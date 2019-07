Lav ikke disse otte anal-fejl

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Signe 'analbefaler': Frække tips til numsesex --

Analsex er for de fleste en form for fest-sex:

Man javer den ikke op i numsen i skyndingen mellem børnehentning og frikadelle-stegning - numsesex kræver ofte mere tid og fokus for at blive optimalt.

Her er otte fejl, du ikke skal lave, når du dyrker analsex.

Samtykke

Samtykke er ikke kun en ting, der har #metoo-relevans, og som man sikrer sig, før man kysser, gramser og knalder. Det er afgørende for et godt analforløb, at modtageren er helt med på legen og ved, hvad der er på vej.

Selvfølgelig kan selv den mest betænksomme elsker blive grebet af liderlighed og overvældet af kærestens indbydende bagdel - men især hvis man ikke kender hinanden indgående og/eller er nye i anal-gamet, skal man sørge for, at alle implicerede synes, det er en god idé.

Hvis analsex kommer bag på modtageren, vil det sandsynligvis gøre ondt. Meget ondt. Ligesom det også i højere grad kan føles som en grænseoverskridende handling.

Gør dette: Spørg først. Stik en finger i jorden/numsen. Sørg for, at liderligheden er helt i top.

Bruger ikke kondom

Risikoen for at pådrage sig hiv er for modtageren op til 13 gange større ved analsex, fordi endetarmen er tynd, hvilket gør rifter mere sandsynlige.

Har man efterfølgende sex vaginalt, er et kondom ved analsex også en god måde at sikre sig mod infektioner i skeden på. Man tager simpelthen kondomet af, når man går videre til almindelig sex.

Af forkerte grunde

Fordi andre gør. Fordi kæresten plager. Fordi det er trendy. Det er alle udbredte grunde til, at mange kaster sig ud i bagbords-sex. Og det er alle dårlige grunde. En undersøgelse har da også peget på, at flere, som gør det af ydre grunde og ikke af indre lyst og liderlighed, fortryder det.

Gør dette: Har du som modtager lyst, så prøv eventuelt at onanere analt først.

Glemmer glidecreme

Analsex behøver på ingen måde at være smertefuldt. Men hvis man glemmer glidecremen, er det ret sikkert, at det vil gøre røvondt. Hvor vagina (og mund) er selvlubrikerende, er anus tør. Øvede analister kan nu og da nøjes med store mængder spyt, men det er ikke tilrådeligt for andre.

Man kan købe glidecreme, der sælges som anal-egnet, men det er ikke så afgørende. Til gengæld er rigelige mængder at foretrække.

Presser ikke

En af de store men ganske forståelige fejl, man begår som modtager, er, at man spænder. Det kan føles intuitivt forkert, men når pikken eller buttpluggen føres ind, skal modtageren faktisk selv presse, som, ja, som når man skider.

Så åbner den ydre ringmuskel, som man selv kan kontrollere, sig lettere.

Bagfra

Det kan føles som det helt rigtige at penetrere analt bagfra, hvor manden har udsigt til bølgende balder. Og det betyder også, at han styrer hele showets tempo.

Det er en fejl, for som uøvet analmodtaeger er det utrygt, hvis man ikke selv kan bestemme tempo og dybde.

Prøv i stedet at ligge i ske, og når pikken eller pluggen er vel inde, kan modtageren langsomt bevæge sit underliv frem og tilbage og rundt og rundt. En anden mulighed er, at modtageren rider manden - ved at være i førersædet slapper modtageren bedre af. Og så sker der heller ikke pludselig bevægelser, der kan gøre ondt og ødelægge hele oplevelsen.

Bedøvende creme

Tro det eller lad være, men der findes faktisk lokalbedøvende creme til analsex, som folk bruger for at tage de værste smerter.

Dum idé. Smerter er kroppens måde at signalere på, at det, der sker, er forkert. Analsex udført ordentligt skal ikke gøre ondt.

Så risikoen for at få rifter og værre skader er større, hvis man er let bedøvet imens.

Derfor: Drop bedøvelse, og gå altid langsomt frem med finger, en tunge, en buttplug - eller en pik.

Ikke skylle først

Det er ikke altid nødvendigt og ikke et must for alle, men er man nervøs for, om der kommer beskidte uheld ved anal-indtrængen, er det tilrådeligt lige at tage et lavement/klyster først. Skyld tarmen med lunkent vand. Så kan I begge bedre slappe af og nyde legen uden frygte for at grise lagnerne for meget til.

