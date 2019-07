Vær kreativ og få et bedre forhold

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Gør dette og bliv en bedre kæreste --

Tag de positive briller på, når du ser på kæresten.

Man skal altid være påpasselig med at anbefale adfærdsændringer på baggrund af forskningsresultater, men et nyt grundigt studie peger på en klar sammenhæng mellem kreativitet og et godt parforhold.

Idet mange undersøgelser viser, at gnisten i mange forhold langsomt fader ud med tiden, har de britiske og amerikanske forskere henover tre forskellige studier set nærmere på, hvordan kreativitet eventuelt kan vedligeholde romantikken og også erotikken i det langvarige parforhold.

Ligeledes har studier vist, at visse faktorer er med til vedligeholde intimiteten (herunder sex): fokus på positive fælles oplevelser, gensidig åbenhed overfor hinandens behov og en tro på at et godt sexliv kan opnås gennem bevidst arbejde og god vilje snarere end at tro, at det kommer af sig selv.

Det er kreativitet

Hvad er kreativitet så i relation til et parforhold?

Det er for eksempel evnen til at se på kæresten med positive briller på, som forskerne kalder ‘positive partner-illusioner’. Man ser og bedømmer sin kæreste mere positivt, end hvad vedkommende måske selv gør.

Det hjælper en med at se bort fra partnerens fejl og mangler, ligesom kæresten føler sig mere attraktiv og tilfreds med forholdet - som følge af de positive vibes vedkommende får.

Kreativitet kan også være evnen til at finde på nye aktiviteter i forholdet, som forhindrer det i at falde hen i triste vaner, kedsomhed og utilfredshed.

Studier

Forskerne lavede tre delstudier. I det ene udfyldte deltagerne diverse spørgeskemaer, der viste noget om, hvor kreative personligheder de havde, samt om deres sex- og samliv.

I det andet skulle de deltagende par bedømme hinandens og egen kreativitet og tiltrækningskraft.

Resultaterne af de to dannede så grundlag for en tredje undersøgelse, som fulgte en række par over ni måneder. Parrene udfyldte diverse spørgeskemaer om romantisk aktivitet og kreativitet.

Den blev afsluttet med, at deltagerne i laboratoriet skulle udføre en intimitetsopgave. De blev ladt alene i syv minutter, hvor de fik besked på at have så lidt eller meget intimitet, de havde lyst til (dog ikke sex).

Ja, de mest kreative viste sig i det afsluttende eksperiment at være mere intime ved at kramme og holde i hånd og lignende.

Lidenskab

I alle tre studier fremgik det, at en kreativ personlighed hænger kraftig sammen med, hvor god man er til at vedligeholde passionen i forholdet over tid. Og ikke bare er der en sammenhæng mellem kreativitet og lidenskab - studierne viste også, hvor vigtige de positive partner-illusioner er for at forhindre passion i at lide en stille død.

De mest kreative personer, som meldte om masser af lidenskab i det lange forhold, havde også meget større tendens til at bedømme kæresten positivt i forhold til udseende og attraktivitet, end partneren selv gjorde.

Forskerne hævder, at selv om man måske ikke er født med verdens mest sprudlende kreativitet, kan man bevidst opdyrke evnen ved for eksempel at lade sig inspirere af af artikler som denne og ved at huske at se på alle kærestens gode sider og sige pyt til de dårlige.

