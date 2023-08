Lever med skæmmende sygdom: Sexlivet og selvværdet er helt i top

Smertende bylder med skæmmende ar til følge hindrer ikke 35-årige Mette Johannessen i at opsøge det gode og spændende sexliv med både mænd og kvinder

Kun i Ekstra Bladet

- Naturligvis har jeg, særligt som noget yngre, haft dumme og negative tanker og idéer omkring, hvad andre nu tænkte om mit udseende i forhold til de indimellem store bylder med efterfølgende ar, jeg desværre løbende udvikler rundtomkring på kroppen, herunder også i intimområdet.

- Men i virkeligheden er det jo noget, der foregår oppe mellem ørerne på en selv - altså det med at andre nærmest automatisk ser skævt til, at man skiller sig ud, smiler Mette Johannessen, der i dag lever i åbent forhold, og som har et selvværd og sexliv, mange med garanti misunder hende.