Vis din vrede, mand!

Mandeterapeut Tomas Friis er lidt vred over, at mandevrede er så stigmatiseret. Han slår et slag for, at danske mænd viser deres vrede - på en sund måde:

Du ved det godt: En mand må ikke være aggressiv, hård, sur og klam. Så er han forkert. Vi har lært, at det aggressive er noget grimt noget. Vi har lært, at det onde mørke ikke må være der. Vi bliver opdraget til det, fra vi bliver født; i børnehaven, i skolen og til vi går ud af uddannelsessystemet.

Og opdragelsen fortsætter på arbejdspladsen og i parforholdet. Du må bare ikke være for aggressiv, for vred og for meget. Så hellere være for lidt og for sød og forsagt. Du får ikke skældud for at være for lidt.

Men det er ikke sundt for sindet. Der er i sig selv intet i vejen med at være aggressiv, vred, krævende og at have gennemslagskraft. Det er godt at ville noget med sig selv. Det er godt at kunne sætte andre på plads og at kunne forsvare sig selv og sine. Det er faktisk helt nødvendigt for at kunne eksistere som et solidt og stabilt menneske.

Tomas Friis

Foto: Jørgen Pedersen Tomas Friis er en af Danmarks mest erfarne mandeterapeuter, mandegruppeleder og workshopholder for mænd, med 15 år og mere end 10.000 timers klient-erfaring.

Tomas' mission er helt enkelt at frelse verden - én mand ad gangen. Ved at få mænd til at blive mere autentiske, have mere integritet og bruge deres liv på det, de i virkeligheden brænder for - privat og i deres arbejdsliv. Læs mere om Tomas Friis på mandekursus.dk.

Sund aggression

Der findes to slags sund aggression: Rovdyrets og byttedyrets aggression. Dit indre rovdyr kommer frem, når du er udadrettet og ‘tager’ verden. Rovdyret skal sørge for at dække dine egne behov og nogle af din families behov.

Du skal kunne sætte dig igennem og kunne slå i bordet og sige ‘jeg vil have noget mere i løn.’ Du skal kunne kommunikere dine behov; både de ‘aktive’ behov og dine behov for fred, frihed og genopladning. Du skal billedligt talt kunne rykke frem i flysædet og rage din iltmaske til dig, så du overhovedet er i stand til at være til nytte, både for dig selv og for dine nære og for fællesskabet omkring dig.

Det er rovdyret, der kan det.

Dit indre byttedyr har en anden form for aggressivitet. Den er defensiv. Men den er lige så vigtig. Du skal kunne forsvare dig selv og din familie - både imod den omkringliggende verden og imod chefen, skrankepaverne og idioten nede på gaden.

Du skal også kunne forsvare dine familiemedlemmer imod hinanden og kunne skære igennem og løse konflikter, når de ikke selv kan. Hvis du ikke kan det, er du ikke så stor og stærk, som du tror. Og nej, dine børn kan ikke forsvare sig imod alle ydre farer. Og det kan din kone formodentlig heller ikke. Det er faktisk din opgave.

Sund aggression er nødvendig, hvis du skal kunne tage vare på dig selv og dine nærmeste og bidrage til det større fællesskab.

Usund aggression

Der er to slags usund aggression. Der er både for meget aggression og for lidt aggression, og de er lige usunde, men det er mest ‘for meget’, vi hører om. Fx. Trumps ‘Grab’em by the pussy’ og andre #metoo overgreb.

Det er for meget. Det er overgreb på andre mennesker. Det er sådan noget, der sker, når den aggressive ikke har styr på sig selv - og fx aldrig rigtig har lært den side af sig selv at kende.

For nylig røg den engelske skuespiller Liam Neeson ind i en shitstorm, fordi han har tilladt sig at fortælle om sin mørke dæmoniske side. Neeson fortæller om, hvordan han, i forbindelse med, at en nær veninde var blevet voldtaget, pludselig fandt sig selv som den sorte hævner på vej ud på gader og stræder for at straffe nogen for at ophæve den smerte, han ikke selv kunne komme af med.

Og SÅ falder hammeren; Det kan vi ikke lide. Han er ond og racist og et svin og alt det, de rene ikke kan tåle. Han er skyldig og skal fjernes og udstødes og slettes fra det pæne selskab.

Neesons forbrydelse var at indrømme at han ikke er renere end ren, at han også indeholder alt det mørke og forbudte og morderiske. I hans tilfælde skete der ikke noget, ingen blev faktisk smadret, og det var nok mere held end forstand.

Det positive var, at han opdagede - til sin egen store overraskelse - at han også nede i dybet indeholder de sorte aggressive sider.

For meget

For meget aggression er indlysende ‘for meget.’ Du skal selvfølgelig ikke være en urimelig og over-aggressiv røv - det ER en no-brainer. Og langt de fleste mænd ved godt, at det er sådan, når de lige stopper op og tænker efter.

Men hvad er så problemet med at være for lidt aggressiv - hvorfor er dét usundt?

Det indlysende usunde er, at du ikke er i stand til at skaffe dig det, du reelt har brug for - du er for lidt rovdyr. Så bliver du bitter over, at verden ikke belønner dig som fortjent.

Du er heller ikke i stand til at håndhæve dine rimelige grænser, så du bliver kørt over af dem - både af dem, der ER for aggressive, OG af dem, der bare er gode til at tage det, der er deres.

Bitterhed

Det usunde er, at alle de oplevelser fylder dig langsomt, men sikkert med bitterhed og fantasier om at skabe retfærdighed. Al den sunde aggression, du ikke får brugt, der hvor den er passende, hober sig op på indersiden. Dertil kommer skammen over ikke at være mand nok for din egen hat.

For at føje spot til skade, kommer du sandsynligvis til at lade dig udnytte af alle dem, der nyder godt af, at du er en Frygtelig Flink Fyr. Den praktiske og følelsesmæssige døgnkiosk, der ikke kan sige nej til vennerne, kæresten, chefen og ungernes krav og ønsker - heller ikke når de er urimelige. Det er kilden til mere indestængt bitterhed, vrede og martyrium - ‘Nu har jeg - i alle disse år…’

Den sorte hævner begynder at husere på indersiden. Men han kommer aldrig ud og sætter grænserne i virkeligheden. Du bliver ligesom Rasmus i filmen ‘En Frygtelig Kvinde’, sød, flink, venlig, kørt over og med på det hele.

- Jamen øhhh, det lyder da meget hyggeligt med campingferie i Harzen... mens du drømmer om at fræse ned af Route 66 - med en en sød og sexet babe på bagsædet af din Harley.

Ender galt

Med mindre der sker et eller andet, så du under kontrollerede forhold kan få din bitterhed og dit had ud og bearbejdet, så er der meget kort hen til det sted, hvor du huserer rasende gennem natten med et baseballbat. Der, hvor du skal du være heldig for, at det ikke ender rigtigt galt.

'Familietragedie' står der på avisens spiseseddel. Det er den klassiske historie om manden, der slår sin kone og børn ihjel, og sig selv med, hvis han da kan finde ud af det. Og bagefter siger naboerne samstemmende: ‘Jamen det er helt uforståeligt - han var jo bare sådan en lidt stille og rar fyr, og man kunne altid låne plæneklipperen…’

Mørket

Du rummer en mørk side. Det gør vi alle, og det er vigtigt, at du ikke fornægter den side af dig selv, at du kender den og har modet til at stå ved den og faktisk også tale åbent om den med andre.

For kun på den måde kan du få magten over den og ‘eje’ den. Hvis du fornægter dine mørke sider, så tager de magten over dig.

‘Jamen jeg er ikke sådan. Jeg er pacifist, og god mod dyr…’

Tjek lige igen. Jeg vil vædde på, at der omme i sindets mørke afkroge - bag pacifisten og dyreelskeren og krammebamsen - OGSÅ huserer en skiderik med sort hætte, der længes efter at hævne alt det lort, du har måttet æde gennem tiden, alle uretfærdighederne, svigtene osv.

Du behøver ikke at skamme dig over dine voldsfantasier eller dine drømme og tanker om, hvordan du ‘skaffer dig af med’ dine fjender, hævner dig og er ond - langsomt, sadistisk og grundigt - mod andre.

Det er også en del af dig. Og det er også en del af andre. Mennesker, som bedyrer, at de ikke rummer sådan noget - er enten fulde af løgn eller også tør de ikke kende sig selv.