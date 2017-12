Læger afslører: Her er de fem mærkeligste sexskader vi har set

Det giver næsten sig selv, at sexrelaterede skader er pinlige at berette om. For de fleste i hvert fald. Emma var en skøn undtagelse, da hun delte et ærligt billede fra hospitalet efter hendes ’dødsdildo’ var blevet skåret fri.

Men hun er altså ikke alene med at have været indlagt med en skade, der er sket under en omgang lagengymnastik. Det sker faktisk meget ofte, at folk kommer på skadestuen med brandskader, rifter, knoglebrud og objekter, der ikke kan komme ud af diverse kropshuller.

Siden Men’s Health har samlet en liste, hvor en række læger beretter om de aller mærkeligste sexskader, de er blevet konfronteret med på jobbet.

1. Stærk mad i underlivet

- Jeg behandlede engang en kvinde, hvis partner havde udført oralsex på hende lige efter at have spist stærk mad. Den stærke sauce, partneren havde spist lige før sex-akten gav hende milde forbrændinger i de nedre regioner, fortæller Gabe Wilson, der er læge i Texas.

2. Pop forneden

Da en kvinde en dag kom farende ind på hospitalet og stod og hoppede fra det ene ben til det andet, sådan som små børn gør det, når de skal tisse, opsøgte lægen David Meyers fra Californien hende og hendes mand, som hun var kommet ind med. De tog nogle tests, men da de var negative, krøb parret til bekendelse.

Parret havde fejret, at de havde den første aften sammen uden deres nyfødte barn. Til det formål havde de købt candy rocks (slik, der ’eksploderer’ i munden, red.).

- Men da manden udførte oralsex på sin kone, eksploderede slikket med det samme og gav irritation, hævelse og svie, fortæller David Meyers, der udskrev medicin til kvinden, som heldigvis kom sig helt over sin slik-sex-skade.

3. Unikke sager i numsen

Da Joshua D. Zuckerman, der er plastikkirurg i New York, arbejdede som kirurg på et hospital, havde han flere patienter, der kom ind med ’unikke’ genstande, som sad fast i endetarmen.

- I medicinsk sprog, ’rektale fremmedlegemer’. I et tilfælde var vi nødt til kirurgisk at fjerne en lyserød softball fra en persons endetarm, og i et andet tilfælde en kartoffel af betydelig størrelse, siger han.

4. Fejet ind under gulvtæppet

En gadefejer kom en dag ind til urologi-specialisten Robert J. Hartmann fra Illinois sammen med sin kone. Hans penis var brækket, og han fortalte, at det var sket, da han gik ind i en lygtepæl. Den samme historie, som han havde fortalt sin kone.

- Jeg vidste selvfølgelig, at han løj, for man kan kun brække sin penis på nogle få forskellige måder, siger Robert J. Hartman, der derfor bad konen forlade lokalet. Så indrømmede manden, at skaden var sket, da han en formiddag havde været hos en prostitueret. Så vidt, lægen ved, har konen aldrig fundet ud af det.

5. Bøjle-job

Den samme urologi-specialist fik en gang besøg af en ulykkelig, ung, mandlig universitetsstuderende med en meget hævet penis og flere hudafskrabninger lige ved skaftet.

- Efter en hel masse spørgsmål indrømmede han, at han havde fået oralsex af en anden førsteårsstuderende, som gik med bøjle. Bøjlerne havde skåret hul i hans penis, og al mad og bakterier, der havde siddet i bøjlen, havde sat sig i hans sår, beskriver Robert J. Hartman. Den unge studerende fik udskrevet antibiotika og fik det hurtigt bedre.