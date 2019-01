Ups - det her kan ske, hvis hun dropper p-pillerne

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv med sexblogger: Husk kvindens cyklus, når du køber sexlegetøj --

Der er en pris for alting. Du kan lade være med at tage dine p-piller - hvilket der er alle mulige psykologiske og fysiologiske og sexologiske grunde til at gøre - men det kan også betyde, at du pludselig får lyst til andre mænd end din kæreste. Med alle de risici, det kan indebære.

Det er i hvert fald, hvad et nyt studie peger på.

Tidligere har andre undersøgelser peget på, at kvinder, som tog en eller anden form for svagerskabsforebyggende hormonpræparat (i det følgende blot benævnt p-piller), da de mødte deres faste partner, blev mindre tilfredse med forholdet og sexlivet, da de holdt med at tage pillerne - og det øgede risikoen for skilsmisse.

Teorien er, at hormonerne i p-pillerne påvirker kvindens partnerpræferencer, idet de jo sætter kvindens naturlige cyklus på pause. Og det er mest tydeligt i den periode, hvor hun ellers er mest fertil. Det skulle indikere, at den p-pillespisende kvinde ikke følger sine naturlige instinkter, når det gælder partnervalg.

I stedet for at finde en kæreste, der er mest bedst mulige genetiske scoop (stor og stærk), vælger hun i stedet en bedre mand med omsorgspotentiale.

Fremmede mænd

Forskerne bag det nye studie lavede to eksperimenter for at undersøge, om en kvinde i den mest frugtbare del af sin cyklus får lyst til fremmede mænd, når hun holder op med at tage p-piller.

I det ene delstudie så de kvindelige deltagere (alle med fast partner) videoer af to mænd, der var lavet som videoprofiler på et datingsite. Den ene mand var flot og beskrev sig selv som en bad boy og havde træk, som er forbundet med maskulinitet, men ikke så meget med trofasthed: Oplevelsessøgende, let til kedsomhed, eventyrlysten.

Den anden mand var mere ordinær af udseende ud og beskrev da også sig selv som helt almindelig.

De kvindelige deltagere skulle derefter beskrive en mulig date med de to mænd. I de fortællinger ledte forskerne efter udtryk, der signalerer kvindens lyst til sex med manden.

Tekstanalyserne viste, at kun kvinder, der var i deres fertile fase, og som havde taget p-piller, da de mødte deres kæreste, men som ikke gjorde det længere, havde lyst til sex med the bad boy.

Udseende

Men i og med at den farlige fyr og den almindelige ikke kun var forskellige på udseende, men også på pålidelighed, kunne forskerne ikke helt afgøre, hvad der vægtede her.

Derfor lavede de et andet eksperiment, hvor der ikke blev angivet noget om mandens karaktertræk, så det primært handlede om, hvorvidt kvinder var tiltrukket af mandens udseende.

Her skulle kvinderne lave en opgave på computeren, som drejede om noget helt andet. Samtidig blev de præsenteret for fotos af attraktive og knap så attraktive mænd. Således kunne forskere så se, hvor meget opmærksomhed, ubevidst, kvinderne gav de forskellige mænd.

Og igen var resultatet, at kvinder, der havde taget p-piller, da de mødte kæresten, men ikke længere gjorde det, og som havde ægløsning og dermed var mest fertile, var mest tiltrukket af de flotte mænd. Hvilket ifølge forskerne er tegn på, at de har mindre lyst til at anvende strategier, der beskytter deres forhold mod frække fremmede.

Der er nogle begrænsninger ved undersøgelsen. Det var kun kvindernes selvangivne cyklus, forskerne brugte, hvilket giver mulighed for store fejl og udsving. Man undersøgte ikke kvindernes faktiske handlinger i virkelige møder, så man ved ikke, om de f.eks. ville have flirtet eller knaldet med de andre mænd. Og der var kun et par hundrede kvinder i hvert delstudie.