammen. Vi er så vant til at tænke og føle, men meget uvante med at mærke. Det er det område, som psykomotoriske terapeuter arbejder med og er gode til.

Loua hjælper klienter med, hvad han kalder ‘sex i et mestringsperspektiv’, som handler om kapacitet for kontakt, kapacitet for nydelse, kapacitet for bevægelse og kapacitet for kommunikation. Det rammer meget godt ind i, hvad de kvinder beskriver.

- Helt overordnet bør kvinderne arbejde med deres kropslighed. De skal lære at sanse - mærke - hvordan de reagerer i kroppen og blive skarpere på, hvor det sker i kroppen og hvordan det opleves.

- De skal ydmygt acceptere og respektere, hvad de sanser, for det er fuldstændigt i orden. Og så skal de se deres ‘kapaciteter’ for ovenstående som noget, der kan flytte sig, noget de kan lære og blive bedre til.

Plads

Loua tager eksemplet på en kvinde, som har brug for space:

- Hun reagerer på en sansning i kroppen - uro - og trækker sig fra kontakten. Det er fuldstændigt i orden. Det er i min forståelse hendes nervesystem, der aktiveres, og hun regulerer sig selv ved at trække sig tilbage. Det er fint.

- Desværre kommer hun i konflikt med sine billeder af sig selv - ‘jeg er mærkelig’ - og med kæresten, som har ønsker og forventninger til hende. Og måske har hun også selv et ønske om nærhed. Der er en ambivalens.

- Hvis hun kan mærke og acceptere aktiveringen i kroppen - nervesystemet - og blive opmærksom på, hvor i kroppen det foregår, så kan hun med forskellige teknikker arbejde med reguleringen, i begyndelsen med hjælp udefra, senere med brug af egne, tillærte færdigheder.

- Derved kan hun respondere bedre på sine egne behov og gennem sine færdigheder lære at forhandle med dem, så hun kan opnå den ønskede ro, måske i kontakt med kæresten. Det er jo en forhandling, siger Michael Loua fra elskeriet.dk.

- Hvis vi piller sex fra hinanden, så handler det om kontakt, nydelse, bevægelse og kommunikation, som alt sammen kan mærkes og reguleres og udvikles og mestres i kroppen. Der er for meget 'tænke og føle' i de terapeutiske tilbud. Mit hjørne er det kropslige.

Myter om lyst

Foto: Shutterstock.com

Sexolog og orgasmeekspert Katrine Berling fra katrineberling.dk fortæller, at der er mange årsager til manglende lyst, men der er også mange myter om lyst, der er med til at fastholde kvinder i ikke at have lyst.

- Der er hende, der føler, hun skal føle lysten med det samme. Men det er min erfaring, at to ud af tre af kvinders lyst skal aktiveres, det er normalt, at lyst er noget, der kommer efterhånden. Og er du stresset og har børn omkring dig hele tiden, er der ikke plads til dig, og så kan det være svært at finde, endsige få lyst.

- Og pres skaber det modsatte af lyst, siger Berling, der også peger på, at myten om, at man kan give hinanden lyst, er både udbredt og forkert og med til at fastholde både kvinder og mænd i et uhensigtsmæssigt mønster

- Vi kan ikke give hinanden lyst. Den kommer indefra. Man skal være åben for at kunne få lyst, og tænker man ‘jeg har ikke lyst’, kommer den heller ikke.

PR-Foto

Berling har følgende råd til kvinder, der mangler lyst:

1. Se på, om du har lyst til at have lyst. Har du ikke det, er du i en fase, hvor du ikke har overskud. Acceptér det, og se det som en periode.

2. Har du lyst til at få lyst, så find det sted, du kan starte. Måske er det ikke penetrationsex, du har lyst til, men du vil gerne give og få massage eller tage et bad sammen eller noget andet.

3. Hvis du ikke har lyst til sex på grund af et problem, eller at du føler dig utilstrækkelig, så se på, hvorfor du føler dig utilstrækkelig, og tænk over om og hvordan, du kan få hjælp med denne utilstrækkelighedsfølelse. Noget kan handle om dig alene, og noget kan være noget relationelt.

Nogle skal have fikset det relationelle, før de kan få lyst igen, andre skal af med stress for at få lyst igen - og så kan det også være, at du ikke kan lide den sex, du får. Her skal du både se indad og finde ud af, hvad du så har lyst til, og igangsætte noget sexkommunikation med kæresten.

