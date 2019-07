Videnskaben har svaret: Derfor er din kæreste IKKE utro

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan kommer I over utroskab --

Nogle undersøgelser peger på, at mellem hver tredje og hver anden har været utro i et parforhold. Ikke nødvendigvis i det nuværende, men i et eller flere af deres længerevarende forhold.

Det betyder så alt andet lige, at de fleste faktisk er tro mod deres kæreste lige nu. Men hvorfor egentlig?

Så i stedet for at spørge ind til, hvorfor nogle vælger et sidespring, har forskere fra Cypern set på, hvilke grunde andre angiver for at være trofaste.

I studiet med den sigende titel ‘The Reasons that Prevent People from Cheating on their Partners: An Evolutionary Account of the Propensity not to Cheat’ finder de 47 grunde til netop det.

Forskerne udspurgte 576 mænd og kvinder om deres tanker om denne trofasthed.

De 47 grunde blev inddelt i otte mere generelle faktorer og i to overordnede principper: Hvad er omkostningerne og hvad er fordelene?

Man lavede med andre ord en cost-benefit analyse, som på dansk også kaldes en rentabilitetsberegning.

Her er de generelle faktorer og de tilhørende motiver:

Jeg er glad for mit forhold: Min kæreste behandler mig godt. Jeg elsker min kæreste. Jeg vil ikke svigte min partner. Jeg vil ikke ødelægger mit forhold.

Social stigmatisering: Jeg er bange for, hvad folk vil tænke om mig, hvis det kommer ud. Jeg er bange for at blive udstødt socialt.

Føler skam, hvis det kommer ud: Jeg ville skamme mig, hvis folk fik det at vide. Det hænger ikke sammen med min religiøse overbevisning.

Føler skyld: Jeg ville skamme mig. Jeg synes, det er forkert. Jeg er monogam. Jeg vil ikke leve et dobbeltliv.

Ikke blevet provokeret: Har ikke mødt en, som var attraktiv nok. Jeg er bange for, at jeg vil nyde det og blive fristet til at gøre det igen.

Frygter min kærestes reaktion: Jeg er bange for, hvad min kæreste gør, hvis hun/han opdager det. Jeg er bange for, at kæresten opdager det.

Vil ikke have ballade: Jeg vil ikke have ballade. Jeg er bange for, at jeg ville fortælle det til kæresten. Jeg er bange for, at jeg ville fortryde det.

Frygt for hvad der vil ske mig: Jeg vil ønske, at det ikke sker for, jeg frygter, at min kæreste vil gøre det samme.

Personlighed

Forskerne fik også deltagerne til at udfylde den ret valide personlighedstest med Femfaktor-modellen, der viser, hvordan man ligger på fem grundlæggende personlighedstræk.

Her er forskernes konklusioner:

Kvinder havde mindre tendens til at angive lyst til utroskab, især hvis de var tilfredse med forholdet, fordi de ville føle sig skyldige. Resultaterne passer til forskernes evolutionspsykologiske model: Omkostningerne ved utroskab kan potentielt være større for kvinder på grund af partnerens reaktioner og det sociale stigma, mens fordelene for mænd ved utroskab så skulle være potentielt flere sexparterne.

Personer, der scorede højt på personlighedstrækket samvittighedsfuldhed (trofast, pligtopfyldende, metodisk), angav mindre lyst til utroskab. Dette træk var det mest afgørende i forhold til mulig utroskab, og det gjaldt især for mænd.

Personer, som scorede højt på åbenhed (kreativ, åben overfor nye erfaringer), havde tendens til at være åbne over for utroskab.

Overordnet foretager alle en cost-benefit analyse. Folk var mere tilbøjelige til at holde sig fra utroskab, hvis omkostningerne ved utroskab ansås for store, og forholdet var godt.

Så det betyder altså, at en samvittighedsfuld kvinde, der scorer lavt på åbenhed, og som er tilfreds med sit forhold, og som lever i en kultur, der fordømmer kvindelig utroskab, er tro mod sin partner.

Omvendt er det mest sandsynligt, at denne type er utro: En mand, der scorer højt på åbenhed og lavt på samvittighedsfuldhed, som er utilfreds med sit forhold og som lever i en kultur, der ikke straffer mandlig utroskab.

