Mens anden bølge af #metoo ruller indover mediedanmark, sidder seksualitetsdebattør, coach og forfatter Lucy Vittrup på sidelinjen og ryster på hovedet.

I flere opslag på facebook her og her opfordrer hun til, at vi kigger på, hvad der egentlig ligger bag både chikane og #metoo og debatten derom.

Og det er manglen på seksuel dannelse: Vi er seksuelle analfabeter. Ekstra Bladet spurgte Vittrup, hvad hun mener med det.

- Debatten bærer præg af en manglende forståelse for det menneskelige vilkår, at seksualitet og magt bliver bundet sammen, når seksualiteten er umoden eller primitiv, siger Vittrup.

- Et barn, der ikke har lært at håndtere sin vrede, slår fx impulsivt, indtil det bliver konditioneret til at løse konflikten og få afløb for sin vrede på en anden, mere hensigtsmæssig måde.

En person, der bruger sin seksualitet som magt - fx en kvinde, der bruger sin seksualitet til at få, hvad hun vil have, bruger sin seksualitet hensynsløst.

- En mand, der bruger seksuelle krav, seksuel nedgørelse - som at antage, at alle kvinder har det fint med at blive klasket i røven - og seksuelt pres som magtmiddel, bruger også seksualitet hensynsløst, lyder det fra Lucy Vittrup, der i sin bog Erogi ser seksualiteten som en livsenergi.

Kraft

Vittrup stiller et eksempel op for at illustrere sine pointer:

- Hvis du forestiller dig en person, som er blevet opfostret med at forstå sin seksualitet som en uhæmmet potent kraft, som han og hun skal forstå at forvalte med hjerte og hjerne på samme måde, som vi lærer at forvalte fx vrede med fornuft, så ville den person næppe bruge seksualitet som magtmiddel - hverken i form af forførelse eller pres, vold, nedgørelse eller hån.

- Problemet er, at den måde debatten kører på, trækker fronter op på en måde, som ikke søger at forstå kilden til, at man overhovedet KAN bruge sexisme som magtmiddel: Vi taler ikke om forholdet til seksualitet, som er kilden.

PR-Foto

Unge piger er stadig sluts, når de er seksuelt udadvendte

Magt

Ifølge Vittrup kører debatten på, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt, når først den forskruede seksualitetsforvaltning allerede ér kommet til udtryk i fx magtmisbrug.

- Hvordan skiller vi magt og seksualitet ad?

- Magt hører kun sammen med seksualitet, fordi vi har en manglende dannelse - vi har ikke lært fra barnsben at forstå at forvalte seksualitet. Det skal vi lære. At tro, at en masse nye codes of conduct og regler løser det fundamentale problem, er som at tro, at panodil løser årsagen til hovedpinen. Panodil løser symptomet, ikke problemet, siger debattøren.

- Retningslinjer og regler for adfærd på arbejdspladserne løser symptomerne, ja - men langt fra det underliggende, dybe problem, som ligger i, at vi tror, at seksualitet bare er noget med sex og noget med hø-hø. Det er det ikke!

- Den seksuelle drivkraft har fået mennesker til at begynde krige og til at skabe liv. Det er stærke sager - og den herskende overfladiske forståelse af seksualitet bliver vi nødt til at komme til livs, hvis vi vil skabe reelle, holdbare løsninger, siger Vittrup.

Dumsmarte bemærkninger

- Hvor gør vi af den lumre mandehørm?

- Den passer i princippet kun ind, hvor der er tillid til, at det er okay. I nogle af mine kredse af bøsser kan vi godt lave sjov med bøsser - ligesom vi i nogle kredse kan lave sjov med, at jeg har brunere hud, og derfor kalder de mig for sorte sambo. Det er sjovt imellem os. Men det ville ikke være sjovt, hvis bankassistenten kalder mig det, lyder det fra Vittrup.

- Jeg elsker lumre jokes. Jeg synes, det er vildt sjovt, når en bøsseven tager mig på brysterne. Men det er, fordi der er tillid. Vi ved, hvor vi har hinanden. Mandehørmen, som du kalder det, hører hjemme, hvor der er tillid. Og hvis man er i tvivl, så gælder det som med al anden normal menneskelig adfærd - så lader man være af respekt.

Sådan bliver vi seksuelt dannede Debattør Vittrup har disse tanker om, hvordan vi fremadrettet kommer den seksuelle analfabetisme til livs: - Seksuel dannelse kommer som al anden dannelse med oplysning. I dag sidder folk rundt om på kontorer og mediterer og går til kurser i at lede med hjertet. - Denne trend skal udvides til, at vi skal lære at anerkende og forstå seksualitet på et langt dybere niveau gennem artikler, foredrag og processer, som skaber et nyt og fælles sprog og forståelse for, hvad seksualitet på arbejdspladsen er for en størrelse. - Vi skal forstå, at verden har brug for fællesskab, og at vi går vejen sammen - også i sagen om sexisme. Unge skal lære om seksualitet på et dybere niveau de sidste år af grundskolen og helt afgørende på ungdomsuddannelser. - Unge er i dag overladt til porno for at lære om seksualitet - og nu taler jeg ikke om bolleteknikker - men om, hvad seksualitet er, og hvordan man forvalter dens stærke kræfter. Og det svigt, vi har gjort, ved ikke at give dem den dannelse, de har brug for, har, som vi jo ser med al ønskelig tydelighed, fået meget voldsomme konsekvenser - også for dem.

