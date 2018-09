Lille diller og impotent: Så er man ramt hårdt

Nyt studie viser, at nogle mænd med potensproblemer også føler, at de har en lille penis. Også selv om den faktisk er ganske almindelig

En ulykke kommer sjældent alene.

Et brasiliansk studie i det ansete videnskabelige tidsskrit Nature med 689 mænd i alderen 35-70 år peger på en ulyksalig sammenhæng mellem potensproblemer og forestillet lille penis.

Deltagerne fra en urologisk klinik blev målt og drejet på alle mulige måder: De udfyldte spørgeskemaer om deres seksuelle funktioner (fx potens) og adfærd (fx hvor ofte de har sex) og om hvor stor eller lille de selv mener, deres pik er. Desuden fik de penis målt i udstrakt tilstand, målt blodtryk, prostataens størrelse, BMI, alkohol- og tobaksforbrug, testosteronniveau, motion samt for diverse kredsløbssygdomme.

Gennemsnitspenissen var 13,03 centimer og godt 61 procent rapporterede ikke om potensproblemer. Resten angav forskellige sværhedsgrader af impotens. Og 10 procent af disse procent følte, at de havde en lille penis.

På baggrund af analyserne, hvor mændenes faktiske penisstørrelse også indgik, konkluderer forskerne, at en indbildt lille pik har har negativ betydning for seksualiteten for omkring ti procent af de mænd, der ellers er sunde og raske, og som har en penis indenfor normalområdet.

Hjertekarsygdomme, overvægt og alkohol og rygning, manglende motion og lavt testosteron er andre allerede fastslåede faktorer bag impotens. Og hertil kommer så indbildt lille penis, som en form for præstationsangst.

Et gigantisk studie med flere end 15000 deltagere viser, at langt de fleste mænd, 75 procent globalt set, har en penis, som i udstrakt tilstand er mellem 11 og 15 centimer:

Bare rolig - du er helt normal.

Selvoplevelsen

Den danske seksualrådgiver Michael Loua forklarer, at problemet rammer en gruppe mænd, der oplever, tænker, synes, at deres penis er for lille:

- Det er altså selvoplevelsen, der giver problemet. Porno kan måske spille en rolle, idet mange pornomodeller er veludstyrede, dvs med penisser over den angivne gennemsnitsstørrelse på 13 centimeter. Det er i øvrigt fagligt interessant, hvordan selvoplevelsen kommer til at påvirke funktionen, altså hvordan tanker og forestillinger spiller ind på funktionen.

Selvom studiet er fra Brasilien, er Loua alligevel ude med den politiske rive:

- Den subjektive 'utilstrækkelighed' kunne tyde på, at der stadig skal mere oplysning om seksualitet til de unge, som stadig spørger til penisstørrelsen og gennemsnit (underforstået: ‘Er jeg normal?’), og som stadig tror på, at penisstørrelsen er vigtig, og som stadig ikke ved, at fingrene eller tungen er meget bedre og at indvendig stimulation af vagina kun kræver 4-5 centimeter...

- Denne myte om den store pik fortjener at blive punkteret, da det jo påvirker en del mænd. Mit bedste bud er, at læringen skal ind tidligt hos drenge, så de får et skud realitetssans til at balancere deres egne tanker.

- Hvad vil du gøre, hvis jeg kom med det problem til dig?

- Jeg ville først undersøge, om der er en partner, for at finde ud af om problemet er individuelt eller relationelt. Med min viden om, at penisstørrelsen er ret ligegyldig for partneren, ville jeg dernæst undersøge forestillingen og komme tættere på, hvor og hvordan den slår ned på personligheden og seksualiteten, for ikke at have mine egne konklusioner men i stedet lytte til klienten(s).

- Hvis problemet viser sig at være pik-i-kusse-relateret, ville jeg validere hans eksisterende oplevelse af tilfredshed og samtidig hjælpe med vejledning i andre måder at tilfredsstille partneren - altså gøre ham til en bedre elsker. Hvis problemet sidder et andet sted, fx oplevelse af maskulinitet, ville jeg have mit fokus der.

- Mit terapeutiske arbejde har afsæt i min baggrundsuddannelse som kropsterapeut, og min vej er derfor at arbejde med krop og kropsoplevelse og kropsbevidsthed, og her kan man sagtens arbejde med maskulinitet ved at arbejde med holdning, gang, styrke, grounding etc. Det kommer an på hvad kerneproblemet viser sig at være. Hvis jeg kun har en fem minutter til rådighed ville jeg sige: Du er i normalområdet, nyd din seksualitet og bliv en dygtigere elsker, siger seksualrådiver Michael Loua.